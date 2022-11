“Valoramos el cambio de veredas, pero falta mucho por hacer”

Esa es la opinión de la emblemática dirigente vecinal Betty Terrazas Soza, quien lidera la JJVV Plaza Brasil, ésa que debe lidiar con buena parte del Boulevard Baquedano, las calles céntricas, casas abandonadas y edificios patrimoniales de difícil mantención.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Optimista y a la vez muy preocupada. Esos dos sensaciones ambivalentes alberga Betty Terrazas Soza, quien lidera una de las juntas de vecinos más emblemáticas de Iquique debido a que su jurisdicción abarca un territorio que es simultáneamente turístico, histórico, patrimonial y también donde se concentra el grueso del aparato gubernamental, comunal y comercio, tanto informal como establecido.

En efecto, la JJVV Plaza Brasil ha dado varias veces voces de alerta en relación a diversos temas y, durante el 2020 y 2021, convocó la atención por los temas de seguridad pública e inmigración por la instalación de carpas que instalaron extranjeros para pernoctar a esa área verde.

Ese episodio quedó atrás y, mientras se repara esa polémica cuadra y sitios aledaños de calle Zegers, ahora han resurgido las voces que reclaman por los altos decibeles de un par de locales, pero también por el hecho “que la gente dice que ya no se atreve a salir de sus casas por la inseguridad en las calles”, sostiene.

¿Eso le reclaman los vecinos de esta JJVV?

– Sí, por eso, por supuesto y lo entiendo porque a mí misma me pasa como a ellos que, después de las 5 o 6 de la tarde simplemente no salgo porque da miedo.

¿Miedo de qué señora Betty?

– Por supuesto que atemoriza salir y se tiene la inseguridad la aprensión de no saber que si mientras caminas te puede suceder algo (con la delincuencia) porque ahora desde cualquier parte y a cualquiera hora aparece el peligro que ahora anda armado incluso.

¿Pero, qué medidas podrían tomarse desde la JJVV, qué le pide la gente a usted, por ejemplo?

– Antes que todo, la gente pide mayor seguridad de caminar y partiendo por algo tan sencillo de poder caminar que tampoco se puede hacer por tramos importantes.

Cualquiera que venga al sector céntrico se podrá dar cuenta que las veredas están intransitables.

Por estos días, precisamente, existen algunos trabajos de reparación en el área

– Veo que están haciendo reparaciones en algunos sectores y cuadras y en otras no. Y lo que veo también es que están haciendo cambio de veredas que están buenas también, no entiendo quién determinó esos trabajos, pero yo sé que el Serviu tiene un catastro de todas las veredas malas donde yo he participado por cinco años evaluando los posibles cambios… ¡es mucho tiempo el que llevamos esperando por un mejoramiento de nuestras calles, que la gente no se imagina!

Que vengan los lectores a caminar por acá, por la calle Obispo Labbé, por ejemplo, donde hay tanta residencial y alojamiento turístico, y verá que hay paños que no existen y están intransitables a pie. Lo mismo las calles Manuel Rodríguez, Patricio Lynch y suman los ejemplos.

En otras palabras, valoro el cambio de veredas, pero falta mucho por hacer todavía.

¿Pero, estará satisfecha con las mejorías del paseo o Boulevard Baquedano, que también es su jurisdicción?

– Yo puedo hablar del tramo que me compete a mí y estimo que allí debe evaluarse el cambio de las veredas porque cumplieron una etapa que debe ser superada; esas veredas de madera no debieron ser nunca construidas con ese tipo de material por las características complejas de una zona que está al lado del mar y el clima las estropea con mayor facilidad.

En la actualidad, las tablas están levantadas, atrofiadas, que apenas se puede caminar por ellas con una cierta seguridad personal cuando se transita de a pie, como es el sentido de un paseo donde no se permiten circular vehículos.

Llega a dar pena ver esas veredas de madera, más aún cuando no tienen limpieza prolija y una mantención a ese material que toma la humedad y el agua que viene del mar: Lo único que puede salvar esas maderas es el vitrificado que es carísimo; además, debe contar con su respectiva mantención porque el vitrificado también “se pierde” si no se mantiene con los productos adecuados de manera periódica. Los mosaicos son hermosos y de más fácil mantención es mi humilde opinión.

Los problemas de acústica en Baquedano parece que se han ido superando ¿o nos equivocamos?

– He dado una lucha larga y dura en contra del bullicio que metían algunos locales comerciales porque muchos no saben que en este sector ya no existen las patentes de quintas de recreos o cabaret y todo es restaurant con venta de alcohol lo cual desde ya impone la limitación de que no se puede tener karaoke, ni bailable ni menos actividades como discoteque, ni DJ ni tampoco música en vivo.

La Ley acepta tener música hasta cierta hora y sin sobrepasar ciertos decibeles que el grueso de los comerciantes respeta excepto dos locales muy específicos.

¿Y qué medidas se están tomando para revertir esa disidencia por así decirlo?

– Tanto la he luchado por terminar con ese bullicio que, gracias a Dios, y estos dos negocios que están en rebeldía fue un tema que pasó a manos de la Superintendencia de Medioambiente a fin que, desde esa repartición, se proceda a actuar con todo el peso de la Ley para hacer respetar los derechos de los ciudadanos de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación acústica a altas horas de la tarde y de la noche.

¿Diría que con los aforos ya no hay mayores problemas?

– Con la pandemia se permitió que los locales salieron hacia fuera de los locales por el tema de la distancia social y promover la actividad comercial. Se autorizaron actividades de atención de público al aire libre y los restaurantes sacaron mesas hacia el paseo Baquedano.

Pero, la idea era que ocuparan solo parte y en verdad muchos no aplicaron un criterio de sentido común y se tomaron buena parte de la calle. Eso se ha ido normalizando de a poco, en la medida que la emergencia sanitaria ahora está en otra fase y se puede atender en interiores.