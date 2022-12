Ruido y mascotas: ¿Por qué las celebraciones de fin de año pueden ser un riesgo?

La capacidad auditiva de perros y gatos hace que sonidos como el de los fuegos

artificiales sea muy molesto para ellos. En determinados contextos pueden desencadenar una fobia e incluso deprimir su sistema inmune.

Perros y gatos tienen una sensibilidad auditiva ampliamente mayor que los humanos. Son

capaces de percibir frecuencias imperceptibles para nosotros, por lo que sonidos que nos

parecen tolerables, como la pirotecnia, son altamente molestos para ellos. Pablo Gómez,

académico de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián y Máster en Etología

y Bienestar Animal, aclara aspectos sobre el ruido y sus efectos en las mascotas.

No todo son los fuegos artificiales

Más allá de estos espectáculos, es importante considerar todo lo relacionado con esta

festividad, como las aglomeraciones o estar expuestos a música a un volumen demasiado

alta. Al igual que los seres humanos, hay animales que se estresan en estos ambientes.

Al estar asustados tienden a correr o huir y, al hacerlo, aumenta el riesgo de dañarse o

extraviarse.

¿Miedo o fobia?

El miedo es una conducta evolutiva. Acciones para alejarse de situaciones que pudiesen

significar un riesgo son estados fisiológicos positivos para la sobrevivencia. Sin embargo,

cuando una mascota reacciona de manera desproporcionada ante el grado de amenaza

que representa el estímulo, en este caso el ruido, estamos frente a una fobia, la expresión

patológica del miedo.

¿Cómo detectar una reacción fóbica?

Pablo Gómez explica que cualquier mascota, en cualquier momento, puede generar una

fobia, la que se detona en un contexto. “El ruido en sí mismo no necesariamente produce

la fobia, pero, por ejemplo, si una mascota se expone a fuegos artificiales dentro de una

aglomeración que la estresa; podría empezar a presentar reacciones fóbicas ante

determinados sonidos. Entre estas reacciones están los ladridos, gemidos, quedarse

inmóvil, defecarse u orinarse”.

Riesgos para la salud del estrés constante

El estrés es una reacción normal de un individuo frente a los cambios del medio, el

problema es cuando una mascota está sometida a estrés constante, lo que presenta

riesgos de deprimir su sistema inmune y hacerla más propensa a enfermedades. A su

vez, los estados ansiosos recurrentes suelen somatizarse en el sistema digestivo a través

de signos gastrointestinales como vómitos, diarrea e inapetencia.

La importancia de la socialización temprana

Además de la sensibilidad auditiva, el estrés de los animales ante el ruido está

determinado porque no están acostumbrados a ellos. Por eso es fundamental la

socialización temprana, es decir, ayudarlos a conocer estos estímulos para que empiecen

a tolerar ciertos sonidos o darles alternativas para cuando se enfrenten a ellos.

“Considerando las fiestas de fin de año, este trabajo debería empezar varios meses antes

de esa fecha”, detalla Gómez.

Contener y no reforzar

El especialista de la USS aconseja que, ante una reacción de estrés, “si tomamos en

brazos a la mascota, le hacemos cariño y le decimos cosas como pobrecito, estamos

reforzando ese miedo. Lo recomendable es acercarnos, acompañarlos y contenerlos con

acciones como una palmadita o diciéndoles tranquilo, todo va a estar bien. Parecen

acciones similares, pero existe una gran diferencia entre reforzar y contener».

Acondicionar una zona segura en casa

Independiente de la época del año, es bueno que en la casa exista una “zona segura”, un

lugar donde el gato o perro sienta que está protegido. Pablo Gómez refuerza que esta

zona segura se prepara con tiempo. “La idea es que una vez definido el lugar de la casa,

durante un periodo largo sea ese el sitio donde alimentemos, peinemos, relajemos o

juguemos con nuestra mascota. De esta forma, asociará el lugar a recuerdos buenos y

acudirá a él ante situaciones de miedo, incomodidad o sueño”.

Si el Año Nuevo se vino encima y no logramos anticiparnos, el académico de la USS

recomienda que ese día se modifique lo menos posible la rutina de la mascota, para que

reciba las 12 con menos estresores que puedan desencadenar una reacción que le cause

sufrimiento.