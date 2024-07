Dos adultos mayores rescatados del mar en Arica gracias a aplicación de salud

• El operativo se activó después que uno de los afectados solicitara auxilio a través de una moderna APPinstalada en su celular y financiada con recursos del Gobierno Regional.

Dos personas mayores, aficionadas a la pesca deportiva, fueron rescatadas por personal de la Armada tras permanecer cerca de 45 minutos a flote con chalecos salvavidas, a aproximadamente mil metros de la costa de Arica, en aguas frías. Durante el operativo jugó un papel clave la aplicación “iDuam” del teléfono móvil de uno de los afectados, dispositivo de telemedicina adquirido con recursos del Gobierno Regional de Arica y Parinacota para hacer seguimiento a la salud de personas mayores y enfermos crónicos.

Los rescatados, identificados como Pablo Mesina González (67), integrante de varios coros de Arica (Coro de Profesores, Coro Armonía y Amigos del Canto Coral), y su amigo Germán Ramos Arias (63), ingresaron al mar por el sector de La Lisera, un área frecuentada por kayakistas. Según relata Mesina, la emergencia surgió repentinamente cuando el bote de goma en el que se desplazaban se volcó debido a un movimiento brusco de uno de los tripulantes. Pese a sus esfuerzos, la embarcación no pudo ser devuelta a su posición original debido a que estaba firmemente sujeta a un motor de arrastre de 3.5 caballos de fuerza.

En medio de la emergencia, Mesina contestó una videollamada de iDuam, generada por una tens-operadora de Santiago que insistió debido a que su paciente no respondía a una hora de control de salud agendada con anticipación. Al comprender la situación, la profesional realizó las coordinaciones que finalmente derivaron en el despliegue de los marinos hacia la zona de rescate.

Mesina explicó: “Mientras estaba en el agua, saqué mi celular, que siempre llevo protegido en una bolsa sellada. Logré encenderlo y llamé a mi pareja, pero temía que pudiera equivocarse o no alertar a tiempo. Justo me llamó la señorita y me preguntó cómo estaba. Le expliqué que estábamos en el agua helada después de volcar el bote y le pedí que llamara a la Gobernación Marítima para que enviaran una patrullera a rescatarnos”.

Con gran esfuerzo, los dos adultos mayores subieron en un momento determinado a la embarcación volcada para esperar a sus rescatistas. Sin embargo, la situación no mejoró porque “el viento estaba más helado que el agua”, recuerda Mesina, quien además tiene lesionado el 80% del tendón del manguito rotador del hombro, lo que dificultaba aún más sus movimientos.

Cerca del mediodía del jueves los dos adultos mayores fueron rescatados de un sector del mar ubicado entre La Capilla y El Planchón. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Juan Noé Crevani para evaluar su estado de salud y dados de alta con diagnóstico positivo.

Pablo Mesina se encuentra adscrito a este programa de salud remota debido a su hipertensión arterial. El ariqueño, quien llegó a la ciudad en 1971, ha sido un apasionado de la pesca durante muchos años. «Aprendí a nadar en la piscina del Hotel Arica y estuve incluso de salvavidas. Siempre me ha gustado la pesca, así que compré este bote de goma hace dos años. No puedo estar todo el tiempo sin hacer nada en la casa», comentó.

En relación con el papel que jugó la aplicación en su rescate señaló que: “Agradezco a la operadora que dio el aviso. Estoy seguro de que todo se produjo por la aplicación porque mi pareja no hallaba qué hacer. Estoy bien agradecido del programa porque siempre me llaman los martes y los jueves en la mañana. De hecho, hasta me dieron una hora con el médico”.

Consultado por este caso, el Gobernador Regional Jorge Díaz destacó la oportunidad con que actuaron la operadora de iDuam y el personal de la Armada, pero además agradeció a los adultos mayores que han confiado en la eficacia de este servicio. “Cuando una iniciativa sirve para salvar vidas como en este caso, quiere decir que los fondos regionales están donde deben estar”, puntualizó.

iDuam

Esta aplicación móvil forma parte del programa «Estudio Estadístico de Salud para la Región de Arica y Parinacota», financiado por el Gobierno Regional. Este sistema incluye además una pulsera de salud inteligente que se conecta a los smartphones de los pacientes para medir parámetros de salud como ritmo cardíaco, presión arterial, saturación de oxígeno en la sangre y temperatura.

Desde su implementación, se han registrado en Arica y Parinacota 1.928 descargas de la aplicación, 123.230mediciones de parámetros de salud, 1.036 atenciones de telemedicina y 159 atenciones de emergencia. Pero además se han entregado 1.988 pulseras inteligentes de salud.