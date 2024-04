SERNAC DENUNCIA ANTE FISCALÍA A EMPRESA DE PANELES SOLARES POR POSIBLE ESTAFA A CONSUMIDORES

 Se trata de Vincent Solar, la cual, además de la venta, ofrece los

servicios de instalación y mantención de este tipo de equipos.

 Las personas consumidoras indican en los reclamos ante SERNAC que la

empresa solicita un abono, en muchos casos, de un 70% del precio,

pero luego deja abandonada la obra.

 Tras intentar contactarlos, los responsables no responden los llamados

ni los mensajes y tampoco devuelven el dinero pagado, cuyos montos

superan en algunos casos, los cuatro millones de pesos.

SERNAC denunció ante el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude y estafa

relacionados en la venta e instalación de sistemas fotovoltaicos por parte de la

empresa Vincent Solar. Esto, luego de recibir múltiples reclamos de personas

afectadas, sin obtener respuesta.

A juicio del Director Nacional de la entidad fiscalizadora, Andrés Herrera, «el

comportamiento de este proveedor nos ha generado una profunda preocupación, al

observar un patrón de comportamiento que podría sugerir un ánimo defraudatorio por

parte de la empresa, y por lo mismo, hemos decidido poner los antecedentes a

disposición del Ministerio Público”.

Sólo durante el año 2023, la entidad fiscalizadora recibió alrededor de 18 reclamos de

parte de las personas consumidoras en contra de esta empresa Vincent Solar,

quienes denuncian que este proveedor no cumplió con el servicio de instalación de

paneles solares.

Por otra parte «VINCENT SOLAR» se promocionaba como un proveedor líder en el

mercado de energía solar, con supuestas operaciones en Chile y Brasil, y relaciones

con marcas reconocidas, dando una parcial imagen de confiabilidad, puesto que los

consumidores han reportado una realidad muy distinta, enfrentándose a

incumplimientos y falta de respuesta por parte de la compañía.

Además, las y los consumidores reclaman en contra de Vincent Solar por la

instalación deficiente de los paneles fotovoltaicos y la falta de gestión en la obtención

de los certificados exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

(SEC), entre otros inconvenientes.

¿Por qué se busca persecución penal?

La Ley del Consumidor aplica cuando se trata de incumplimientos de las condiciones

contratadas y habilita, por tanto, a SERNAC a realizar diligencias para perseguir las

infracciones e incumplimientos a dicha norma, pero no cuando existen hechos que

pueden ser constitutivos de delito, en cuyo caso el órgano competente para investigar

es el Ministerio Público.

Actualmente SERNAC mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio Púbico,

cuyo objetivo es justamente realizar diversas acciones tendientes a dar mayor

protección a los consumidores ante empresas que tengan conductas fraudulentas o

de delito.

Esta denuncia al Ministerio Público se da también en el contexto de investigación

periodística realizada por un equipo de reportajes de Chilevisión.

Derechos de los consumidores:

Los consumidores, al contratar los servicios de una empresa para la realización de

alguna obra, tienen derecho a recibir toda la información relevante, esto es, por

ejemplo, las características del servicio, el precio, entre otros aspectos.

Además, las personas tienen derecho a recibir un servicio de calidad y a que se

cumpla al pie de la letra lo acordado, esto es, los plazos comprometidos, que se cobre

lo acordado, y que se presten los servicios pactados. En caso de no cumplirse, la

empresa debe responder, indemnizando a las y los afectados.

Para realizar este tipo de trabajos, el SERNAC recomienda:

⮚ Contratar empresas con prestigio y reconocidas en su rubro.

⮚ Exigir un presupuesto previo con todos los costos y plazos comprometidos.

⮚ Exigir todas las promesas por escrito; y no pagar el total, sino abonos parciales

de acuerdo a los avances.