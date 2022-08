MÁS DE 86 MIL CHILENOS SE HAN IDO DEL PAÍS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Producto de la inestabilidad económica, política y social del país por primera vez hay más chilenos que salen del país que los que retornan a él. Por otro lado, más de 43 contribuyentes de altos patrimonios iniciaron trámite para cambio de domicilio tributario al extranjero en últimos 7 meses frente a dicho escenario.

El éxodo de chilenos partió en 2021 siendo no sólo por estudios o trabajo, sino para encontrar mejores oportunidades en países con mayor estabilidad para vivir. Además, según el Banco Central, no sólo los chilenos se están yendo del país, sino que también sus capitales superando los US$ 50.000 millones, donde el 50% corresponde a empresas y la otra mitad a personas naturales.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) aseguró que entre el 30 de noviembre de 2021 y el 8 de julio de 2022, 43 contribuyentes de altos patrimonios han presentado aviso de pérdida de domicilio y resistencia chilena llevando sus negocios al extranjero.

Desde Visa And Go, empresa chilena dedicada no sólo la asesoría legal tributaria, sino que a visados de residencia e inversión en Europa, aseguran que el aumento exponencial del visado y la salidas de capitales se debe a “la incertidumbre del país, lo que ha impulsado a muchos chilenos y latinoamericanos a buscar nuevos horizontes. Esto se suma a que la información sobre nuevas opciones de inversión está llegando cada vez a más gente, y en este sentido el mercado inmobiliario europeo, junto con la estabilidad y seguridad de su moneda, sumado a la calidad de vida que implica residir en la mayoría de los países de la UE, han llevado a que esto sea una realidad mucho más tangible para los chilenos”, comenta Trinidad Morán, abogada y socia de Visa And Go.