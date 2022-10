Hospiciano sigue desaparecido y encuentran su camioneta en Bolivia

Según la información de Cooperativa Regiones (www.cooperativa.cl), el rastro de Juan Carlos Alexis Ulloa Zepeda se perdió el jueves 22 de septiembre, cuando supuestamente estaba en Pozo Almonte.

Trece días han pasado desde la desaparición de Juan Carlos Alexis Ulloa Zepeda, “Yampi” a quien se le perdió el rastro la tarde del jueves 22 de septiembre luego que llamara a su pareja para avisar que no podría ir a buscar a su hijo al colegio porque andaba estaba trabajando en Pozo Almonte.

En relato al corresponsal del portal de Cooperativa, Hans Gotterbarm, la pareja del desaparecido -Darinka Ávila-, dijo que una hora después de esa comunicación, donde Ulloa le envió una fotografía para mostrarle que se encontraba en Pozo Almonte, según asegura le habló nuevamente «y ya no le llegaban los mensajes ni nada».

El medio cuenta que al día siguiente, el viernes 23 de septiembre, la familia realizó la denuncia por presunta desgracia en la Tercera Comisaría de Carabineros de Alto Hospicio, donde se dio cuenta de la situación al Ministerio Público que ordenó a la PDI iniciar la investigación para dar con el paradero del desaparecido.

Ávila explicó que, tras la determinación de Fiscalía, se acercaron a un cuartel de la PDI para entregar todos los antecedentes que manejan al respecto. Entre ellos, un relato de dos amigos del desparecido que aseguraron haberlo acompañado el jueves en un viaje a las comunas de la Provincia del Tamarugal.

«Nos dijeron que habían subido con él el jueves y eso fue el miércoles… el miércoles subieron con él para Pozo Almonte. Nosotros llegamos donde una persona que nos mostró las cámaras y nunca fue el jueves», agregó la pareja de Ulloa Zepeda.

Por esta contradicción, la mujer dijo que los amigos «quizás tienen miedo o quizás saben algo. No me lo explicó, porque ellos llegaron a la casa de nosotros a ayudarnos a buscarlo. Ellos dicen que fueron el jueves a Pozo, que una persona no estaba y cuando bajaron (a Alto Hospicio) dicen que los fue a dejar a la casa, que mi pareja iba ir a lavar el auto y que después se iba a ir a mi casa».

Según consigna la información del medio radial, el vehículo en que se trasladaba Ulloa, una camioneta Mitsubishi L200, apareció el viernes 23, un día después de su desaparición en Bolivia.

«El dueño de la camioneta llegó a la casa de la mamá de Juan Carlos y como no estábamos nosotros, nos llama y nos dice que la camioneta le aparece en Bolivia. Pero hasta ese momento él no sabía que Juan Carlos estaba desaparecido y ahí nosotros le contamos», dijo Darinka, que además reveló que «el GPS salía que había ido a Mamiña, que estuvo parado cuatro horas ahí y después se fue a Pica, y de ahí llegó a Bolivia», país hasta donde llegó el vehículo tras cruzar la frontera por pasos no habilitados.

Por todo lo anterior, la Fiscalía no descarta que la desaparición responda a una acción de grupos delictivos organizados.