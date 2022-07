Parlamentarios de RN buscan solucionar problema de la migración ilegal en las fronteras de la macrozona norte

El aumento de la delincuencia, la violencia, así como los crímenes que antes no se veían en nuestro país, como el sicariato, el tráfico explosivo de armas o balaceras a plena luz del día, ha sido una de las consecuencias de la llegada de medida de migrantes de forma irregular al país, así lo consignó el parlamentario por la región José Miguel Castro quien indicó que presentará junto a parlamentarios de renovación nacional indicaciones para modificar la ley de migración, mismos parlamentarios que indicaron no descartan reunirse en los próximos días con el subsecretario del interior Manuel Monsalve.

(…)” Ya no podemos señalar y livianamente que la migración, no ha tenido un impacto en la seguridad y en los nuevos delitos, no se trata de una cuestión cuantitativa de cuántos extranjeros en relación a Chilenos que cometen delitos, se trata de una cuestión más bien cualitativa, que nadie podría sostener que no se han incorporado patrones nuevos delictivos técnicas escasamente habíamos visto en Chile, el explosivo aumento de homicidios, sicariato, torturas, ejecuciones en el extremo norte, claramente responden a un fenómeno completamente importado”, señado el Parlamentario José Miguel Castro.

Respecto a la actual ley de migración, la senadora Núñez se refirió a la importancia de ejecutar las normas migratorias de manera eficiente como se hace en otros países, entregando mayores facultades a personal policial y de Fuerzas Armadas para efectuar un control efectivo.

(…)” Cuando discutimos esta nueva ley de migración y extranjería, se definió, que el ingreso no iba a quedar tipificado, no iba a ser un delito, y uno de los argumentos, fue precisamente que no queríamos que al final del día, en nuestras cárceles, se quedarán los migrantes que habían ingresado de manera irregular, y lo que sí, se estableció con mucha fuerza, es que el gobierno el Ejecutivo a través de un trabajo colaborativo evidentemente con la policía de investigaciones por ejemplo, también con los tribunales, iba a producir las expulsiones y reconducciones inmediatamente, alguien que ingresa por paso no habilitado, si viene a delinquir por ejemplo, o derechamente no tenemos la posibilidad de saber quién es, al exigirle requisitos o documentación que no vamos a tener a la vista, tiene que ser reconducido a su país”, informó la Senadora Nuñez

La senadora Paulina Núñez, indicó que tras conversaciones con los alcaldes de Colchane y de Ollagüe, estos mismos se les habían indicado que el Estado de excepción constitucional que imperó en la zona macro norte del país a inicios de año, no le significó un cambio respecto a la entrada de migrantes irregulares, pues éstos le habían indicado que hacen falta políticas públicas de Estado para cerrar en los pasos fronterizos de manera total y de manera eficiente.

(…)”Yo me comuniqué con el alcalde de Colchane, también me comuniqué con el alcalde de Ollagüe aquí en nuestra región, y les pregunté directamente cuando se había levantado el estado de excepción constitucional, cuando ya no estaba rigiendo en la zona norte de nuestro país, y les pregunté directamente, si ellos querían que se volviera a establecer para nosotros empezar a empujar este tema en el Congreso, y con el presidente, los ministros de Estado, y ambos alcaldes que son los que están día a día viendo cómo a través de nuestras fronteras ingresa migración irregular nos dijeron – no senadora, nosotros estamos bien sin un estado de excepción, porque con estado de excepción estamos de la misma forma, con la misma cantidad de recursos, la misma cantidad de personal- por ejemplo, y creemos que no es un instrumento que nos va a permitir tener un mayor control en nuestras fronteras”, agregó la Senadora.

Algunas de las medidas que serán propuestas por los parlamentarios de renovación nacional, indican tipificar como delito con penas de 61 a 540 días de cárcel el ingreso clandestino a territorio nacional en especial de quienes lo hacen eludiendo el control migratorio o utilizando documentos adulterados facultad controles de identidad preventivos con registro en pasos fronterizos con una extensión de zonas fronterizos a una profundidad de 10 km contadas desde la primera frontera terrestre así se busca prevenir el ingreso no autorizado al país además de permitir combatir decididamente el crimen organizado cancelación de nacionalización como pena accesoria de crímenes para aquellas sanciones con penas de crimen superior a 5 años además que se les expulsará del país entre otras modificaciones que serán presentadas en los próximos días en la Cámara de Diputados para llevarlos a discusión modificaciones que nacen como respuestas a una crisis migratoria que semana a semana parece no tener solución definitiva en nuestro país.