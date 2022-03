Senadora Luz Ebensperger: “Lo más importante para la Zona Franca es sacar adelante los beneficios tributarios”

Continúan pronunciándose a través de las páginas de Diario Longino, numerosas personalidades, respecto del futuro de la Zona Franca de Iquique, principalmente porque el plazo para la actual concesión vencerá el 2030, pero todos esperan que se prolongue hasta el 2060. En ediciones anteriores, ya emitieron su opinión, dirigentes políticos, gremiales, líderes de organizaciones vecinales y sindicales y parlamentarios.

Hoy nuestra invitada es la senadora Luz Ebensperger Orrego, actual vicepresidenta del Senado, quien no tuvo inconvenientes en expresar su pensamiento por el tema que le preocupa a Iquique y a toda la Región de Tarapacá.

– ¿Senadora, en qué estado se encuentra el anhelado proyecto relacionado con el presente y futuro de Zofri por el plazo de concesión?

-Ya está en la Cámara de Diputados, tras ser presentado en el Congreso, el proyecto de renovación de los beneficios tributarios de la Zona Franca de Iquique.

La Zona Franca de Iquique como palanca de desarrollo de la Región de Tarapacá es importante por distintas razones y una de ellas, como usted bien lo ha señalado, es el sector que genera mayor mano de obra en la región, porque, efectivamente las mineras dan mucho más empleo, pero esas fuentes de trabajo no es mano de obra de la región. En cambio, todos los empleos que entrega la Zona Franca son de la región y se quedan en la región.

-Muchas voces, especialmente del sector del sistema franco, afirman que le falta más impulso, mas modernidad y mayor uso del comercio electrónico.

-Yo creo que la Zofri y lo hemos conversado mucho ya, hace un par de años y tiene muchas cosas que mejorar, pero; me parece que lo más importante y lo primordial es, sacar adelante esta renovación de los beneficios tributarios. Es decir que todos los usuarios y aquellos que quieran invertir en sistema franco tengan claro su horizonte de vida porque el año 2030 que es cuando se vence la actual concesión, está a la vuelta de la esquina y eso hace que los actuales empresarios y otros potenciales usuarios, hoy día no vean con interés seguir invirtiendo porque tienen un plazo de caducidad.

–Desde su punto de vista ¿cuál sería la prioridad para perfeccionar el funcionamiento de este sistema que es fuente laboral de tantas personas?

– Bueno, creo que para que esta palanca de desarrollo que todos queremos siga, lo primordial es que salga adelante este proyecto que se convierta en ley y que se presentó a finales del 2020 y no ha avanzado y que está en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Uno puede decir que eso fue por distintas sociales como el estallido social, la pandemia, pero ya eso está más o menos superado. Entonces yo espero que nuestros diputados principalmente que representan a la región que representan también a la Región de Arica se aboquen y que salga prontamente aprobado en la Cámara de Diputados y pase al Senado, donde yo me comprometo que se le dé el trámite más rápido posible. Espero que sea pronto.

– ¿Qué podría atrasar el curso del proyecto de Zofri?

-Ustedes saben que el gobierno del Presidente Boric ha dicho que uno de sus proyectos principales es una reforma tributaria, entonces, una vez que él presente una reforma tributaria al Congreso, ambas cámaras estarán abocadas a so y nuevamente podría quedar de lado este proyecto que le interesa a nuestra región. Entonces, me parece que es primordial que se aprovechen estos primeros meses en que todavía el Ejecutivo no ha comenzado a ingresar su mensaje, sus proyectos como este de que hablamos que debería ser de fácil despacho.

– Entonces, ¿cuál es el camino para resolver los inconvenientes?

Mi mensaje es que este proyecto salga lo más sencillo posible, la renovación. Todo lo demás que hay que mejorar en la Zofri hagámoslo después, porque, de lo contrario, nos vamos a enredar y postergar demasiado la discusión para mejorarlo todo ahora. Y porque, a lo mejor, hay muchas cosas que mejorar, que no requieren necesariamente un proyecto de ley, la renovación de la concesión, la renovación de los beneficios tributarios que es lo que requiere necesariamente este proyecto de ley, hay que abocarse a eso. Entonces cuando obtengamos los beneficios de la reforma tributaria, aboquémonos a obtener lo otro.

Comercio con Bolivia.

-Senadora, todos saben que uno de los principales clientes del sistema franco iquiqueño es Bolivia, también China, por lo tanto, han surgido voces que están pidiendo que Chile reanude relaciones diplomáticas con Bolivia para mejorar aún más el movimiento comercial.

-China, Bolivia, Paraguay son algunos de los principales clientes de Zona Franca. En cuanto a las relaciones diplomáticas con Bolivia, debo señalar que es una materia internacional complete exclusivamente al Ejecutivo y el que tiene que ver si avanzamos o no en esos caminos. Siempre se ha respetado por todos los sectores político en materia internacional, por los gobiernos de turno, independiente de su signo político. Yo creo que debe ser así. Ahora, a mí, en materia de Zona Franca no me preocupa tanto el tener o no relaciones diplomáticas con Bolivia, usted mismo lo ha dicho, hasta el día hoy el principal cliente de Zona Franca es Bolivia, sin tener relaciones diplomáticas. Probablemente, se necesite esas relaciones diplomáticas en otro tipo de materias. Pero no sé si sean tan relevante para el sistema franca el tener relaciones diplomáticas con el vecino país. En ese sentido han funcionado muy bien las relaciones con nuestro vecino altiplánico.

-En la comunidad iquiqueña siempre ha habido una crítica y resistencia a los directorios de la Zofri, nombrados desde Santiago. Nuestra comunidad cree firmemente que la Zofri debe ser administrado por gente de esta región. ¿Usted qué opina?

-A mi me gustaría también que, al menos la mayoría del directorio de Zona Franca esté conformado por personas de esta región. Y que el directorio cuando tome las decisiones lo haga con una visión regionalista. A mí también me gustaría que todos sus integrantes fuesen de esta región, pero si no fuera posible porque los ministerios son muy potentes en los gobiernos, independiente de su signo político. Pero si no es posible que todo el directorio sea de Iquique, al menos que la mayoría sí lo sea de esta región. Actualmente hay seis directores nombrados por Hacienda, uno de ellos de privados. De esos seis me gustaría que cuatro fuesen de la región.

– ¿Qué mensaje les dejaría a los habitantes de la Región de Tarapacá?

-Yo creo que la Zofri es algo que enorgullece a todos los tarapaqueños y particularmente a la gente de Iquique. Creo que todos los iquiqueños llevan a la Zofri en el corazón. Nos sentimos dueños de ellas y hay que cuidarla. Creo que eso nos corresponde a todos, particularmente a los usuarios. Creo que una vez que logre la extensión de la concesión de Zofri, los usuarios tienen que mirar también a este mundo globalizado y a salir de su zona de confort, avanzar y ver cómo hoy en día se ejerce el comercio, lo que es la economía circular. Creo que tenemos una gran oportunidad de fortalecer e incentivar una mayor industrialización. Me gustaría que se instalen mas industrias en la Zofri, en el comercio, una industria que genere más mano de obra. Vemos que en el Parque Industrial de Alto Hospicio se ha invertido bastantes recursos, pero me gustaría verlo más industrias iquiqueñas, proveedores de la minería, una oportunidad a los tarapaqueños. Creo que es deber de todos cuidarla, que quienes la administra se esfuercen mas por hacer crecer más el sistema franco.

-Gracias, senadora, por su tiempo.

-Gracias a usted.