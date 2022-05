Rodrigo “Rengo” Díaz y su amor por la celeste

“Tengo los mejores recuerdos de Iquique.

me enamoré de la ciudad, del club y de la gente”

Rodrigo Díaz, quien entre 2011 y 2014 destacó en Deportes Iquique, habla de sus días fuera de la cancha y repasa su trayectoria.

Rodrigo Díaz (40) dejó su huella en Chile. Entre 2011 y 2014, el ‘Rengo’ brilló en Deportes Iquique y se transformó en uno de los últimos ídolos del conjunto nortino. “Tengo los mejores recuerdos. Me enamoré de la ciudad, del club y de la gente”, expresa el argentino, quien dijo adiós al fútbol a fines del 2019, y cuyo último equipo fue All Boys. Hoy, en AS, el ex volante ofensivo habla de sus días fuera de la cancha y repasa su carrera. Una que, dice, cerró con dolor y por un capricho.

Y es que, tras dejar All Boys, Díaz pretendía concluir su camino en Deportivo Morón, escuadra que había defendido entre 2016 y 2018. Sin embargo, aquello no se le cumplió y prefirió bajar el telón. Ahora se le nota arrepentido. “Me golpeó, porque tranquilamente pude haber jugado en otro club… Tomé una mala decisión”, afirma el trasandino, que en su curriculum también contempla experiencias en Lanús, Independiente y Toluca, por nombrar algunos elencos.

– Cuénteme más sobre su retiro…

– Retirarse no fue fácil, porque no lo preparé. Yo me había encaprichado con volver a jugar a Morón y retirarme ahí. También tenía la ilusión de regresar a Iquique y poder hacerlo ahí. Pero bueno, por la cercanía de mi familia y todo, me hubiese gustado terminar en Morón y no se dio. Fue duro, porque fue un capricho. Después sabía y entendía que podía haber seguido jugando, ya que me sentía en un gran momento.

– ¿Qué recuerda de su etapa en Deportes Iquique? Allí se transformó en ídolo…

– Tengo los mejores recuerdos. Fueron casi cinco años maravillosos y me enamoré de la ciudad, del club y de la gente. Estoy muy agradecido de todos. Cuando voy para allá, me tratan de maravilla. Siempre sigo al club y siempre estaré a disposición de él.

– A raíz del buen nivel que mostró en Iquique, ¿alguna vez pudo ir a un grande?

– Sí. En su momento estuvo la posibilidad de ir a Colo Colo y Católica, pero no se dio, y yo también estaba muy cómodo en Iquique. Como no era lo mejor para la institución, siempre tomé la decisión de quedarme. Y la verdad es que no me arrepiento, porque pasé unos años maravillosos en el club y realmente nos fue muy bien.

– En Iquique también compartió con Brayan Cortés. Ahora, él brilla en Colo Colo, está en la Roja y, probablemente, parta al extranjero en el corto plazo. ¿Qué le parece la evolución que ha tenido?

– Estoy muy contento por Brayan, porque fuimos compañeros y siempre que practicaba remate o tiro libre, lo hacía con él. Hemos compartido bastante. Su evolución no me sorprende, ya que esas condiciones ya las mostraba en Iquique. Cuando tuvo la oportunidad en el club lo demostró al máximo y realmente se lo merece. Ahora sigue progresando y no tiene techo.