“Era un infierno”: Incendio forestal afectó a familia de jugador Pedro Sánchez

Delantero de Ñublense resultó herido, tras ser mordido por un perro, cuando ayudaba a rescatar mascotas

El delantero de Ñublense se encontraba ayudando a su familia y rescatando animales abandonados cuando sufrió una mordedura. “La casa de mi mamá se podía quemar y ella estaba ahí”.

Según consigna Revista As, en medio de los incendios forestales en la Región de Valparaíso, el delantero Pedro Sánchez viajó de emergencia a Viña del Mar para ayudar a su familia en el sector de Miraflores, donde por horas no supo nada de ellos. Tras llegar al lugar, el jugador comenzó a realizar el inmediato rescate de animales abandonados y sufrió la mordedura de un perro en un pómulo.

“La verdad es que yo estaba en Santiago de pretemporada con Ñublense y cuando empezó todo sólo veía en la televisión que Miraflores se estaba quemando. Nadie de mi familia me respondía mensajes, no tenían señal. Tenía una angustia muy grande al no poder comunicarme con mi gente”, cuenta en AS el futbolista, quien fue socorrido de inmediato por los vecinos y trasladado a un recinto asistencial donde fue operado. Hoy está en recuperación.

– ¿Alguno de sus cercanos resultó afectado?

– La mayoría en Miraflores nos conocemos todos. Cuando llegué el sábado vi cómo se quemaba todo junto a mis padrinos, primos y amigos de toda la vida tanto en Las Pataguas, La Loma y en el Cerro Monte Sinaí. A la vez, también mi viaje era para ir en ayuda de un amigo y compañero, Benjamín Rivera (Concon National), y su familia. Ellos son de Villa Independencia y perdieron su hogar.

– ¿Se ha logrado comunicar con Ñublense luego del accidente?

– Sí, la verdad es que llevo un mes en el club y me he encontrado con una familia. Tanto mis compañeros, cuerpo técnico, médicos, dirigentes e hinchas han estado muy atentos a todo lo que me pasó. Si necesito alguna ayuda están al tanto todos los días de mi salud, y por mi familia, me saco el sombrero con ellos. Tampoco me quiero olvidar de la gente de Everton que me ha ayudado en todo los que necesité: tanto jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, también la jefa de prensa y su pareja Claudio, quienes me trasladaron a la clínica y estuvieron en todo momento conmigo.

– ¿Qué llamado le haría a la gente para que ayude en esta catástrofe?

Hago un llamado a que la gente se ponga la mano en el corazón. El día de hoy, por lo que me han comentado, se ha recibido poca ayuda por parte de la Municipalidad, sobre todo en Miraflores. La gente del Cerro Monte Sinaí necesita retirar el escombro que hay para poder levantarse nuevamente y no solamente ahí, también en Achupallas, Villa Independencia, entre otros.

– ¿Cómo percibió el entorno donde se encontraba y cómo afecta todo esto en el lado emocional?

– La verdad es que era un infierno, no se veía nada y había muchas explosiones. Imagínate la angustia de saber que la casa de mi mamá se podía quemar y ella estaba ahí. Necesitaba llevármela y a nuestras mascotas igual, ya que estaban muy asustadas y desorientadas.

– ¿Va a ser muy difícil ahora alejarse de su ciudad y tener que vivir en el sur?

– Sí, pero ahora toca preocuparme de la recuperación. Sé que la gente de Miraflores se pondrá de pie y estaré ayudando en lo que pueda. Saldrán adelante, porque es gente de mucho esfuerzo. Sólo necesitan un poco de ayuda por parte del Gobierno y la Municipalidad.