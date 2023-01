“Debiera haber una conversación privada, a puertas cerradas, con el Ejecutivo”

Los dichos fueron vertidos por la vicepresidenta del Senado Luz Ebensperger a raíz de la nueva

quina entregada por la Corte Suprema para definir el próximo Fiscal Nacional. La senadora por

Tarapacá ayer protagonizó un altercado con la Ministra del Interior en una sesión de la Comisión

de Constitución del Senado por las cifras de de delitos violentos y la necesidad de mayor

seguridad en la Macrozona Norte.



La senadora integrante de la Comisión de Constitución y vicepresidenta del Senado, Luz

Ebensperger (UDI), afirmó que no ha existido en este tercer intento por elegir el nombre del o la

Fiscal Nacional una “reunión a puertas cerradas” con el Ejecutivo.

En conversación con las periodistas Juanita Rojas y Diana Porras de Radio y Diario Universidad de

Chile www.radio.uchile.cl; la legisladora abordó la nueva carrera por ese cargo tras la quina

presentada por la Corte Suprema que ahora está integrada por los postulantes Carlos Palma, Juan

Agustín Meléndez, Erika Maira, Nayalet Mansilla y Ángel Valencia.

La senadora por Tarapacá indicó que la ley es clara al señalar que una vez que el máximo tribunal

entregue la quina, el Presidente de la República con acuerdo del Senado tienen que designar a la

persona y “eso no ha pasado. El Presidente dice que algunos senadores particularmente los que

somos de oposición, queremos imponer un nombre, pero no es así”.

Agregó que no se trata que uno u otro impongan un nombre, sino que “debiera haber una

conversación, privada a puertas cerradas entre el Ejecutivo con el Senado y ver quién de los que

están en la quina, reúne las condiciones, la capacidad, el conocimiento, la experiencia para poder

ejercer de mejor manera este cargo que yo creo que hoy día, frente a la situación de seguridad del

país, es el cargo más importante que nos toca nominar. Son además ocho años y ese trabajo y esa

conversación no ha existido, al menos, en la segunda vez con la postulación de Marta Herrera. Sí

existió con la postulación de José Morales”.

Luz Ebensperger también sostuvo que, en el procedimiento no solo faltaron votos de la oposición,

sino del oficialismo que “no se han cuadrado con los nombres que ha propuesto el Presidente.

Ojalá que esto no se llene de tinte político, porque, insisto, es el nombre más importante y uno

dice, demoremos un par de semanas más a equivocarnos ocho años”.

Más delante añadió: “Lo que hay que tratar de buscar es a la mejor persona con el liderazgo,

experiencia, capacidad, conocimiento para ejercerlo y no buscar un fin político a los propios

intereses. Creo que esto no ha pasado en otro nombramiento, con el mismo sistema (…) Me

parece que estos cargos de esta naturaleza tienen que ser nombrados de esa manera. Sí, a lo

mejor, se podría regular, reglamentar o modificar la ley en otro aspecto, ocho años en el caso del

Fiscal nacional, es un periodo para un cargo tan importante a veces muy largo, sobre todo cuando

uno se puede equivocar en el nombramiento”, indicó la senadora frente a los cuestionamientos

por el sistema para elegir el cargo.

ALTERCADO CON TOHÁ

Asimismo, también en la jornada de ayer la senadora Ebensperger fue protagonista de un fuerte

altercado al finalizar la sesión de la comisión de Constitución en el Senado donde se abordó el

proyecto que habilita a las Fuerzas Armadas a resguardar infraestructura crítica.

En parte del áspero diálogo, la senadora subrayó en que los homicidios han aumentado un 43% en

la Macrozona Norte, a lo cual Tohá respondió “no mezclar peras con manzanas”.

Ante esa respuesta de parte de la secretaria de Estado, la parlamentaria le contestó levantando la

voz: “No sea burlona ministra, yo la respeto, usted también respete a los senadores”, dijo la

parlamentaria.

“La gente en el norte se muere… ¡No sea burlona ministra!”, le reclamó la senadora UDI Luz

Ebensperger a Tohá, quien previamente se había quejado por la decisión de la legisladora

gremialista de no dar la unanimidad para votar en general de la iniciativa.

“Ya, ya, ya… No. Me está mezclando peras con manzanas”, le respondió la secretaria de Estado,

quien ante las interrupciones de Ebensperger, le reclamó: “¿Me deja terminar? ¡¡Me deja

terminar!!”.

La ministra por su parte, señaló: “Esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos

nosotros en diciembre, a nadie se le había ocurrido”, retrucó la ministra Carolina Tohá mientras

Luz Ebensperger se levantaba y abandonaba la sala donde se desarrollaba la actividad.

De acuerdo a los análisis y declaraciones de ambas partes, los hechos vienen solo a “sepultar” las

aspiraciones del gobierno de dar una señal a favor de una agenda de seguridad, de cuya mesa de

diálogo se retiraron los partidos de oposición.