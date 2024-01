“Renuncié a la UDI para postularme como Senador por Tarapacá”

Así lo reconoce el ahora diputado independiente Renzo Trisotti, quien ya no puede

repostularse en ese cargo y –por ahora– tampoco competir por la alcaldía de Iquique ni

por la Gobernación de Tarapacá.

En estas páginas, el actual parlamentario por el Distrito 2 comparte los nombres que

circulan para las elecciones del 27 de octubre próximo, analiza la situación de la derecha

regional, el rol del Partido Republicano y detalla “los cuatro ejes de futuro” que guiarán

su trabajo senatorial en ciernes.



Isabel Frías

Periodista UC



“Hay tanto político que aparece solo para las campañas y empieza a prometerlo todo cuando se

acercan las fechas de elecciones que la gente simplemente ya no les cree”, comenta el abogado

Renzo Trisotti Martínez, al inicio de esta entrevista exclusiva con El Longino y donde se encarga de

resaltar la presencia territorial que él ejerce semanalmente, ampliando en la práctica el período

distrital contemplado por ley.

De hecho, la amplia mayoría de los electores conocen de cerca su trayectoria vinculada al servicio

público regional, desde 2008, cuando ejerció primero como concejal del municipio de Iquique y

que en la actualidad lo tiene bajo su segundo período legislativo como diputado del distrito Nº2, el

cual abarca las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Huara, Camiña, Colchane, Pica y también Pozo

Almonte.

Con una fuerte apuesta por el trabajo en terreno, de contacto estrecho con comunidades y

vecinos de todas esas localidades, el actual parlamentario y uno de los dos tres representantes de

Tarapacá en la Cámara de Diputadas y Diputados congregó la atención de la prensa local y

nacional tras renunciar a su militancia en el partido Unión Demócrata Independiente (UDI): Hacia

fines de noviembre pasado, Trisotti Martínez apareció en muchos titulares por una serie de

especulaciones y análisis de sobremesa relativa a la larga lista de nombres que se han mencionado

para las próximas elecciones municipales y de gobernador que se disputarán el domingo 27 de

octubre 2024.

CERCANO A LA SENADORA

“¿Están enojados con la senadora Ebesperger?”. Esa fue tal vez la pregunta más repetida que

circuló desde que se materializara la inesperada renuncia. Una interrogante que Renzo Trisotti, no

obstante, no se cansó de responder (con la correspondiente sonrisa que se le conoce) en cuanta

ceremonia o acto en que marcó presencia.

Ni cortos ni perezosos, nosotros le reiteramos la misma interrogante, ante la cual el abogado de la

UDP, se apresura a contestar sin rodeos: “No, no hay ningún distanciamiento ni nada parecido”,

asegura, y complementa que su renuncia formal a ese partido del bloque Chile Vamos “no ha

provocado cambios muy notorios, porque sigo perteneciendo al Comité de la UDI, aunque ahora

con la calidad de independiente; por tanto, no hay ningún cambio ni de banco o de comité que son

los temas que implican contar, por ejemplo, con oficinas y cierto soporte para desarrollar el

trabajo parlamentario en el Congreso”.

Enfatiza, además, que “más allá del partido político o del lugar en que ahora esté, lo importante es

que se mantienen las mejores relaciones humanas con muchos de los colegas y no solo de la UDI y mi sector político que es la Derecha, sino que puedo decir que incluso con mucho parlamentarios

de izquierda porque existe algunos grandes temas-país que requieren de una conversación, que

demandan un trabajo coordinado y unido para poder sacar adelante sobre todo iniciativas que

tienen un componente regional”.

Si se lleva tan bien con su sector político, ¿por qué renunció entonces a la UDI?

–La razón radica, y así lo hice presente en el minuto de mi renuncia, que yo quería tener

plena libertad en la toma de decisiones futuras y la única opción que yo tengo de poder

seguir en el servicio público en un cargo de elección popular es ser candidato a Senador

por Tarapacá, porque la repostulación para la diputación no es factible por los límites

legales. También está el hecho que los parlamentarios no podemos renunciar y, por tanto,

a mí tampoco me calzan los plazos exigidos para optar a los cargos de alcalde o

gobernador regional.

