¿Por qué no hacen clases de religión?

Profesor de la asignatura electiva expone lo que pasa en la región

Diego Portales Butler es profesor de religión en el Liceo Luis Cruz Martínez, con 67 años de edad y

más de 30 de servicio docentes, espera su bono de retiro por más de dos años para emprender

nuevos proyectos; pero ante la situación que se da con la asignatura ha decidido expresar el

preocupado sentir de profesoras y profesores de religión, educadores de la fe cristiana, en

escuelas, colegios y liceos de Iquique, de Alto Hospicio y del Tamarugal debido a que los

establecimientos no están cumpliendo la normativa de ofrecer las clases de religión.

Señala Portales que las 2 horas pedagógicas de la asignatura, es decir 90 minutos, están

amparadas bajo Ley de la República -Decreto Supremo 924 del 7 enero 1984 – Ministerio de

Educación y fue promulgada el 12 septiembre 1983, publicada en el Diario Oficial el 7 de enero

1984, como ley educacional y más reciente, el ordinario N° 702 del 24. Diciembre 2013 en su

materia, dice: consideraciones sobre clases de religión, donde el artículo 1, dice: «en todos los

establecimientos educacionales del país, deberán ofrecerse obligatoriamente las clases de religión

con carácter de optativas para el alumno y la familia”.

Añade que el artículo 2, en parte expresa: “la encuesta sobre la clase de religión, cuyo formato

tipo se adjunta a esta presentación, deberá aplicarse en todos los establecimientos educacionales

no confesionales del país, archivándose en cada uno de dichos establecimientos”. El punto 4, dice

que las clases de religión deben realizarse dentro del horario lectivo, no pudiendo ser impartidas

fuera del horario de clases; el punto 6 menciona: el cumplimiento de la normativa relativa a esta

materia se encuentra sometido a la fiscalización de la Superintendencia de Educación.

“Entonces, a qué quiero llegar, que hay –existen-, sostenedoras/es, directoras/es, dueñas/os de

colegios, que no están impartiendo la clase de religión es sus establecimientos…dije religión ¿qué

significa religión? Significa, 1.- conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad,

sentimientos de veneración, normas morales para la conducta humana, prácticas rituales, oración

y culto (resumiendo). 2.- virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, religión en latín: relegere,

que significa recoger o agrupar, también, religio, es decir, religare, que es reunir, también, unir,

atar.

Tenemos nuestro programa de estudios, actualizado, sus procesos curriculares, año 2020, para

cada nivel, pre-básica, básica y media. Como educadores/as de la fe, unimos en el proceso

enseñanza-aprendizaje, la divinidad con la humanidad, lo divino, que es Dios con lo humano, el

hombre; «Dios con el hombre, el hombre con Dios». Sembramos la «semilla de la fe», a los

estudiantes que optan por hacer la clase, sembramos la fe cristiana, tanto Católica como

Evangélica, como compartir con otras religiones, incluso con quienes no creen (le sirve de cultura

religiosa) cosechará su fe en su vida, siendo mayor de edad y en la profesión de fe que ha de elegir. Esa es nuestra misión: evangelizar y no, así no más…nos avala un «certificado de idoneidad», otorgado por la vicaría eclesial, que es la Iglesia”.

DENUNCIA

En la conversación con El Longino, Portales Butler resalta que su misión es denunciar, que no se

está ofreciendo a las y los estudiantes la opción de recibir clases de religión como lo establece la

ley.

«Mi denuncia la que hago pública y quiero que sepa la comunidad iquiqueña, hospiciana y rural es

que, en escuelas, colegios, liceos, no les hacen religión. O no se llama clase de religión porque en

el establecimiento le llaman ética y moral, clase valórica, vida y religión, fe y religión y otros

nombres.

La directora o el director en un colegio le dice al colega de religión “no le hable de Dios, hágale una

clase valórica». Cómo no va a ser interesante, importante, trascendente hablar de Dios en la clase

de religión. Con qué derecho si soy dueño de un colegio, prohíbo, evito, que en mi colegio se

imparta religión en mis alumnos y alumnas. Por qué soy ateo, no creo, no soy creyente o porque

no me gusta esta clase, sencillamente, por un mal capricho, etc; y los colegas hacen eso, no

imparten religión y una clase de religión sin Dios, sin Cristo, no es una clase de religión”.

Recalca que los colegios están violando la ley, la están pasando a llevar al no impartir la clase, “y

voy a dar un ejemplo, porque son muchas las escuelas que no hacen religión. Pero antes la

pregunta es qué hacen en esas dos horas, simple hacen pruebas escritas de cualquier ramo, un

taller determinado, hacen ensayo Simce u otras cosas, en circunstancias que están obligados por

ley a impartir la clase de religión. porque la ley educacional lo dicta, lo impone, lo exige, ha

decretado bajo Ley de la República, impartirla. Ahora si va el ejemplo, en la escuela del pueblo de

La Tirana, no hacen religión, escuela laica. dónde quedan los más de 500 años de historia de fe

cristiana con la Ñusta Huillac, tiempo de la colonia, la conquista con Diego de Almagro en nuestra

tierra, nuestros ancestros, la festividad de La Tirana en honor a la Virgen del Carmen, patrona de

Chile, fiesta religiosa-popular dónde queda. Porque el equipo de gestión no es creyente, por eso

no hacen religión en la escuela rural de La Tirana con el templo y todo, con la fiesta religiosa, los

bailes religiosos y más. Es pasar a llevar la historia ancestral local”.

Manifiesta no saber qué pasa en otros colegios y liceos del Tamarugal, debiendo hacerse un

catastro en lo rural y lo urbano. “La clase de religión se debe impartir, se debe hacer, se debe

dictar a las y los estudiantes que optan porque se les haga religión, por el bien de ellos, por el bien

de Iquique, de Alto Hospicio, de todos los pueblos de la región de Tarapacá”.

Junto a sus colegas está dando la lucha para que se imparta la clase explicando a padres,

apoderados la importancia que tiene para sus pupilos, ya que argumenta los hace mejores

personas, gente de bien, futuros profesionales, “saben por qué, porque dios bendice, nos ama,

nos cuida, nos levanta, nos perdona, nos consuela, nos sana, nos acompaña, vela nuestros sueños,

de dormir y sueños por cumplir y lograr en la vida personal, con su ayuda. Un día más de vida, es bendición de Dios, las generaciones de hoy, serán los que regirán los destinos de Iquique, de Chile,

del mundo o no y, si es, sin creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, sin creer en la Iglesia, sin

fe cristiana, pobre vida, pobre región, pobre mundo. Si estamos así por lo que ya sabemos hoy,

cómo va a estar el día de mañana el mundo sin fe, sin Dios. Apoderados, díganle sí a Dios, sí a su

hijo Jesús, sí al espíritu santo de Dios, sí a su iglesia Evangélica, Católica, dejen que sus hijos e hijas

le digan sí a Jesús, haciendo la clase de religión que hace bien y para qué, para llevar una vida

mejor y vivir en un mundo mejor. Más vale creer que no creer o no, directivos del Colegio de la

Costa que le dicen no a Dios en la clase de religión. Con qué autoridad, con qué derecho. Esa es

otra realidad que acontece con los colegas de religión en ese colegio”.