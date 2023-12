¿Volvió el Covid 19? Todo lo que tenemos que saber para estar protegidos

En el contexto de las alzas de casos de covid, el Gobierno lanzó su Programa

Nacional de Inmunización para inocular a los grupos de mayor riesgo en la

población. Sin embargo, también es importante saber qué pasos tomar para

prevenir el contagio en el día a día.

30 de noviembre de 2023 – Si bien tras más de 1.300 días el Ministerio de Salud

dio por finalizada la alerta sanitaria por Covid 19 al finalizar agosto, en el último

tiempo, pareciera que el virus ha vuelto a estar presente en nuestras vidas. No se

trata solo de la sensación de que parientes y amigos se han vuelto a contagiar, sino

que estadísticamente se han elevado las cifras de nuevos casos y,

desgraciadamente, no han dejado de producirse decesos.

En tan solo un mes, las cifras llegaron a duplicarse. Como ejemplo, se informaron

4.087 nuevos contagios entre el 5 y 11 de noviembre, llegando a un promedio de

584 casos.

Ante este escenario, el Gobierno lanzó su Programa Nacional de Inmunización y ha

reforzado los mensajes en torno a la protección que otorga la inoculación.

“Independiente de los esfuerzos que haga la autoridad por poner a disposición los

mecanismos que nos permitirán enfrentar este escenario de manera más protegida,

es fundamental que las personas se comprometan con esta nueva realidad: es

necesario completar el esquema de vacunación, ya que el Covid 19 no solo no se

ha ido, sino que estará con nosotros por mucho tiempo más” comenta el doctor

Henrique Flausino, médico general de Clínica Tarapacá.

Avance de la vacunación

La madrugada del 17 de noviembre llegó a Chile el primer cargamento de la nueva

vacuna contra el Covid-19 con una remesa de 172.800 aplicaciones. Esta

reemplaza a la bivalente, y fue creada para combatir la variante ómicron del virus,

que es la de mayor circulación en estos momentos.

La vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna convierte a Chile en el

primer país de Latinoamérica en aplicar la inoculación más avanzada contra el

Covid-19. Esto en respuesta al alza de casos de Covid-19 en Chile. En particular, en

regiones como Valparaíso y Biobío, que se hicieron patentes durante el mes de

octubre, y se mantuvieron durante noviembre.

“Cabe recordar que nuestro país ha sido mencionado como ejemplar en el manejo

de la pandemia. Independiente de la lamentable pérdida de vidas y de los daños

que causó el Covid 19 a todo nivel, la inmunización oportuna y el accionar conjunto

de la red pública con la privada, fueron mirados con atención por otros países de la

región”, señala el doctor Flausino.

La distribución en el territorio nacional comenzó el lunes 20 en la Región de

Valparaíso y el miércoles 22 en la Región del Biobío. Ambos como parte del

Programa Nacional de Inmunización (PNI), apuntado directamente a los grupos de

riesgo.

El especialista de Clínica Tarapacá explica quiénes caen dentro de esta agrupación.

«Los primeros grupos de riesgos son las personas mayores 60 años, así también

como pacientes con enfermedad crónica, inmunocomprometidos y también todas y

todos los trabajadores de salud de los sectores público y privado».

Prevención y cuidados

Además del plan de vacunación, el doctor Flausino recuerda que aquellos consejos

que nos protegieron durante la pandemia, no han perdido validez: “Además del uso

de mascarilla en espacios públicos, también está lavarse las manos regularmente,

toser contra el codo y no contra las manos, y mantener la distancia social de un

metro aproximado”. Según añade, se trata de simples recomendaciones que evitan

no sólo la propagación del Covid-19, sino también de otras enfermedades de

transmisión similar.

Por supuesto, también es importante estar atentos a los síntomas, como la dificultad

para respirar, fatiga, dolores musculares o fiebre. En cuyo caso, es necesario

hacerse una prueba de antígenos o el PCR y acudir al centro de salud más cercano

disponible. “En Clínica Tarapacá disponemos de un servicio de urgencia, con una

alta capacidad resolutiva, que entrega una atención de calidad, pero también rápida,

cálida y oportuna”, sostiene el médico.

Para concluir, el especialista hace un llamado a tomar este nuevo escenario con

atención, pero con calma: “Podemos decir que como sociedad ya pasamos una

parte durísima de la pandemia, cuando había mucha incertidumbre, todo era

desconocido y no teníamos formas de protegernos. Hoy, ya tenemos esa

experiencia, las medidas de prevención y planes de acción están probados e

internalizados, y las vacunas están disponibles. Por tanto, lo mejor es mantenerse

alerta y prevenir”.