…Si me pregunta, a mí me encantaría ser alcalde de Iquique, pero hoy no me dan los

plazos y la única opción que me queda –por ahora– es competir para ser Senador en las

elecciones de 2025.

Dado el escenario que describe, ¿a qué desafíos apuntará concretamente?

–Yo tengo cuatro líneas de acción que he ido desarrollando y que creo que deben

fortalecerse en el futuro. He estado en los temas de seguridad, de control migratorio, de

vivienda y salud, los cuales son a mi juicio cuatro de los principales dolores que tiene la

ciudadanía en nuestra región. La mayor parte de los proyectos de ley y de las

fiscalizaciones que he desplegado dicen relación con estos cuatro grandes temas, pero son

problemas arrastrados por mucho tiempo que no se logran resolver de manera mágica y

requieren un enfoque más sistemático.

LOS ERRORES DEL 2023

Haciendo un balance de lo sucedido por los hechos políticos que tuvieron lugar

durante el año pasado, Renzo Trisotti parte diciendo que la política, para sea

fidedigna, tiene que tener autocrítica, en clara alusión a las expectativas que

proyecto el Partido Republicano respecto del Consejo Constitucional cuya

propuesta fue rechazada por los votantes en diciembre último.

Bajo ese prisma, el diputado sostiene que, “a la luz del resultado del plebiscito,

obviamente se cometieron errores y creo que el principal estuvo en no entender de

que gran parte de la ciudadanía no sentía que era necesario un nuevo proceso

constitucional”.

¿No cree que los integrantes de los partidos de derecha enviaron señales

contradictorias, asumiendo incluso posiciones contrapuestas entre ustedes

mismos?

–Por supuesto que sí. En lo personal, cuando me preguntaban por mi postura, yo fui muy

transparente alimentado en buena medida por lo que me transmitía la gente en la calle y

advertí que aquello era muy difícil ganarlo. En términos generales, con el trauma del

proceso anterior, las personas entendieron de que era imposible que una Constitución nos

resuelva todos los problemas como malamente se presentó y ofreció a la ciudadanía.

Hubo mucho cansancio de las personas y a la concepción generalizada de que una

modificación constitucional no va a cambiar la vida.

Quedo claro que, para la gente, hay diez prioridades principales y anteriores a cualquier

cambio constitucional, por lo cual esperaría que esta materia quede cerrada por

muchísimo tiempo para abordar los urgencias y dolores que están en la seguridad,

migración vivienda, salud y también educación por los pésimos resultados que estamos

viendo.

Durante 2023 también se instaló la percepción que la próxima administración será de

Derecha, e incluso se habla que su sector ya se estaría “repartiendo los cargos” entre los

“mismos de siempre”, tanto en el país como en Tarapacá.

– Estimo que la gente de mi sector que cree que “las elecciones que vienen están ganadas”

hace análisis totalmente impropios. Es cierto que la gente está bastante cansada de la

ineficiencia, también de la ineptitud o falta de proactividad de las autoridades del actual

gobierno para enfrentar los problemas, pero esa realidad no es una garantía en ningún

caso de que el próximo gobierno vaya a ser de Derecha.

Soy enemigo total de los exitismos; todavía más de las cuentas alegres anticipadas en base

al análisis reducido de los últimos procesos electorales. Si bien existe un hastío con la

izquierda, ello no garantiza un resultado opuesto en la próxima elección y, aunque lograrlo

es una tarea nuestra en primer lugar para conseguir plena unidad en todos los sectores de

derecha y centroderecha, con el partido republicano y las nuevas corrientes que se han

conformado. Si se da esa unidad más trabajo, recién ahí se podría obtener la ecuación que

lleve a un buen resultado.

¿Las próximas elecciones de alcaldes y concejales podrán definir la contienda

presidencial 2025?

