Vacaciones 2023: Cinco tips para vivir un verano entretenido y seguro

● La Asociación Chilena de Seguridad entrega consejos preventivos para antes, durante y

después de viajar a algún destino de verano.

Ya llegó uno de los momentos más esperados del año, las vacaciones, y con él, es tiempo de hacer

los preparativos correspondientes para prevenir situaciones que pueden empañar esta linda

experiencia.

La subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Lilian Padilla, dice que

“el verano nos permite disfrutar en familia y amigos. Para hacer de las vacaciones momentos

inolvidables es indispensable el autocuidado, la planificación y el estar conscientes de los peligros

que puedan presentarse para evitar accidentes”.

Conoce las medidas que debes tener en cuenta para pasar un verano entretenido y seguro.

Verano entretenido y seguro

a. Respetar las medidas de seguridad en parques, playas, piscinas, entre otros

centros

b. Mantén bajo supervisión a los miembros de tu familia que se encuentren jugando

en el agua o nadando

c. Respeta los espacios delimitados para nadar

d. Si vas a practicar algún deporte utiliza todos los elementos de protección

correspondientes

e. Evita hacer maniobras peligrosas, como correr alrededor de la piscina, o juegos

bruscos, etc.

f. No contamines los lugares que visites. Si tienes desechos guárdalos y luego

bótalos en lugares autorizados para ello Protégete del sol

a. Usa protector solar media hora antes de exponerte al sol y repite cada dos horas

b. Hidrátate durante todo el día tomando harta agua

c. Utiliza elementos de protección solar como anteojos, gorros, etc.

d. Evita la exposición al sol por tiempos prolongados; evita estar expuestos durante

los horarios de mayor impacto a éste, de ser posible protege a los niños con ropa

con factor de protección UV

e. Intenta ubicarte bajo sombrillas, árboles o lugares que de brinden sombra Hanta virus

a. Elige lugares limpios y libres de matorrales y maleza

b. Verifica que tu carpa cuente con piso, cierre en buen estado y esté libre de

agujeros

c. Guarda todos los alimentos en recipientes resistentes y cerrados

d. No dejes utensilios, como ollas, vajilla, etc. al alcance de ratones

e. No recolectes ni consumas alimentos silvestres

f. En caso de utilizar una cabaña ventila por al menos por una hora y luego procede a

realizar la limpieza de todas las superficies con una solución con cloro

g. Bebe sólo agua potable o envasada

Camping seguro

a. Acampa sólo en lugares autorizados y señalizados

b. Sólo haz fuego donde esté permitido y verifica que quede apagado al terminar de

usarlo

c. No dejes desperdicios, llévalos contigo cuando te retires del camping

d. Utiliza rutas y senderos habilitados

e. Regístrate en los ingresos a camping, parques, etc. Trayecto seguro

a. Antes de viajar

i. Hacer las reservas o verificar la disponibilidad de camping, cabañas,

departamentos, hoteles, etc.

ii. Definir la ruta que se usará, características del camino (carretera, rural,

ripio, polvo, lluvia, viento)

iii. Chequear el estado del vehículo (neumáticos, suspensión, frenos,

luces, cinturones de seguridad, lubricantes, combustible suficiente, kit de

seguridad, neumático repuesto)

iv. Todos los pasajeros deben utilizar cinturón de seguridad

v. Niños menores de 9 años deben utilizar sistema de retención infantil

adecuado a su peso y talla

vi. Chequear los documentos del automóvil y del conductor

vii. Cargar el auto en forma ordenada, respetando la capacidad de

carga (personas/equipaje) y sin sacrificar visibilidad y seguridad interior

viii. Llevar elementos de uso personal como, útiles de aseo y

elementos de protección/sanitización (bloqueador solar, mascarillas,

alcohol gel, toallas de papel, desinfectantes paño o aerosol), como

también medicamentos especiales que se necesiten

b. Antes y durante el viaje

i. La noche previa descansar lo suficiente, no ingerir alcohol

ii. Comer liviano

iii. Si va a viajar en bus/tren/avión, llegar con la debida antelación,

llevar documentación necesaria

iv. Si va en auto salir temprano porque hay menos tráfico, mejor

temperatura y mayor holgura de tiempo (o verifique los horarios

recomendados para viajar por el uso de aplicaciones como Waze o Google

maps)

v. Maneja respetando la velocidad establecida, atento a las condiciones del

entorno, respetando todas las señales

vi. Realizar detenciones, no conducir más de 5 horas seguidas, ideal

parar en lugares establecidos, sobre todo si hay niños

vii. En la detención realizar ejercicios de estiramiento y reactivación

viii. No uses el celular mientras conduces