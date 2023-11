Seguridad ciudadana: avances de una agenda prioritaria

Daniel Quinteros Rojas

Delegado presidencial regional de Tarapacá

La seguridad ciudadana ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para el

Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hemos avanzado de manera significativa,

con planes y políticas responsables que abordan de manera persistente y

consistente cada problemática o brecha en particular. Estas estrategias no sólo

buscan poner recursos públicos detrás de objetivos comunes, sino también

mejorar la gestión y la coordinación entre las instituciones, otorgando para ello

nuevas herramientas a través de una agenda legislativa robusta y con un profundo

sentido de urgencia.

Como lo demuestra el último reporte del Plan Calles sin Violencia, desde abril

cuando comenzó a aplicarse el plan en la región, los homicidios disminuyeron un

54% -de 31 en 2022 a 14 en 2023-. Este logro no es casualidad; es el resultado de

las decisiones estratégicas que hemos tomado como Gobierno y de todo el trabajo

conjunto que hemos desarrollado con las policías, el Ministerio Público, los

gobiernos regionales, los municipios, las fuerzas armadas y otras instituciones del

Estado para prevenir, controlar y perseguir el delito.

Un buen ejemplo es la Política Nacional Contra el Crimen Organizado. La

presencia y expansión de estas organizaciones son un desafío cuyo abordaje

exige un Estado proactivo y mejor preparado para su control. Por ello, en nuestra

región los recursos han sido asignados especialmente a compras y

adquisiciones para enfrentar al crimen organizado y fortalecer las capacidades de

Carabineros, la PDI, el Servicio Nacional Aduanas y la Dirección General del

Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Estos recursos han permitido incorporar

tecnología que la región no tenía y modernizar aquella que estaba obsoleta,

considerando portales escáner para revisión no intrusiva, espectómetros de masa

portátil, vehículos policiales, servidores y sistemas forenses de extracción y

análisis de datos, cámaras, máquinas de rayos X y otros sistemas de seguridad y

protección para diversas investigaciones e intervenciones.

Además, las propuestas legislativas surgidas desde los diferentes Consejos

Regionales contra el Crimen Organizado y de Seguridad Pública nos permiten hoy

contar herramientas que antes no teníamos para todos estos delitos, como los

agentes encubiertos, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones en

lugares privados sin autorización de las personas, la interceptación de equipos

digitales y la delación compensada, entre otras. Todas estas nuevas capacidades

se suman al aumento y focalización de los patrullajes y fiscalizaciones, donde

también hay avances significativos. De acuerdo a las cifras entregadas por

Carabineros en la última sesión del Sistema Táctico de Operación Policial, STOP,

el robo con violencia registra una caída de -20%, el robo con sorpresa de -22% y

el robo violento de vehículos de -45%, lo cual refleja el impacto que ha tenido el

trabajo conjunto de las policías, las comunidades y las instituciones del Estado

para poder entregar más seguridad.

La seguridad ciudadana es una urgencia permanente para la ciudadanía y, por

tanto, un compromiso constante y prioritario para nuestro gobierno. Los datos

recientes muestran que vamos por el camino correcto, por lo cual debemos

intensificar el trabajo aumentando los patrullajes focalizados; fortaleciendo el

trabajo con los municipios, los gobiernos regionales y las demás instituciones; y,

por cierto, articulando todas las capacidades del Estado para poder entregar más

seguridad para todos y todas.