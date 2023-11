Juegos Parapanamericanos: Incentivo para realizar más deportes, pero siempre de forma responsable

Los Juegos Parapanamericanos traen consigo un potencial incentivo de estas

disciplinas. Sin embargo, al igual como ocurre con todos los deportes, es de vital

importancia conocer qué profesionales pueden asesorar una correcta realización de

los ejercicios.

Ya se están desarrollando los Juegos Parapanamericanos

Santiago 2023. El evento es considerado como el más importante para sus disciplinas a nivel

continental. No sólo por su alta exposición de deportistas paralímpicos de primer nivel, sino

que también como una forma de promover la realización de deporte en la población con

discapacidades físicas.

Algunas de las etapas más importantes para un paradeportista son las que refieren a su

preparación y rehabilitación física. En este sentido, la iniciación deportiva puede tomar un

papel protagónico, no sólo por el fortalecimiento de la musculatura y de la salud

cardiovascular, sino que además las actividades de esta índole estimulan el desarrollo de

habilidades funcionales como el equilibrio, coordinación, movilidad y flexibilidad.

Bajo esta misma línea, la doctora Evelyn Cabrera, fisiatra de la Clínica Tarapacá, explica que

la realización de ejercicio tiene un impacto no solo a nivel físico, sino también anímico y

psicológico: “El deporte puede ser un gran apoyo durante el proceso de integración social, y

también en lo interno, la persona refuerza su autoestima y confianza, por lo que no es solo

un impacto en la salud física, sino también mental”.

Además, la especialista expresa que ser parte de un equipo deportivo es un potenciador

importante durante el proceso de inclusión, la realización de actividades colectivas como las

competencias en equipos ayudan a la proliferación de amistades e interacciones sociales

entre pares, generando así también una sensación de pertenencia y utilidad.

En cuanto a lo que respecta la realización de ejercicios de preparación, estos dependen de la

disciplina que se esté potenciando, así también lo explica la especialista de Clínica Tarapacá,

quien prioriza la existencia de una personalización de la rutina, en caso de querer aplicarlos

a la par de los necesarios para la rehabilitación: “Cada persona tiene sus necesidades

específicas, estas varían dependiendo del tipo de discapacidad: es fundamental enfocar los

ejercicios como complemento a los ya realizados durante la rehabilitación para no poner en

riesgo ninguno de los dos procesos”.

Al igual como ocurre con los demás deportes, los paradeportistas deben tener especial

cuidado con las lesiones, para que no interfieran en su desarrollo y ejecución deportiva,

como tampoco en su proceso de rehabilitación. Para ello, es fundamental precisar un

correcto seguimiento por parte de kinesiólogos y traumatólogos, quienes a la vez de brindar

una rutina de ejercicios personalizada al paradeportista, deben ser orientadores para la

prevención de lesiones, trabajando en conjunto con el paciente.

Para finalizar, la doctora Cabrera refuerza la importancia que tiene la asesoría

multidisciplinaria, indicando que uno de los factores imprescindibles para lograr los

resultados deseados, ya sea en el desarrollo deportivo como en la rehabilitación, es la

colaboración entre profesionales, quienes mediante la simultaneidad de trabajos pueden

entregar una preparación más completa a los paradeportistas.

“Los juegos Parapanamericanos nos dejan una importante lección: no debe haber límites

para realizar una actividad física. El ejemplo de los deportistas es encomiable y nos

incentiva, a todos a hacer ejercicio, sin importar las limitaciones, pero siempre de una

forma responsable”, concluye.

Sobre Clínica Tarapacá

Clínica Tarapacá, parte de RedInterclínica, es el centro médico más moderno de la zona norte del

país y la principal alternativa para una prestación de calidad y alto estándar en la primera región. Su

misión es dar acceso a la gran mayoría de la población a un servicio privado de salud, caracterizado

por su confiabilidad y calidez. Para ello ofrece servicios de Urgencia, Hospitalización, Centro Médico,

Maternidad, Telemedicina y Unidad de exámenes con equipamiento para evaluaciones con

tecnología avanzada. Cuenta en su staff con 112 médicos y en su infraestructura con 6 pabellones,

11 camas UPC/UTI, 52 camas de hospitalización y 54 box de atención. Más información en

https://clinicatarapaca.cl/