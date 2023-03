Texto-Transcripción: @pato_sesnich – Imágenes: Google Images

LA noche del domingo 12 de marzo, en Los Ángeles, Estados Unidos, se realizó la

ceremonia 95 de los premios OSCARs, premios que entrega la Academia de Artes y

Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine de 2022.

LA ceremonia que fue transmitida en Chile y Latinoamérica por TNT y el servicio de

streaming HBOMax, fue conducida por el comediante Jimmy Kimmel, aunque para

ser sincero, estuvo un tanto descafeinada.

EN fin, lo importante es contarles quienes fueron los ganadores, y la gran

triunfadora de la noche fue la productora A24 y la cinta de multiversos ‘Todo en

todas partes al mismo tiempo’ (Everything Everywhere All at Once), que estaba

nominada a once premios, y se llevó siete, incluyendo Mejor Película, Mejor

Dirección y los apartados actorales: Mejor Actriz Principal para Michelle Yeoh,

ganándole a mi favorita, que era Cate Blanchett por ‘Tár’; Mejor Actor de Reparto,

para el favorito de todos: Ke Huy Quan, aunque en mi corazón esperaba que

sorprendiera Brendan Gleeson y Barry Keoghan por ‘Los Espíritus de la Isla’, que

postulaba a nueve nominaciones y se quedó con las manos vacías y Mejor actriz de

reparto para Jamie Lee Curtis, nuestra ‘Scream Queen’, que por primera vez recibía

una nominación, y afortunadamente, fue reconocida en vida, y no a puertas

cerradas, porque vamos, de aquí a que la nominen nuevamente, pues, no se sabe,

pero la Academia reconoce a los actores y actrices que nunca han galardonado,

con los Oscars honoríficos que ya entregan en ceremonias privadas.

Si ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ merecía realmente la estatuilla principal y

el de mejor guion, pues es discutible, en lo personal, mi favorita para llevarse el

Oscars a Mejor Película era ‘Los Fabelman’, dirigida por Steven Spielberg, que tuvo

siete nominaciones, y en guion, la que merecía triunfar era la ya mencionada ‘Los

Espíritus de la Isla’.

En actor principal, mi gran favorito era Austin Butler por ‘Elvis’, y mi segundo

favorito resultó vencedor, Brendan Fraser por ‘The Whale: La ballena’ (que también

ganó en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado) y que también pertenece a A24,

y en guion adaptado, triunfó mi favorita: ‘Ellas hablan’ (Women Talking), dirigida y

escrita por Sarah Polley, basada en el libro de Miriam Toews, que también

postulaba a Mejor Película.

Sí, quedé un poco desilusionado con la gran ganadora de la noche, hasta llegó a

saturarme que recibiera tantos premios, o como pensé días antes de la ceremonia:

“No me quiero imaginar una premiación en la que solo triunfe una película y otros

títulos se queden con las manos vacías”.

LISTADO DE GANADORES

Mejor Película: ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

Mejor Película Internacional: ‘Sin novedad en el frente’ (Alemania).

Mejor Película Animada: ‘Pinocho de Guillermo del Toro’.

Mejor Documental: ‘Navalny’.

Mejor Actor Principal: Brendan Fraser – The Whale: La ballena.

Mejor Actriz Principal: Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor Dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo

tiempo.

Mejor Guion: Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor Guion Adaptado: Ellas hablan.

Mejor Fotografía: Sin novedad en el frente.

Mejor Edición: Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor Diseño de Producción: Sin novedad en el frente.

Mejor Diseño de Vestuario: Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor Sonido: Top Gun: Maverick.

Mejor Maquillaje y Peinado: The Whale: La Ballena.

Mejor Banda Sonora (Original Score): Sin novedad en el frente – Volker Bertelmann.

Mejor Canción Original: “Naatu, Naatu” de la película ‘RRR’.

Mejores Efectos Visuales: Avatar 2: El camino del agua.

Mejor Corto Animado: ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’.

Mejor Cortometraje: ‘An Irish Goodbye’.

Mejor Corto Documental: ‘The Elephant Whisperers’.

IN MEMORIAM

El actor John Travolta, fue el encargado de presentar el emotivo ‘In Memoriam’,

dando paso a Lenny Kravitz, quien interpretó su éxito ‘Calling All Angels’, mientras

en pantalla se mostraban las estrellas que nos dejaron entre 2022 y principios de

2023: Olivia Newton-John, Louise Fletcher, Robbie Coltrane, Kirstie Alley, Ray

Liotta, Irene Cara, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Wolfgang

Petersen, Mary Alice, Gina Lollobrigida, Vangelis, James Caan y Raquel Welch.

DÓNDE VER LAS GANADORAS

‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, está disponible en Amazon Prime Video, y

seguramente va a regresar a la cartelera de Cinemark Iquique, así que atentos a la

cartelera.

‘The Whale: La Ballena’, con la actuación de Brendan Fraser, la puedes ver en

Cinemark Iquique; ‘Ellas Hablan’, se estrenó en pocas salas de cine de Chile hace

unas semanas y no llegará a Cinemark Iquique; ‘Sin novedad en el frente’, ‘Pinocho

de Guillermo del Toro’, ‘RRR’ y ‘The Elephant Whisperers’, se pueden ver en Netflix;

‘Top Gun: Maverick’ en Star Plus; ‘Black Panther: Wakanda Forever’, en Disney

Plus; El documental ‘Navalny’ en HBOMax y el corto animado ‘The Boy, the Mole,

the Fox and the Horse’, en Apple TV.