Alexis Sánchez Estalla: Fuertes Críticas a la ANFP, Estadios y la Organización del Fútbol Chileno tras la Renuncia de Berizzo

El ‘Niño Maravilla’, Alexis Sánchez, no tuvo pelos en la lengua al arremeter contra la gestión del fútbol

chileno. En una conferencia de prensa previa al enfrentamiento de La Roja con Ecuador, el jugador del

Inter de Milán criticó duramente a la ANFP, a los estadios, y expresó su preocupación por el nivel en el

Campeonato Nacional.

La renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico de la Selección Chilena sigue generando coletazos

en el ámbito futbolístico nacional, y esta vez, fue Alexis Sánchez quien disparó con contundencia contra

diversos aspectos del fútbol chileno en una conferencia de prensa antes del crucial enfrentamiento

contra Ecuador.

El ‘Niño Maravilla’ no escatimó críticas y apuntó directamente contra quienes manejan el deporte en

Chile, el complejo deportivo Juan Pinto Durán, el Estadio Monumental y el nivel del Campeonato

Nacional. «Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Como

país, la organización no ha estado bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo»,

expresó el delantero del Inter de Milán.

Sánchez se manifestó preocupado por la falta de actividad en el Campeonato Nacional, señalando que

algunos jugadores no han disputado partidos en semanas debido a la interrupción de la liga. Además,

criticó las decisiones de la ANFP, presidida por Pablo Milad, y puso énfasis en los problemas

estructurales de los estadios, especialmente en Juan Pinto Durán y el Estadio Monumental.

«La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. También tenemos problemas con los estadios, a

nosotros nos gusta jugar en el Nacional. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una

selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la

ducha. ¿Es un estadio de tercera?», lanzó Alexis.

A diferencia de la postura de Pablo Milad sobre la crisis económica en el fútbol chileno, Alexis Sánchez

negó que exista tal situación y destacó: «Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay. Lo

que sí, hay una crisis de entendimiento y falta conocimiento de la estructura de la Selección». Respecto a

la renuncia de Berizzo, lamentó su partida y elogió el trabajo del técnico argentino en la formación del

equipo.