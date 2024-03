Sello Rojo: Vehículos que no cumplan con la norma no podrán circular fuera de la región a contar del 31 de marzo

El sello rojo es una circular vigente en el país desde el 2022 y que específica que los vehículos que circular en Chile, deben cumplir con la normativa Euro6b, estableciendo límites más estrictos para las emisiones.

La normativa se traduce en una reducción significativa de las emisiones de contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas finas (PM).

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y en ese sentido, el 31 de marzo próximo, entra en vigor la normativa que establece la categorización de sellos (rojo, amarillo y verde) para los vehículos conforme a la norma Euro6b. Por lo mismo el recientemente asumido Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Tarapacá, Pedro Medalla Salinas, visitó los estudios de LonginoTV y abordó la entrada en vigencia de esta controversial medida.

Medalla indicó que “todos los vehículos que no cumplan con esta norma no pueden circular por el país”. Al mismo tiempo, se refirió en específico al año de fabricación de los vehículos. “El año de fabricación es bien relativo. En este caso los dueños deben acreditar que el vehículo cumple con los parámetros que exige esta certificación. Hay vehículos que son del 2013 o 2009, que pueden cumplir con la norma Euro6b, otros no y todo depende del origen. Si son japoneses, coreanos, europeos o americanos y por esto la norma categoriza los vehículos, en función si traen o no, esta certificación, desde su país de fabricación o no”.

Sello Rojo y Vehículos Zofri

Consultado por la categorización de sellos aplicable a los vehículos, sea esta verde, amarilla o roja, el Seremi de Transportes indicó que “estrictamente un vehículo con sello rojo, lo que no puede hacer, es internarse por fuera de las zonas que tienen franquicia o extensión de ella”. En este sentido, Medalla destacó que este tipo de vehículos, sello rojo, solo pueden transitar por zonas con franquicia. “Un vehículo con sello rojo, no podría ir a la Región de Antofagasta y si eso ocurriera, según la ley y es fiscalizado, va a ser multado, dado que no cumple con la certificación Euro6b de emisiones de gases tóxicos”.

Aclara Pedro Medalla, que este tipo de emisiones son altamente contaminantes y en ese sentido “el espíritu de esta ley que nace en el ministerio de medioambiente es obviamente, tener ciudades con una mejor calidad del aire, menos saturación de smog, sabemos que en el mundo se está haciendo una transición de vehículos que funcionan a partir de los combustibles fósiles a otro tipo de energía, como sería la electromovilidad”.

Sello rojo al 31 marzo

Conforme a las mesas de conversación que sostuvieron importadores de vehículos de zona franca, los más afectados con la medida y el gobierno, en específico la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Medalla comentó acerca del trabajo realizado entre las partes. “Esta norma que entró en vigencia el 2022, sin embargo, los importadores y dado que esto los restringía en las ventas, porque sabía que había vehículos que no iba a cumplir con la norma y por lo tanto no iban a poder sacarlos de la región, comenzó una mesa de dialogo, en la que participaron diferentes actores, como medioambiente, nosotros y presidida por el delegado presidencial. A partir de esto, se comenzaron a dar plazos para que con todo lo que la ley exige se empezara a aplicar de manera efectiva. Entonces se dieron algunas prorrogas, de alguna manera para que los importadores tuvieran tiempo de deshacerse de mercadería que no cumplía con la normativa y también otros requerimientos”.

El Seremitt explicó agregó que “lo que se concluyo finalmente, fue extender el plazo de la aplicación de la normativa hasta el 31 de marzo de este año. A partir del 1 de abril, esta normativa, será aplicada aquí en la región, de la misma forma como se ha aplicado en el resto del país para los vehículos que no cumplan con la Euro6b”. “Esto significa que no puedo sacar un auto de sello rojo, de la zona de franquicia”, aseguró Medalla.

Agregó además que, hasta antes del 31 de marzo, la seremi de transportes y telecomunicaciones aún puede otorgar sellos verdes, a vehículos que “cuenta con ciertas características, que fueron argumentadas por los mismos gremios de Zofri, y que las características mecánicas se homologaban con la ley Euro6b”. En este marco, Pedro Medalla, Seremi de Transporte, aclaró que el organismo, solo entrega un documento que acredita esta homologación para que el usuario, pueda en la revisión técnica, demostrar que su vehículo es sello verde.

Pedro Medalla Salinas, indicó que el diálogo sostenido durante las mesas de conversación y con todos los actores involucrados, dio buenos resultados donde las partes acordaron, en agosto de 2023, iniciar una marcha blanca para que los importadores vendieran el stock de vehículos internados previamente a la entrada en vigencia de la normativa. El plazo estipulado, en una primera instancia, fue hasta diciembre de 2023, fecha en la que se vería la posibilidad de ampliarlo hasta el 31 de marzo de 2024, lo que finalmente se efectuó.