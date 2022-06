El día del bombero 

El 30 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de cuerpo de Bomberos de Chile, honrosa y humanista institución, que tiene como misión proteger personas y bienes de la comunidad. En mis años como Bombero voluntario, he tenido el honor de servir a mi país y a mi ciudad, por lo que he sido testigo de muchas emergencias desde incendios de gran magnitud en Zona Franca, en el Puerto y en calle Baquedano recientemente y he podido tener el privilegio de ser parte de la historia del Cuerpo de Bombero de Iquique.

He sido testigo de muchas cosas buenas y pero también muchas cosas malas, he sido testigo de la abnegación y el sacrificio de los bomberos en los incendios.

Como bombero he servido fielmente a mis valores y principios morales y éticos, elementos que me han permitido mantener un profundo amor por la vocación y el sacrificio, Puedo decir con orgullo que he actuado siempre con templanza, disciplina, respeto, lealtad y honor en cada día de mi vida bomberil.

Puedo decir con orgullo que mis manos están limpias ya que nunca he usufructuado ni cometido actos dolosos en la institución, puedo decir con orgullo que he respetado a las personas tratándolas con dignidad y he respetado su condición, puedo decir con orgullo que nunca he tratado a nadie con prejuicios y tampoco he discriminado. Porque la esencia de los bomberos es que ayudamos a todos sin mirar a quién y no importando la situación estamos dispuestos siempre a ayudar al prójimo.

Soy un respetuoso de los bomberos de antaño y de sus historias, entiendo que debo apoyar y enseñar lo aprendido a los aspirantes en su camino de aprendizaje bomberil y soy de esos bomberos que limpia el carro bomba y trapea el piso del cuartel y de la sala de máquinas porque siento que ese cuartel es mi segundo hogar.

Mi padre siempre estuvo muy orgulloso de que yo fuera un Bombero, lo cual siempre ha sido para mí una fuente de inspiración y de templanza, al sentir el afecto de la comunidad en las emergencias se genera en mi corazón un gran motivo para continuar soñando en un mundo mejor. Espero que mi carrera bomberil no sea truncada por otros bomberos, sino por el inexorable paso del tiempo y cuando ese momento llegué, podré decir en voz baja y con orgullo, No he vivido en vano Señor.