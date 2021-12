Municipio de Pozo Almonte acusa falta de sostenibilidad en electrificación para Parca

¿Qué va a pasar con la comunidad de Parca después del 2023? BHP Billiton tiene su proyecto de cierre para el 2023 y autoridades de Gobierno inauguraron proyecto de electrificación que sólo dura dos años.

“No hay una línea de sustentabilidad en el tiempo, la empresa minera BHP Billiton – Cerro Colorado tiene su planificación de cierre el 2023 y aún no saca sus permisos ambientales. Por lo tanto, qué va hacer nuestra gente de Parca el 2023. Nos parece una irresponsabilidad de parte del subsecretario y de BHP Billiton, no otorgarles la claridad a la comunidad sobre el sustento en el tiempo. Es pan para hoy y hambre para mañana”, acusó Richard Godoy Aguirre, alcalde de la Municipalidad de Pozo Almonte.



En Parca y sin ser invitado el alcalde de Pozo Almonte se encontró con el subsecretario de Energía y con los representantes de BHP Billiton, en la ceremonia de inauguración de proyecto de iluminación. La autoridad comunal calificó el hecho como una falta de respeto y pirotecnia política.



Ceremonia de proyecto de iluminación de Parca no fue avisada al alcalde de la comuna, quien se encontraba en la localidad para la tradicional entrega de regalos y encendido de arbolito de Navidad. En ese contexto fue que Richard Godoy Aguirre, alcalde de la Municipalidad de Pozo Almonte criticó el actuar tanto de las autoridades de Gobierno como de la empresa Minera, al inaugurar un proyecto de electrificación sin sustentabilidad en el tiempo.



Al respecto, Richard Godoy Aguirre sostuvo que “fui claro con la autoridad (de Gobierno) es una falta de respeto no convocar a un proyecto tan importante como el que se ha impulsado para la electrificación las 24 horas en Parca. Esto es un show mediático que se ha planteado. También, es una falta de respeto de BHP Billiton. Y lo más preocupante y que lo hemos conversado con la comunidad, es qué pasa durante dos años. Parca tendrá iluminación gratuita que se la otorga BHP Billiton – Cerro Colorado, pero, ¿qué pasará después? Cuando Cerro Colorado cierre sus faenas, qué va a pasar”. Fue el cuestionamiento que realizó.

Agregó que “no hay preocupación de darle sustento a ese tremendo proyecto que es una necesidad para los vecinos de Parca. Y que hoy, se transforma en humo, en pirotecnia política. Hay que ir más allá, cómo se mantiene en el tiempo y cómo esos elefantes blancos se mantienen con energía sustentable en nuestra localidad (Parca) que ha sido tan afectada por la minería, que ha destrozado, ya no hay producción de peritas de Navidad o membrillos, que se ven afectados por la polución que genera BHP Billiton y eso me genera y me preocupa bastante. Y este es el mensaje que le envío a Cerro Colorado, tienen que ser más respetuosos con las autoridades comunales”, apuntó Godoy Aguirre.



Finalmente, cabe señalar que la mayor preocupación para el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte es la sustentabilidad del proyecto de energía eléctrica 24 horas diarias para la localidad.

7 total visitas, 7 visitas de hoy