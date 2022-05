General director no cree que Carabineros esté deslegitimado y aclara varias polémicas

Ricardo Yáñez dijo estas expresiones ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Allí, el alto oficial y los legisladores abordaron un fenómeno que parece replicarse en las principales ciudades del país y que estaría vinculado al comercio clandestino, la circulación de armas de fuego y el accionar organizado de bandas criminales.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados recibió este miércoles –vía telemática– al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco y allí el uniformado hizo frente a temas polémicos que se han tomado la agenda pública en muchas regiones del país, incluida Tarapacá.

Si bien la cita tenía como objetivo recabar antecedentes sobre las políticas públicas que se aplicarán en ese ámbito, el alto uniformado aprovechó de analizar aspectos polémicos que no aparecen en sus comunicados oficiales. Aseguró que la deslegitimación de la institución no es tal y aprovechó para referirse a la supuesta vinculación de comerciantes con efectivos policiales, entre otros.

El general director partió por explicar que la institución cuenta con un enfoque integral, dividido en seis grandes áreas: La primera es seguridad pública, “que es la más relevante por cuanto es la que nos obliga a hacer la prevención”, enfatizó.

La segunda área es el orden público, “que generalmente es la que menos nos gusta, la que nos ha generado más problemas y más complicaciones, la que nadie quiere hacer y donde estamos absolutamente solos”, haciendo alusión indirecta a las críticas realizadas desde organizaciones de Derechos Humanos por un accionar reñido con algunas disposiciones fundamentales.

Como tercer punto, la máxima autoridad de la policía uniformada enumeró el tema de fronteras: “Tenemos que hacer inversiones para mejorar las condiciones en las que están nuestros Carabineros haciendo patria y soberanía”. Como cuarto sindico el eje de emergencias, (terremotos, inundaciones, tsunamis); en quinto lugar, situó la coordinación con entes de la seguridad privada y finalmente enumeró la sexta área, vinculada a la investigación, prevención y fiscalización del tránsito.

“MÁS CARABINEROS”

Tras estas precisiones, Yáñez abordó la deslegitimación en que estaría hoy Carabineros de Chile y que ameritaría una refundación o transformación mayor, tal como han solicitado desde diversas agrupaciones de la sociedad civil.

La postura del director general fue rechazar la idea, asegurando que él no comparte esa supuesta deslegitimidad: “Cuando hacemos una mirada integral, nos damos cuenta que somos mucho más que un grupo de carabineros controlando una manifestación o desórdenes públicos. Por eso, cuando se habla de que estamos deslegitimados, yo no comparto esa visión toda vez que las últimas encuestas han demostrado que Carabineros se mantiene en el primer tercio de las instituciones mejor evaluadas del país y recibimos el reconocimiento diario de una comunidad que demanda más carabineros”.

Al momento de abordar el control del orden, de las manifestaciones y desórdenes en el espacio público, Yáñez fue más taxativo: “Quiero señalar que la legitimidad no es a las instituciones policiales ni a las autoridades. La falta de legitimidad es al uso de la fuerza que es un problema global que no parte en Chile. Países como EE.UU. o Europa lo están viviendo de la misma manera”.

Respecto de esta controvertida materia, el general Yáñez aprovechó de explicar detalles de la gestión que estarían contribuyendo a instalar ciertas percepciones. Aseguró que, en la actualidad, el plantel policial es responsable de trámites administrativos que restan funcionarios policiales en las calles, por lo que aseguró que otras instituciones tendrán que tomar un rol distinto para permitir mayor presencia policial en la vía pública si se quiere efectuar labor preventiva eficaz.

“Cada vez que se dicta una medida cautelar, nos demanda tener que tener carabineros cumpliendo funciones de resguardo o vigilancia de personas, teniendo que dejar de cumplir nuestro rol fundamental que es la prevención. Un ejemplo, en La Araucanía son cerca de 500 medidas cautelares que nos generan 700 carabineros diarios de servicio. Esos son, prácticamente, dos comisarías utilizadas solamente para cumplir medidas de protección en la zona”, aseguró ante los diputados el director general de Carabineros.

¿POLICIAS CON COMERCIANTES?

En esa línea, afirmó que “esto no tiene que ver con el carácter de las policías, si son militares o civiles (…) Tiene que ver con un cambio socialmente donde tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, pero para eso hay que hacer un trabajo que involucre a muchos actores de la sociedad con el fin de no debilitar el ejercicio de la fuerza que tiene el Estado que tiene que ser siempre superior ante el que comete delitos, por cuanto no podemos estar en una igualdad sino vamos a entrar en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde no es la idea. La fuerza del Estado es para someter a quien tiene que someterse para a un orden preestablecido para una convivencia social”.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria, se le pidió al Director de Carabineros que explicara las imágenes que circularon por redes sociales y que sugerían una supuesta vinculación de ciertos comerciantes del barrio Meiggs (de Estación Central, en Santiago) con funcionarios de la institución tras la marcha convocada el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador.

En ese registro informal, aparecen donde efectivos policiales dialogando con vendedores, los mismos que luego aparecen armados en otros videos. Sobre este controvertido punto, afirmó: “Lamento que esto haya generado la controversia que generó y no se haya puesto el foco en lo que ocurrió”.

La explicación de la máxima autoridad de Carabineros fue la siguiente: “Acá no estamos hablando de manifestantes. Hablamos de un enfrentamiento entre quienes querían defender sus locales comerciales y otros que querían destruir lo que hay ahí para generar barricadas, desórdenes y violencia. Los carabineros estaban en medio de eso. También fueron víctimas es cosa de ver nuestros vehículos en llamas, carabineros fracturados, policontusos, pero parece que a nadie le importa, pareciera ser una normalidad agredir a un carabinero”.

“Nos quedamos con una imagen de una persona que no sabemos en qué momento ocurre cuando dispara. Si es antes o después de hablar con carabineros, que aparece con un arma y esa persona casualmente fue entrevistada en una canal de TV, casualmente fue citada a declarar y no fue detenida”, e hizo la comparación con el trabajo policial, afirmando que “carabineros hace su análisis a través de sus mecanismos y detiene a dos personas que hicieron disparos y los pone a disposición del Ministerio Público, vale decir no nos quedamos inactivos”.

Apelando a la emoción, añadió al cierre: “Todos los días mis carabineros son heridos (…) y a nadie le importa”.