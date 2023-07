Por Liliana Cortés, directora de fundación Súmate

“Proceso aún no opera a plenitud”, titula con elegancia una nota periodística que evalúa, post

vacaciones de invierno, el avance de la estrategia para devolver su derecho a la educación a niños,

niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar.

Son los llamados “equipos territoriales de revinculación y asistencia”, que, en agosto, de acuerdo

al Ministerio de Educación, ya deberían estar conformados por 1.300 profesionales, desplegados

por “los territorios” más vulnerables, donde están los rezagados, los inasistentes, los

desescolarizados. La mitad de la plata para financiar a esos equipos ya está entregada a los

municipios, pero los 227 mil excluidos del sistema siguen ahí, constituyendo una masa difusa y

literalmente perdida.

Si esto no se mueve, no pasa nada. Sin urgencia, no se avanza. Debemos acelerar el paso.

Nosotros como Fundación Súmate insistimos en que una vez que los excluidos sean encontrados y

sensibilizados en la importancia de volver a estudiar, no pueden hacerlo a los mismos

establecimientos, aulas, pupitres, donde fueron arrinconados por un sistema inflexible.

Desde enero de 2023, el proyecto de Ley de Subvención de Reingreso está en la Comisión de

Hacienda del Senado, esperando. Que haya 227 mil niños, niños y jóvenes sin asistir a clases es

como parte del paisaje.

Y si a nadie le preocupa, nadie se ocupa.

Ya comentamos que se estima que en agosto habrá un contingente de especialistas buscando en

los territorios a los niños que están sin ir a la escuela. Esperamos que su tarea sea exitosa. Y que

los excluidos y sus familias vean en ese despliegue de energía y recursos genuina preocupación por

ellos.

Sin embargo, faltan señales al sistema educativo, a las comunidades educativas y a los

sostenedores. ¿Cuál es esa señal?

Tramitar y aprobar el proyecto de Ley de Subvención de Reingreso que permitirá a centros

educativos de jóvenes y adultos aumentar y mejorar la oferta para los jóvenes que se han

quedado atrás y también la creación de aulas especializadas de reingreso.

La tramitación en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley avanzó y pasó así a ser discutida

al Senado. En ese tiempo nos dimos cuenta que tenía apoyo transversal, lo que no es poca cosa en

tiempos de polarización. Ahora se requiere que el Senado siga la discusión, la estudie, la mejore y

la apruebe.

Cuando los excluidos sean hallados, necesitamos que su retorno al sistema educativo sea

permanente para que la recuperación de sus trayectorias educativas se convierta en realidad.

Todo lo demás es ruido. Y aquí, más que en ninguna otra área, se necesitan nueces.