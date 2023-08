Ya está en marcha postulación a Colegios para el 2024

 Completamente en línea y trasparente es el proceso de admisión a los

establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados

del país, a través del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE). El

Longino comparte una síntesis con las respuestas oficiales a las

principales dudas de padres y apoderados de cara al próximo año.

Isabel Frías

Periodista U.C.

¿Dónde se debe postular?

Se debe cursar la postulación de una o un escolar ingresando al sitio

www.sistemadeadmisionescolar.cl desde cualquier computador o celular con acceso a internet,

desde la casa o desde alguno de los puntos de apoyo que el Ministerio de Educación dispondrá a lo

largo de todo el país.

¿A cuántos establecimientos se puede postular?

No existe un número máximo y se puede postular a los establecimientos que la familia estime

conveniente por estudiante. Sin embargo, el SAE exige un mínimo de dos establecimientos, a

excepción de dos casos en los cuáles puedes postular como mínimo a uno:

-Cuando el o la estudiante está ya matriculado en un establecimiento que ofrece continuidad de

estudios y que participa del Sistema de Admisión Escolar.

-Cuando se postula a una escuela rural.

¿Se pueden conocer las vacantes que tiene un colegio en particular?

En la vitrina de cada establecimiento se pueden conocer las vacantes estimadas por curso,

jornada, sede y especialidad, según corresponda. Esta estimación se basa en la información

reportada por los establecimientos y considera la continuidad de los estudiantes ya matriculados.



¿Cómo se realiza el trámite para postular a más de un hijo o hija?

El apoderado se debe registrar una sola vez, y comenzar la postulación por cada niño o niña. En

caso de querer postular a dos o más hermanos a los mismos establecimientos, la persona deberá

asegurarse de incluir ese establecimiento en ambas postulaciones. Al momento de enviar la

postulación del segundo (o tercer) niño/a, la plataforma preguntará si se desea realizar una

postulación independiente (opción 1) o familiar (opción 2).

Opción 1 Independiente: Al elegir esta opción, cada hermano/a participará por sí solo en el

sistema, sin depender de la asignación del hermano mayor. Esto no quiere decir que no puedan

quedar juntos.

Opción 2 familiar: Al elegir esta opción, el sistema privilegiará por sobre todo que los hermanos

puedan ser admitidos en un mismo establecimiento, aunque no asegura esta posibilidad. Es

importante aclarar que, si un hermano mayor queda admitido en un establecimiento de su listado

de preferencias, inmediatamente el sistema modifica el orden del listado de preferencias del o los

hermanos menores, poniendo en primer lugar el establecimiento en el que fue admitido el

hermano mayor.

¿Quién es admitido en un colegio cuando existen muchos postulantes y cupos limitados?

Si el número de vacantes es menor al de los postulantes, se determinará la admisión por medio de

un ordenamiento aleatorio, respetando los siguientes criterios de prioridad:

La primera prioridad es para aquellos que tengan algún hermano/a consanguíneo de madre o

padre en el establecimiento que se postula.

La segunda prioridad será para el 15% de estudiantes prioritarios por curso en el establecimiento.

Este criterio se aplica, siempre y cuando el porcentaje de alumnos prioritarios por curso ya

matriculados en el establecimiento sea menor al 15%.

Tendrán tercera prioridad aquellos que su padre o madre realicen labores de forma permanente

dentro del establecimiento.

La cuarta prioridad será para quienes deseen volver al establecimiento, siempre y cuando no

hayan sido expulsados.

Cuando dos postulantes con igual prioridad se disputan una única vacante, se resuelve de manera

aleatoria cual es el admitido/a.

¿Se puede modificar la postulación una vez enviada por internet?

Sí, se puede modificar cualquier postulación las veces que sean necesarias, siempre y cuando se

realice un nuevo envío dentro del periodo o calendario oficial de postulación. Debes verificar que

la postulación quede en estado “enviada” para que sea válida. Siempre se tomará como válida la

última postulación enviada.

Además, hay que recordar descargar el comprobante de postulación y cerrar la sesión.

¿El SAE asegura que el estudiante quede en el establecimiento que él desea o seleccionó?

No, el sistema no puede garantizarlo, ya que depende de las vacantes con las que cuentan los

establecimientos. En caso de haber más postulantes que vacantes, el sistema hace un

ordenamiento “aleatorio” (al azar) de los postulantes, respetando los criterios de prioridad

establecidos por ley, y así determinar quiénes son admitidos.

¿Cómo se postula a un curso que se imparte en más de una jornada?

En caso de que en un nivel se imparta en más de una jornada en un mismo establecimiento el

sistema permite postular por separado a cada jornada, en la mañana, en la tarde o en ambas,

dependiendo de las necesidades familiares. Al presionar el botón “AGREGAR ESTABLECIMIENTO”,

la plataforma preguntará la/s jornada/s a las que se quiere postular.

¿Se tienen menos chances de quedar aceptado si se postula cerca de la fecha tope?

No. Se puede postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación, entre el 4

de agosto y el 1 de septiembre próximo. La fecha no influirá en el resultado de selección si postula

el primer o último día.

¿Existe algún teléfono donde buscar ayuda y orientación adicional?

Si. Se puede llamar al call center del Ministerio de Educación 600-600-2626