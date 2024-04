Alcalde Mauricio Soria Macchiavello le envía carta a ministra Bullrich

“Su información ha provocado una enorme preocupación en nuestra ciudad”

Una carta envió ayer el alcalde Mauricio Soria Macchiavello a la ministra Patricia

Bullrich, del gobierno argentino, por declaraciones afirmando que en Iquique “están

miembros del grupo Hesbollah”.

La nota precisa que “ le escribo la presente nota por la enorme preocupación que ha

generado su información, mediante la cual señala la presencia del grupo Hesbollah en

nuestra ciudad”.

Asimismo, le solicita que dicha información la haga llegar a las autoridades

competentes y destaca los lazos de amistad existentes por años entre el norte chileno

y el noroeste argentino.

“Le destaco los lazos que nos unen por largos años con el norte argentino, con quienes

nos unen lazos de amistad, además de tener un trabajo conjunto en cuanto a la

promoción y difusión de ambos destinos turísticos como también comerciales en el

ámbito del corredor bioceánico”.

Ministra del Interior Carolina Tohá: “recibí una

llamada de la ministra Bullrich, dejando en

claro que no hay alguna amenaza”

También habría insistido en la disposición de “tener una colaboración entre los

países y que esto no sea un obstáculo”.





La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que la ministra de

Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se comunicó con La Moneda para

manifestar “sus excusas”, tras sus declaraciones donde señalaba una

posible presencia del grupo radical Hezbollah en Iquique, llamada que se

produjo ayer.

Ahora la secretaria de Estado trasandina precisó que no hay elementos que

indiquen sobre presencia del grupo islámico en Chile y Tohá confirmó que

“recibí una llamada de la ministra Bullrich, dejando en claro que no hay

alguna amenaza”.

También Tohá insistió en la disposición de “tener una colaboración entre los

países y que esto no sea un obstáculo”.

Ambas autoridades se reunirán la próxima semana en Santiago, cuando

coincidan en un panel que abordará temas de seguridad.

Asimismo, la secretaria de Estado aclaró que los ciudadanos iraníes

detenidos en el aeropuerto internacional de Santiago el año pasado no

tienen vinculación con Hezbollah. “Estaban en tránsito en Chile y la PDI

detectó que sus documentos eran robados y se les retuvo”, dijo.

“La información que tenemos es que ni hay ningún elemento que los

vincule al grupo armado o a otra organización. Sobre este y otros grupos

que puedan ser amenazas, las diferentes instituciones están monitoreando.

No hemos recibido alertas”, finalizó Carolina Tohá.

Mario Desbordes ex ministro de Defensa del Presidente Piñera

“Hezbollah está presente en América del Sur, de eso

no hay dudas”

El ex ministro de Defensa del extinto Presidente Sebastián Piñera, el ex oficial de

carabineros y abogado Mario Desbordes en declaraciones a radio Universo de

Santiago, fue claro y preciso: “Hezbollah está presente en América del Sur, de eso no

hay dudas”.

Añadió además que hoy la presencia de este grupo esta relacionado principalmente

con sus actividades económicas.

“Si tuviera información concreta no la podría dar, porque es información reservada.

Además estuve en la Comisión Inteligencia un par de años en la Cámara cuando fui

diputado”.