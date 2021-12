SENDA Tarapacá y Transportes llaman a tomar conductas de responsabilidad en fiestas de fin de año

A fin de promover conductas de autocuidado y evitar la conducción de vehículos por personas que consuman alcohol y otras drogas, SENDA Tarapacá junto a Seremi Transportes y Telecomunicaciones hacen un llamado a pasar estas fiestas de fin de año con responsabilidad.

Es así como, el director regional de SENDA Tarapacá, Claudio Jiménez, junto al seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Navarrete, y al equipo SENDA Previene Iquique, entregaron recomendaciones preventivas ante la llegada de Navidad y Año Nuevo, a los conductores que circulaban por la Avenida Arturo Prat.

El director regional de SENDA, Claudio Jiménez, dijo que “invitamos a pasar estas fiestas con responsabilidad, a pasarla en familia, a no conducir ni dejar que otros conduzcan si han bebido, y a no transitar por la vía pública si han consumido alcohol en exceso. No olvidemos que estamos en una fase de mayor apertura y bastante tiempo para salir, por lo que debemos ser mucho más cuidadosos y responsables con nuestras conductas”. La autoridad regional, agregó que en conjunto con Carabineros reforzarán durante todo el fin de semana los controles preventivos del programa Tolerancia Cero, a fin sacar de circulación a quienes manejen bajo los efectos del alcohol y otras drogas en la región, ya que es un delito que pone en riesgo la vida de los demás”, puntualizó.

Por su parte, el seremi de Transportes, Carlos Navarrete, destacó que “debemos evitar siniestros viales, los que en su mayoría son malas decisiones, una de las peores decisiones que puede tomar un conductor es mezclar alcohol y drogas con la conducción. Los primeros fiscalizadores no somos los que estamos en la calle haciendo estas campañas de prevención, ni los fiscalizadores, ni tránsito, ni Carabineros, ni SENDA, los primeros fiscalizadores son aquellos que acompañan a un conductor. Si usted es un conductor que ha consumido alcohol o drogas, y no quiere pasar las llaves, no conduzca un vehículo. En estas fechas a quienes llevamos en nuestros vehículos, son a nuestros a seres queridos, y no queremos que ellos sufran un siniestro con consecuencias graves o fatales. Que no sea éste el último carrete, tengamos una fiesta para celebrar y no para lamentar”, enfatizó.

