Instituto del Mar decidió tener clases virtuales

Ante las amenazas de tiroteo

Una ajetreada mañana tuvo ayer la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Instituto del Mar Almirante Carlos Condell, que continúa recibiendo amenazas de muerte por parte de un grupo de alumnos. Desde ayer y hasta que no esté garantizada la seguridad de docentes y escolares, se suspenden las clases en aula y solo serán virtuales.

En el frontis del establecimiento los profesores, junto a apoderados y estudiantes, se manifestaron para exigir de parte de la Fiscalía, Policía de Investigaciones y Seremi de Educación atender las denuncias –formuladas el pasado mes- y agilizar los procesos para pesquisar y detener a los responsables de las amenazas.

Luego de ese llamado de atención a las autoridades, los trabajadores de la educación se trasladaron a dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación para conversar con la seremi Claudia Silva y entregar un documento para generar acciones que garanticen la seguridad de profesores, alumnos y funcionarios del centro educacional de Bajo Molle, además de pedirle que explicara las declaraciones formuladas a una radio local, donde dijo que no tenía antecedentes sobre este caso -pese que el 27 de abril recibió la denuncia de parte de la dirección del Instituto del Mar- y exigió que se volviera a las clases presenciales.

En el acceso de Secreduc representantes de profesores, funcionarios y apoderados entregaron sus impresiones respecto a la apremiante, angustiante y dramática situación que están enfrentando.

INSEGURIDAD

Susan Fernández, secretaria del centro padres y apoderados, manifestó la preocupación por el equipo docente y los niños que se encuentran abandonados por las autoridades.

“La directora denunció esto en abril, el martes fue a Fiscalía y esa denuncia fue archivada, no siguieron con el proceso que corresponde, vino a seremia y le negaron que hiciera teleclases, por lo cual por seguridad de ella, los profesores y nuestros hijos decidió suspender las clases”.

Acotó que los estudiantes están en sus casas con miedo de seguir estudiando, porque las amenazas son de muerte. “La directora, el colegio, tienen todo nuestro apoyo porque somos una familia y vamos a luchar porque los niños tienen derecho de estudiar tranquilos y estar en paz, los profesores igual de caminar porque ahora están con miedo. Mi hijo no quiere ir al colegio, le da miedo, me dice mamá yo no quiero que me maten y si me cambio de colegio. Entonces tampoco podemos estar así, no podemos sacar a nuestros hijos del colegio por un par de matones”.

Rodolfo Sanhueza Fuentes, profesor de educación física y presidente sindicato de trabajadores, relató que el 27 de abril la directora hizo la primera denuncia al recepcionar las amenazas de asesinar a alumnos y profesores, y comenzaron a llegar más anuncios de matar a toda la comunidad escolar

“La directora el día de ayer (martes 10) fue a hacer la denuncia por estas nuevas amenazas y se dio cuenta que la denuncia anterior (27 de abril) se desestimó, se archivó y no se hizo nada. Escuchamos a la seremi y dijo que no tenía idea. Luchamos por la seguridad de nuestros colegas, de nuestros alumnos, de los trabajadores. Si no cambiamos esto, si no ayudan a cambiar esto, el día de mañana quedará un infierno, queremos que nos ayuden, que se haga escuchar el profesor, estamos para educar y muchas veces hacemos el rol de padre pero no podemos estar de investigadores, no podemos hacer cosas que le compete a la autoridad”.

Recalca que se ha denunciado en la PDI las redes sociales desde donde emanan las amenazas, pero no se avanza y le preocupa que desde la autoridad de educación regional desestimen la gravedad de las denuncias y no concurra apoyar a los docentes.

“Venimos a solicitar la ayuda pertinente, no dejaremos botados a los alumnos si tenemos que trabajar de manera remota lo vamos hacer. Exigimos que nos respalde, estamos sacando la voz nosotros pero estamos hablando por todos los colegios de la región y estoy seguro que de todo Chile, que tienen problemas de convivencia, de armamento, de drogas, de pastilla y que por la matrícula lo ocultan, pero la verdad es que hay que afrontar estas cosas porque si no van a seguir pasando y hasta que no maten a un profesor, no sé mate algún alumno, no se va hacer nada”.

Clarificó que no hubo alumnos expulsados como señala en su motivación el grupo amedrentador, por cuanto los apoderados los retiraron del colegio, “ellos tienen sus papeles en el colegio, solo que no asistieron más a clases, estaban con condicionalidad y su debido proceso. Ahora que salió todo esto en los medios de comunicación, necesitamos seguridad, resguardo de la policía por las amenazas a la directora, profesores. Las amenazas son con nombre y apellido”.

Oscar Matamala Araya, profesor jefe de la especialidad mecánica automotriz, cuenta que además de la sensación de miedo y temor, hoy es de abandono, pena y frustración al ver que las autoridades no se ponen en el lugar de ellos y los estudiantes.

“Les importa dar una buena señal que lo que están haciendo realmente bien. Nos cerraron las puertas, no nos dieron apoyo. Seremi dijo en la radio que estaba trabajando con nosotros pero no hemos tenido ningún llamado de ella, no hemos tenido ninguna visita de ella. Le pido que se ponga en nuestro lugar, estamos recibiendo amenazas de muerte no jugando a las bolitas”.

Recalca que la seremi Claudia Díaz no puede señalar que todo está bien y desconoce el tema, por cuanto la directora le expuso las amenazas y solicitó en la oportunidad que se cambiara a teleclases.

“Hoy es cuando la educación tiene que asumir un rol y las personas que son autoridades tienen que hablar con verdad, no pueden mentir, la verdad es lo más importante en la educación y cuando la autoridad miente pasan estas cosas”.

Dijo que el petitorio entregado en el gabinete de la seremi es para trabajar en seguridad y no por la omisión del ministerio, de la policía que no hizo nada y de la fiscalía que archivo el caso, van a perjudicar el prestigio de 40 años que tiene el establecimiento.

“Aprovechando la tribuna les pido que por favor, exijamos que las cosas se cumplan como debe ser, nosotros queremos seguridad, tenemos familia también y nuestros estudiantes también tienen que ser protegidos. Autoridades por favor, asuman su rol y háganlo bien para el país, somos personas importantes, que no mentimos, que trabajamos y necesitamos que nos brinden seguridad”.

Concluyó Matamala señalando que así como el delegado presidencial se va a querellar por la balacera y crimen del Tribunal, también bebería querellarse por estos actos, “la brigada cibercrimen podía haber solucionado esto hace dos semanas atrás y hoy día tenemos más amenazas, mientras estábamos en el colegio y durante la mañana han seguido las amenazas. Cibercrimen de la PDI tiene los recursos y no los ocupan”.