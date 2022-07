Senador Insulza: Pongamos énfasis en lo bueno de la Nueva Constitución para Chile y no en lo que debemos cambiar

El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza abordó, respecto de la discusión en el Senado por la reforma constitucional que rebaja los quórums para modificar la actual Constitución. «Como lo he dicho en otras oportunidades, estoy por aprobar, hemos esperado tanto tiempo para reducir un poco los quórums de la actual Constitución».

El parlamentario recordó, «cuando era ministro, por allá en el año 2005 y se discutía las reformas constitucionales del Presidente Lagos, no hubo ningún interés por parte de la derecha a cambiar los quórums, se llegó a hablar sobre la posibilidad de bajarlo a tres quintos, pero no así la disposición. Ahora que se discute la posibilidad de bajarlo a cuatro séptimos, a mi parece bien, seguramente la derecha hubiese querido que se hiciera por mayoría simple y yo creo que es un cambio que vale la pena aprobar; lo que no significa nada para la Nueva Constitución y no nos equivoquemos en eso».

El legislador socialista fue enfático en este sentido, «la Nueva Constitución hay que defenderla por sus méritos, no hay que defenderla por si se le van a aplicar o no algunos quórums. Hoy proponemos una nueva Constitución, porque queremos igualdad de género, queremos reconocimiento a los Pueblos Originarios, porque queremos eliminar las zonas de sacrificio, porque queremos una cantidad de cosas nuevas y la derecha, en cambio, está por tratar de conservar algunas de las cosas que quedan del antiguo sistema. En la bancada no tenemos una definición en conjunto por este tema, hay algunos que piensan que la derecha no se merece que se le acepte su arrepentimiento tardío y van a votar en contra de esta reforma».

«Yo quiero que gane el apruebo este 4 de septiembre, y me molesta profundamente el ‘aprobemos para cambiarle estas cosas’, no estamos haciendo una buena campaña, no decimos por qué es bueno votar lo que hay, lo que se puso en la nueva Constitución, hay una cantidad de temas, me atrevería a decir que más del 80% de las cosas de esta Constitución se deberían mantener y yo espero que se mantengan, no estamos haciendo suficiente énfasis en lo bueno que la nueva Constitución trae para chilenas y chilenos, estamos aprobando para cambiar, y esa no es una buena forma de hacer campaña. La democracia siempre tiene un grado de incerteza, si estamos siempre pensando en que está todo ganado, ese es un error que no se debe cometer, la democracia tiene eso y como lo ha dicho el Presidente Boric, ambos resultados son perfectamente legítimos», finalizó el senador Insulza.