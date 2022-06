Senador Insulza: La desaladora es parte de los compromisos incumplidos con Arica y Parinacota

En muchas ocasiones, el senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, ha señalado que nuestra región es la que menos recursos maneja en el Fondo de Desarrollo Regional. Ante este escenario, aumenta la importancia de usarlos en lo que más beneficios traigan a la región. “El tema del financiamiento de las regiones extremas como la nuestra, es una cosa francamente preocupante, y la tenemos que abordar con más profundidad”.

A propósito de este tema, señaló el parlamentario que “por estos días han recibido una gran noticia los habitantes de Atacama, lo que celebro, pero me llena de indignación como senador por Arica y Parinacota. La primera desaladora estatal, ubicada en dicha región, ha sido premiada como la mejor planta desaladora este 2022 por un organismo internacional; en nuestra región tenemos tanta o más carencia de recursos hídricos. Mi indignación va porque en el contrato con una empresa privada llamada Aguas del Altiplano, figura, y además se le puso como condición para extender su cobertura, el construir una planta desaladora aquí”.

“Junto con otros parlamentarios hemos ido a preguntar numerosas veces por el estado del proyecto, y siempre se nos ha dado todo tipo de explicaciones y no se ha hecho por más de 4 años. Esta es una obligación de una empresa privada con la región de Arica y Parinacota que no ha cumplido, no se ha empezado la desaladora”, señaló el legislador socialista.

Respuesta de Aguas del Altiplano

Ante lo enunciado por el senador Insulza en redes sociales, la empresa respondió: Senador, agradecemos su preocupación por la escasez hídrica en la región. El próximo miércoles compartiremos en el CORE el proyecto y las acciones tendientes a lograr su aprobación. Esperamos contar con su presencia para materializar la planta desaladora.

El parlamentario señaló la mañana de este martes en su espacio radial Arica Piensa en Grande, “enhorabuena por esto, estoy contento, lo que yo espero es que no se la cobren (la desaladora) a la gente, es una obligación de la empresa que no debería ser cargada a las cuentas de la gente; porque actúan como empresa pública y son empresa privada, no se entiende que una inversión de esta empresa debe ser financiada con el Fondo de Desarrollo Regional; lo que me lleva a decir que estas concesiones deben ser revisadas muy a fondo. La idea inicial al momento de privatizar las sanitarias en Chile, suponía que estas iban a mejorar el servicio y resultaría un costo más económico para la gente y me parece que no ha sido ni lo uno ni lo otro».

“Además, con los pocos recursos de nuestro presupuesto regional, es un abuso el que se pueda financiar una obra como esta. Esto nos lleva a un tema parecido como la compra de implementos en el Hospital Regional, donde es también el FNDR quien se usa para comprar implementos que son esenciales para todo hospital, entonces donde queda el rol del Ministerio de Salud en esto. Somos la región más desfinanciada en temas de salud y eso es la realidad que hoy vivimos”, finalizó el senador Insulza.