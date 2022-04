Tenis de mesa concretó segundo ranking

En el CAR de Alto Hospicio se concretó la segunda fecha del ranking 2022 de la Asociación de Tenis de Mesa Iquique, para jugadores categorías sub 13, sub 15, sub 18 y todo competidor. La jornada tuvo patrocinio del municipio de Alto Hospicio y contó con presencia de la Seremi del Deporte, Vania Llanten, quien premió a los pimponistas.

Fueron 40 jugadores, de las distintas series representado a las escuelas, talleres y clubes de tenis de mesa que existen tanto en Iquique como en Alto Hospicio.

Los resultados en todo competidor fueron los siguientes: 1° Tito Rodríguez, 2° Osvaldo Villar, 3° Jonathan Alquita; Sub 18 1° Renato Pino, 2° Madai Fernández, 3° Leonor Soto, Sub 15 1° John Choquehuanca, 2° Luis Sánchez, 3° Fernando Pastor; Sub 13 1° Paola Choquehuanca, 2° Joaquín Rodríguez, 3° Lucas Godoy;.

Con los resultados de cada una de las categorías, el computo de la temporada marcha de la siguiente manera: en todo competidor Tito Rodríguez 400 puntos, Osvaldo Villar y Renato Pino 240 unidades. En la serie Sub 18 Renato Pino lleva 200 puntos, Madai Fernández 180 y Leonor Soto suma 160 unidades; en Sub 15 Jhon Choquehuanca lidera con 200 puntos, Luis Sánchez suma 180 y Fernando Pastor 160. En sub 13 Paola Choquehuanca suma 200 puntos, Joaquín Rodríguez 180 y Lucas Godoy 160.

“Estamos muy contentos de continuar con los torneos mensuales de nuestra asociación, en conjunto con la municipalidad de Alto Hospicio y de su departamento de deportes. Tuvimos gran cantidad de deportistas de todas las series, desde los 8 años hasta más de 60, lo que hace que el tenis de mesa reúna más deportistas por categorías de forma individual, acotó Alfredo Rivas Castillo director del área técnica de la asociación señalando que después del encierro impuesto por la pandemia es importante darle el espacio a los niños, jóvenes y adultos para que practiquen deporte.

Mencionó que llevar dos fecha del ranking local los alienta a seguir realizando este tipo de competencias y es así como este Fin de Semana Santo, se jugará el primer torneo zonal norte de en individuales y por equipos, en todas las categorías, con participación de tenimesistas de las regiones Arica-Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.

Finalmente Rivas agradeció al alcalde Patricio Ferreira, al administrador CAR, Richard Aguilar Robles y al profesor del taller de tenis de mesa de esa comuna Alejandro Pérez Huerta, por insertar a sus alumnos en las competencias y a la Seremi del Deporte, Vania Llantén Moreno, por compartir con los deportistas y entregar las medallas a los ganadores.