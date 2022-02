Una promesa más que no se cumple Pisagua y la eterna espera por tener alcantarillado

“Se dijo en ceremonia pública a la comunidad y difundido en la prensa que estaba listo el proyecto de alcantarillado para Pisagua con un financiamiento de 3 mil millones de pesos”

“Somos un puerto que ha dado y sigue dando mucho al país, pero es postergado desde el Gobierno lamentablemente”, las palabras del presidente de los vecinos de Pisagua, Félix Andrés Parra, resume la decepción de los habitantes de esa localidad costera al ver que la gestión del Presidente Sebastián Piñera acaba y su compromiso de una red de alcantarillado nunca se materializó.

“Lo que hemos averiguado es que el proyecto no ha sido ingresado, entonces con mucho dolor la comunidad siente que una vez más ha sido abandonada y engañada por su parte política. Todavía nos queda la esperanza que el señor Gobernador Regional José Carvajal pueda dar luz verde a este proyecto”, enfatiza el dirigente recordando que son más de 40 años que se está luchando por alcantarillado.

Relata que durante su gestión como intendente, el delegado presidencial Miguel Angel Quezada les aseguró que venía el alcantarillado para Pisagua y semanas atrás el delegado presidencial del Tamarugal Natan Olivos comentó que estaba listo el proyecto y “solo faltaba la firma del gobernador regional, pero Olivos nos dijo que no sabía por qué no autorizaban la inversión. Esto parece pelota de pingpong donde se mandan de un lado a otro diferentes explicaciones, pero en lo concreto nada es claro”.

El dirigente vecinal menciona que ahora dicen que la iniciativa pasa por la autorización del Gobernador, “no quiero cargar la mano al Gobernador Carvajal, estoy solicitando audiencia para dialogar con él y reunirnos con la ciudadanía para tener certeza de lo que pasa”.

COMPROMISO PRESIDENCIAL

Recordó Parra que el 30 de agosto del 2019, en visita del entonces subsecretario de Obras Publicas Lucas Palacios, se dijo en ceremonia pública a la comunidad y difundido en la prensa que estaba listo el proyecto de alcantarillado para Pisagua con un financiamiento de 3 mil millones de pesos. El propio Palacios calificó como “día importante para Pisagua” ese 30 de agosto.

También evoca que al instalarse la planta de tratamiento de aguas servidas para la población 2 de Noviembre, la cual se concretó gracias a la gestión del ex gobernador del Tamarugal Luis Tobar, se dijo que el segundo paso en inversión sería la red de alcantarillado de toda la localidad.

“Se dijo que las platas estaban listas, aprobadas para ser ejecutado, también que estaba la disposición de Aguas del Altiplano que es el oferente que hace estas infraestructuras. No queremos ver bajo el agua, porque se nos dijo que el alcantarillado de Pisagua se dejaría de lado para favorecer a una localidad costera del sur de Iquique, como es Los Verdes. Aquí son 40 años de lucha. Esa es la molestia de la caleta histórica y patrimonial, que sigue siendo olvidada por este gobierno que ha hecho muchas promesas y sigue diciendo que el alcantarillado está listo pero no sabemos qué pasa, por eso a través del El Longino exponemos la situación para que públicamente se diga si hay proyecto o no”.

“Cuando vino el presiente Piñera en septiembre del 2020 a inaugurar las obras del borde costero, conversé con él, luego con Miguel Angel Quezada y Daniela Solari, en ese momento Intendente Regional y jefa de la Diplac del Gobierno Regional de Tarapacá respectivamente, y me dijeron que faltaban pequeños detalles que solucionar pero estaban aprobados todos los recursos y se había aumentado el monto por el suelo rocoso. En agosto 2021 debía hacerse la licitación y hasta hoy, terminando febrero 2022, no ha pasado nada, incluso tuvimos a la vista un documento donde comprobamos que no han ingresado proyectos de alcantarillado para Pisagua al sistema. El compromiso y anuncio del alcantarillado se hizo públicamente, no fue algo entre cuatro paredes, se difundió en la prensa, en los portales web del municipio, intendencia y MOP”.

¿Se habló en su momento quién era responsable?

-El responsable siempre ha sido el Gobierno Regional, ellos harían el proyecto. La municipalidad hizo un catastro de los habitantes con título de dominio para incorporarlos al proyecto, porque ya estaba listo y faltaban algunos detalles, pero más allá de eso pasado el tiempo ninguna explicación dan. El año pasado la municipalidad inició la recopilación de copia de documentación de los vecinos –títulos de dominio o contrato de compraventa- para continuar con el proyecto de alcantarillado. La entrega de esos certificados debía hacerse hasta el 31 de mayo de 2021.

¿Qué sensación hay en la caleta, seguirán esperando o habrá movilizaciones?

-Rabia, desazón, enojo, un poco de todo. Extraoficialmente supimos que una excusa para detener el proyecto fue que el terreno de Pisagua es rocoso, pero eso siempre se ha sabido. No sabemos qué pasa, creemos que los intereses están para otras localidades y los recursos se irían allá. No queremos que una vez más nos posterguen, lucharemos para que no sea así y si hay que hacer levantamiento, protestas, salir a las calles, bloquear carreteras o ir a Iquique lo haremos. Pisagua se cansó de ser vista como localidad de segunda categoría dentro de la región y provincia. Somos la única localidad del Tamarugal con costa y el progreso no llega por que no tenemos alcantarillado. Algunos olvidan que Pisagua es Chile, en tiempos de gloria aportó al país, se les olvida que fuimos importantes en la época del salitre, la guerra del Pacifico, si hubo un momento negro de la historia, pero Pisagua es parte de Chile, eso se le olvidó a las autoridades parece.