–Sí, y tomando cómo se han resuelto las últimas elecciones en el país, la regla es que el

conglomerado político que obtiene un buen resultado en las elecciones de alcaldes y

concejales, tiene un paso delante de los resultados siguientes. Pero, para eso tiene que

haber generosidad y, en mi sector, que haya un gran pacto político que agrupe distintas

sensibilidades que oponen a esta izquierda más extrema que hoy día está gobernando, con

pésimos resultados en graves indicadores como son las listas de espera, los resultados

educativos, la criminalidad al alza y con casi dos años con crecimiento prácticamente nulo.

Este panorama hace que la gente mira la alternancia en el poder, pero aquí no hay nada

garantizarlo, hay que insistir en ello.

¿Qué nombres suenan para postularse a alcalde o alcaldesa en Iquique para enfrentar al

actual edil?

–Hay que señalar que el alcalde Mauricio Soria sufre un desgaste natural debido a que

ésta sería su tercera elección y se observa una falta de celeridad en la gestión. Creo que

los iquiqueños no nos podemos acostumbrar a que nuestra municipalidad funcione

solamente los años de campaña electoral y los últimos tres años de paralización o en que

las cosas avanzan de manera muy lenta. Iquique se merece una alcaldía que funcione

desde el día uno hasta el último.

Ahora, los partidos estamos en este momento en los procesos de selección y búsqueda

nombres. La UDI tiene dos cartas donde una es la actual concejala Ximena Naranjo y otro

es un dirigente de la zona centro que es Sebastián Vega. Lo que yo espero es que Chile

vamos defina un solo candidato o candidata y bajo un gran pacto de todas las

colectividades de nuestro sector.

¿Conoce de nombres para competir contra el gobernador incumbente, J. M. Carvajal?

–No y ese proceso todavía está siendo desarrollado por los partidos políticos en esta

elección por el Gore Tarapacá que será una elección muy “nueva”, por así decirlo; con

voto obligatorio y un cargo de reciente creación que no solo tiene liderazgo regional, sino

que maneja una cantidad de recursos financieros enormes.

¿Esta diciendo que es difícil competirle al gobernador en ejercicio por los dineros que

maneja su repartición?

–Sí. Solo el presupuesto del Gore 2023 fue de más de 50 mil millones de pesos y esa

tremenda suma le permite a él estar en los territorios, buscando soluciones y frente a eso

claramente es difícil competir.

Por lo que muestran las redes sociales de la Gobernación, hay mucha entrega de

camisetas, implementos deportivos, insumos y adjudicación de muchos pequeños fondos

concursables. ¿Ve algo negativo en todo ello? ¿Existe otra manera de ejercer ese cargo?

–Yo he sido bien crítico de esa gestión y mi crítica apunta en la falta de proyectos de largo

plazo para la región, donde se quedan en una serie de acciones más bien de corto plazo

que no resuelven problemas de manera permanente, definitiva y estructural de Tarapacá.

Sin perjuicio que, a noviembre último, nuestra región exhibía una de las peores

ejecuciones presupuestarias del país.

¿Qué proyectos debiera estar financiando a su juicio la Gobernación?

–No se ve que el Gore esté trabajando en grandes acciones. En primer lugar, en este

período que lleva en el cargo no hemos visto ninguna obra de infraestructura importante

como lo vimos en la administración anterior en que se entregó el segundo acceso a

Iquique, se entregó el estadio Tierra de Campeones y donde se terminó el Hospital de

Hospicio.

Uno esperaría que en este primer período de este Gobernador se hubiesen sentado las

bases y liderazgo para levantar un nuevo Hospital para Iquique. Llevamos escuchando

décadas hablar del corredor bioceánico, pero cualquiera va a la avenida Las Cabras y se

encuentra como si hubiese sido minado las carreteras. En efecto, desde el Gore ha habido

mucha festividad, pero muy poco cemento y fierro que permita hacer obras concretas al

servicio de la comunidad. Muchos esperábamos un plan acabado de pavimentación de

calles, de pavimentación de veredas, de mejorar accesos, de mejor infraestructura para los

colegios, entre otros. Las grandes obras no se ven.

LA DERECHA DE KAST

¿Cómo evalúa al Partido Republicano de Tarapacá, del cual se desconocen sus dinámicas

internas y sus dirigentes posee una baja visibilidad pública?

