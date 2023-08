Gobierno Regional compromete $4 mil millones para centro radiológico en Arica

· El Gobernador Regional Jorge Díaz y los consejeros regionales hicieron el anuncio en un concurrido encuentro ciudadano que además contó con la adhesión de parlamentarios, concejales, Agrupación Oncológica Arica y Parinacota y otras fuerzas vivas de la región.

El Gobernador Regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, aseguró que el Gobierno Regional cuenta con recursos frescos disponibles para crear el primer centro radiológico para pacientes con cáncer de la región.

La información fue recibida con el respaldo unánime de la Agrupación Oncológica Arica y Parinacota, principal impulsora de esta iniciativa, movimientos sociales prosalud y autoridades de la región que se reunieron al mediodía del sábado 26 de agosto en el Gobierno Regional, en un concurrido encuentro ciudadano, para abordar este tema que ha ido adquiriendo notoriedad en las últimas semanas.

Jorge Díaz explicó que, producto de la buena ejecución presupuestaria que ha tenido la región este año (casi el 60% a junio), la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda incrementará el erario regional en 4 mil millones de pesos que serán asegurados para la construcción de una unidad radiológica.

Indicó que en la actualidad existe el compromiso y la voluntad del Consejo Regional para financiar con estos recursos la adquisición de un terreno y la construcción de un centro radiológico, debido a la falta de espacios en el Hospital Regional. “Lo decimos con harta responsabilidad. Venimos también, junto al Core, a interpelar a las autoridades de Salud, para que reciban el guante. Si están los recursos y la voluntad política de que las cosas sucedan, tienen que asumir esta responsabilidad que implica una gran adhesión ciudadana”, enfatizó el jefe regional.

Este tema fue abordado ya en reuniones entre el Gobernador Regional y el subsecretario de Salud Pública. El paso siguiente es desarrollar nuevos encuentros con Salud, pero además con el Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar hacia el diseño del proyecto. “Entendemos que es una necesidad enorme y para eso lo que se requiere es voluntad política”, sostuvo Díaz Ibarra.

Además, extendió una invitación a todos los habitantes de la región a acompañar a la Agrupación Oncológica Arica y Parinacota a levantar esta demanda social. “Vendrá una serie de actividades para contar con un centro radiológico en Arica. Ya existen varias voluntades políticas para que esto suceda, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos meses para que la autoridad central entienda cuáles son las prioridades en salud de nuestra región”.

En la actualidad las familias de Arica deben trasladarse a Santiago y Antofagasta para acceder a un tratamiento de radioterapia. “Es inconcebible que una persona que padece cáncer tenga que someterse a un tratamiento fuera de su región y a la soledad de estar en otra ciudad. Esto no solo afecta la economía familiar, sino también la salud mental de los pacientes que sufren esa enfermedad”, indicó el Gobernador Regional Jorge Díaz.

REACCIONES

La presidenta de la Agrupación Oncológica Arica y Parinacota, Rosa Vilches, dijo que le cambiará el nombre al Gobernador Regional, por el de “Flash Díaz”, porque en solo dos meses y medio, desde el inicio de las primeras conversaciones sobre el tema en junio pasado, “logró lo que nunca se había logrado antes: el buscar el financiamiento para esta gran obra”.

Destacó que este encuentro con la comunidad marca un antes y un después porque demuestra claramente el compromiso del Gobernador Regional, Consejo Regional y de las distintas autoridades locales con la edificación de un centro radiológico. “Eso es lo importante, trabajar en conjunto, porque Arica necesita de todas las partes, todas las personas y todos los sectores políticos porque estamos al debe. Pero con la ayuda de esta autoridad que tenemos hoy, nuestro Gobernador Jorge Díaz, que se la juega al cien por cien, lo vamos a poder lograr”, manifestó.

El senador José Durana, presente en el encuentro, indicó: “Como ariqueños, sumarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Agradecer a la Agrupación Oncológica, las actividades que se han desarrollado en conjunto con el Gobernador Regional, los consejeros regionales. Creo que la gestión que realizaron el Gobernador y los consejeros con el subsecretario de Salud en Santiago, fue fructífera, porque tal como lo anunció la presidenta Rosita Vilches, la factibilidad sale la próxima semana. Es un compromiso del Servicio de Salud. Y eso significa acelerar los procesos para que esto, de verdad, sea una realidad. Solo quiero manifestar que quién no ha perdido la vida de algún familiar o de algún amigo, por no tener este centro oncológico. Quién no ha dicho esta frase: «El mejor doctor es una línea aérea», para que finalmente tenga que desplazarse a otro lugar. No me cabe ninguna duda: Aquí no hay ninguna autoridad que no esté detrás de este proyecto, porque obviamente es la vida de ariqueños y parinacotenses”.

En la masiva actividad, desarrollada en la explanada del Gobierno Regional, también estuvieron presentes el diputado Luis Malla, los consejeros regionales Daniel Linares, Romina Cifuentes, Ximena Valcarce, Claudio Acuña, Alejandro Díaz y Lorena Ventura; el concejal de Arica, Cristián Rodríguez; la presidenta regional de la CUT, Lory Escudero; el presidente de la Agrupación de Cardiópatas de Arica y Parinacota; Mario Rojas, dirigentes y miembros de la ONG Expandiendo Futuro Latinoamérica, cooperativa y comité de vivienda “Cambiando Futuro”, pacientes con cáncer y sus familiares, entre otros.