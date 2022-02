Denuncia que Gobierno quiere trasladar crisis migratoria a Santiago

Alcalde de Estación Central

“Se está tratando de trasladar el conflicto de Tarapacá a la Región Metropolitana… La situación ya no es sostenible, se está acabando la capacidad de los albergues”, dijo Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, quien llamó a reflexionar sobre las capacidades de Chile para absorber la migración que llega al país, máxime si se atiende el creciente número de familias viviendo en carpas dentro de su comuna.



En entrevista con Radio Cooperativa, Felipe Muñoz alertó de una grave crisis social que ya comienza a vivir su comuna, ya que gran número de las personas que viven en los escasos espacios públicos son niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores y mujeres embarazadas, ya de por sí vulnerables.



El jefe comunal se refirió a los ocho buses contratados por la iglesia mormona para traer inmigrantes desde Iquique, un hecho que lo animó a llamar a la Delegación Presidencial para averiguar en qué condiciones se daba este servicio de transporte. Según el alcalde, desde el gobierno señalaron que “son personas que debiesen estar todos autodenunciados, que debiese contar su PCR, que debiesen contar con carnet sanitario los niños, y también que son personas que venían en un proceso de reunificación familiar, entonces ellos debiese tener destinos a donde llegar”, relató el edil.



Y agregó: “Cuando nosotros nos preparamos para poder hacer frente, evitar que se instalen con carpas en la vereda (…), de los 60 que venían, 28 no estaban autodenunciados, y al menos 18 de ellos no tenían dónde llegar”, sostuvo Muñoz, quien debió derivarlos a albergues de la Región Metropolitana que, según dijo, ya están al límite.



“Esta cuestión no va a resistir. No resiste la capacidad que tenemos como municipio, ni tampoco la capacidad de albergue entendiendo la cantidad de personas que está llegando”, añadió.



Finalmente, el alcalde de Estación Central se declaró esperanzado en que “el próximo gobierno empiece a trabajar este tema de materia activa, de que finalmente haya más control migratorio, de que pueda establecerse (la entrega de) recursos también a los municipios para poder gestionar esto. Pero que no se puede seguir improvisando respecto de lo que esta pasando hoy día”.



“Uno ve a las autoridades actuales y lo que han hecho es irse de vacaciones. Ellos ya abandonaron su función de gobernar hasta el último día que corresponda”, añadió.