–Tal vez por personalidad, pero yo tengo mucho contacto con republicanos, tengo muy

buenas relaciones con ese sector. A muchos de sus dirigentes los conozco de toda la vida…

¿Conoce a muchos republicanos de Tarapacá porque fueron militantes de la UDI, quizás?

–Diría que, al menos a nivel de nuestra región, yo diría en general que no. Es más bien

gente que era independiente que, tal vez, siempre fue simpatizante de la UDI más que

exmilitante. Sin embargo, que esa militancia no se relaciona tanto con los partidos

políticos, sino que con ciertas ideas.

¿Qué “ideas” estarían en la base de los Republicanos?

–Lo primero es que la gente quiere tener tranquilidad, en todo sentido, además de

estabilidad económica…

Disculpe que lo interrumpa, pero “tranquilidad” y volver a caminar a cualquier hora por

las calles y por la mejor playa de Chile es un anhelo que cruza a todo Iquique,

transversalmente.

–A eso iba: el anhelo de tranquilidad tiene varios componentes y uno de ellos es el

elemento económico, pero el principal se relaciona con tener plena libertad de hacer lo

que uno quiera, recorrer los lugares que uno quiera, a la hora que lo desee. Pero, lo que

está ocurriendo es que la gente se ha tenido que guardar en las casas; ha tenido que dejar

de salir a ciertos lugares, a determinados horarios y eso es inaceptable.

Sin embargo, seguimos con las mismas limitaciones que comenzaron el 2020 y nunca se

ha podido retomar la calidad de vida de la cual antes gozaba toda la ciudadanía.

–Eso se debe ahora a que, por una parte, a un gobierno que habla mucho, que tiene un

discurso buenista o voluntarista que no se concreta en la realidad. Esta administración

tiene un pecado original que origina una falta de credibilidad en el electorado como, por

ejemplo, habló durante años y años en contra de Carabineros, en contra de la PDI o de las

Fuerzas Armadas, cuando no votaron ninguno de los proyectos que pretendían mayor

orden, hoy no pueden pretender que el electorado les crea porque se han dado una vuelta

de carnero y empiezas a decir todo lo contrario.

Lo pero es que en muchos aspectos hay una dicotomía brutal entre lo que se dice y entre

lo que se hace: Un día se anuncia que serán perros con la delincuencia y al día siguiente se

indulta a delincuentes y premiándolos con millonarias pensiones de por vida.

¿Cuál es la información que como fiscalizador maneja sobre la realidad regional en

materia de convenios anómalos del aparato público y las fundaciones a nivel local?

–En lo personal, yo presenté una querella criminal pro el escándalo de las fundaciones en

el Serviu de Tarapacá y que está llevando adelante el Ministerio Público. La semana

pasada se entregó un informe de Contraloría donde también están investigando al propio

Gobierno Regional por licitaciones de la Navidad Mágica del año 2022 y hay varias más

que están curso tanto en municipios, en el Gore como en servicios públicos de Tarapacá.

Ya que postulará a la Cámara Alta, ¿se ve cómodo compitiendo con la senadora

Ebensperger, incumbente, de quien usted siempre ha sido muy cercano?

–Yo no sé quiénes vamos a ser en definitiva los candidatos, pero cuando uno decide ir a

una elección por supuesto que uno tiene que competir con muchas personas, donde

podría estar ella y con la cual mantengo la mejor de las relaciones. Ahora, en esa

competencia uno no puede minimizar a nadie y es la ciudadanía la encargada de ponderar.

Eso sí, hay un cariño grande, respeto y una valoración de su trabajo.

Convengamos, eso sí, que las campañas senatoriales son muy caras. ¿Cómo piensa

enfrentar ese punto?

–Lo primero, es que, a diferencia de otras regiones, acá se trata exactamente del mismo

distrito como diputado respecto a la circunscripción de senador; y será entonces el mismo

territorio de electores que me ha tocado asumir en las campañas anteriores. Lo segundo

es que, quienes estamos trabajando en el congreso, desplegamos una labor permanente y no solo en esos meses previos a la votación, por lo cual la gente tendrá más elementos

para evaluar mi trabajo de manera más real que unas palomas o afiches, donde al final no

se termina viendo nada.