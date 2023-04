SENDA Tarapacá y Transportes llaman a tomar conductas de responsabilidad este fin de semana largo

A fin de promover conductas de autocuidado en seguridad vial y evitar la

conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, SENDA Tarapacá junto

a Seremi Transportes hicieron un llamado a pasar este fin de semana largo con

responsabilidad.

Es así que, el equipo regional de SENDA Tarapacá junto al seremi de

Transportes y Telecomunicaciones, Roderick Solís, y al Consejo Comisión

Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset), se trasladaron hasta la Plaza de

Peaje Pampa Perdiz, Ruta 16, para entregar recomendaciones preventivas a los

conductores que por ahí circulaban.

Al respecto, la directora regional (s) de SENDA, Carla Adones, dijo que

“invitamos a pasar este fin de semana, en el que conmemoramos el día del

trabajador con responsabilidad, a disfrutarlo en familia, a no conducir ni dejar

que otros conduzcan si han bebido, y a no transitar por la vía pública si han

consumido alcohol en exceso”.

Adones, agregó que el llamado preventivo también se desarrolla en todas las

comunas de la región a través de sus equipos comunales SENDA Previene.

“Queremos reforzar nuestras recomendaciones en la comunidad para que este

fin de semana largo se cuiden, cuiden a los suyos, a sus familias. Les pedimos

que por favor no se expongan y sobre todo no normalicen el consumo de

alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes”. Además, recordó que

en conjunto con Carabineros continuarán y reforzarán durante todo el fin de

semana largo los controles preventivos del programa Tolerancia Cero, a fin

sacar de circulación a quienes manejen bajo los efectos del alcohol y otras

drogas en la región.

Por su parte, el seremi de Transportes, Roderick Solís, sostuvo que “primero

que todo, desearles un feliz día del trabajador a todas y todos. Y porque no

queremos que nada empañe este fin de semana, llamamos a todas las

personas a conducir con responsabilidad, esto implica respetar los límites de

velocidad, no usar el celular mientras conducen, usar correctamente el

cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, no conducir bajo el

efecto del alcohol y estupefacientes, etc. Llamar también a los peatones a

cruzar en los lugares habilitados; como también a quienes ocupan los servicios

de transporte interurbano, las y los usuarios de buses deben exigir el uso del

velocímetro y deben utilizar sus cinturones de seguridad”, enfatizó.