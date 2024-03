Usuarios y trabajadores de Zona Franca instalan olla común frente la Delegación Presidencial y solicitan presencia de ministro

Usuarios y trabajadores del sistema franco de Iquique se reunieron en el sector de la

Delegación Presidencial, levantaron una olla común y pasan la noche en carpas en espera

de una respuesta de las autoridades, todo aquello en disconformidad con la Circular 391.

Según una declaración pública emitida por Marcos Salazar (presidente) Julio García

(dirigente) y Reinaldo Lara (vocero) de la Asociación de Importadores de Zona Franca y

Barrio Industrial (ASIZOFRABRI) señalaron que la Circular en cuestión, está pasando por

sobre las leyes de zona franca de Iquique.



«Usuarios, trabajadores y familiares de zona franca de Iquique, no se rinden ante las

negativas del gobierno ante lo cukal busca de nuevas instancias de negociación para la

eliminación de la Circular 391 entendiendo que existe una ley hace muchos años. que

respalda esa petición. Seguimos unidos y trabajando por nuestra fuente laboral que es

zona franca. Estamos cansados de seguir luchando sin soluciones concretas, estamos hace

más de 7 meses esperando respuestas de la autoridad competente en el asunto especifico

y un pronunciamiento jurídico que no llega, respuestas que no son más que calmantes

que dilatan esta situación y solo nos hacen retroceder y matar el rubro automotriz en la

región que mes a mes debe despedir colaboradores y entregar patios y galpones en vista

de la tardanza en el dictamen final que dirá si se respetará dicha ley establecida hace

años. Somos más de 7.000 familias que quedan desempleadas. Zona Franca es el motor

económico de la región no solo en el rubro automotriz sino en distintas áreas; no son solo

los importadores de vehículos si no también cientos de colaboradores directos e

indirectos. Detrás de las liberaciones que se realizan por ser una zona franca están el art.

35 residentes, Ley 20.422 Discapacidad, Retornados 033, reexpedición. Estos son procesos

que se realizan en la región y se verán totalmente afectados y violentados por una circular

que está pasando por sobre la ley.”

“Junto con esto mencionar que las personas que vienen del sur de chile no tienen la

solvencia económica para acceder a vehículos de mayor valor al igual que nuestros

residentes de Iquique que se vean obligados a adquirir vehículos cuyo valor costará

demasiado solventar.”

“Cabe mencionar que a las personas con discapacidad se les otorga el beneficio de liberación y junto con ello es una gran necesidad poder adquirir un vehículo mediante

importación directa o comprado en zona franca.”

“Hoy el rubro automotriz se ve disminuido por normativas medio ambientales las cuales

no han sido respaldadas por estudios técnicos que puedan demostrar a ciencia cierta el

no cumplimiento de los vehículos coreanos y japoneses con la normativa medio ambiental

que nos rige en chile desde 1994 que es la ley 19.300.”



“Existen diversos procesos donde la liberación de vehículos se verá totalmente afectada

en rigor con el tal llamado Sello Rojo, Sello Rojo que no hace más que restringir y limitar la

circulación de vehículos con regímenes de zona franca incluyendo también los pasavantes

de residentes iquiqueños donde sus vehículos adquiridos con mucho esfuerzo no podrán

salir de Iquique discriminando fuertemente a toda persona de zona franca.”

“Durante muchos años zona franca ha estado al servicio de toda una región. Sabemos

también la importancia que tiene el medio ambiente y la calidad de vida que debemos

cuidar y proteger en nuestra región, es por esto que sabemos y hemos realizado estudios

a nuestros vehículos japoneses donde hemos logrado certificar y demostrar a la autoridad

que nuestros vehículos si cumplen con los estándares de calidad ambiental estudio que

fue entregada a las autoridades locales competentes en esta área

que más debemos esperar para tener soluciones concretas y no más abuso de poder y

desigualdad social.”

“Hoy toda Zofri se levanta y el gremio ASIZOFABRI junto a los demás gremios están

dispuestos a esperar fuera de la Delegación Presidencial hasta ser escuchados por nivel

central, vale decir Santiago. Ya estamos cansados y vemos que los diálogos no llegan a

soluciones reales soluciones que de verdad eviten el colapso total del sistema automotriz

de zona franca ocasionando miles de desempleos en la región».