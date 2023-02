Daniel Quinteros Rojas, Delgado Presidencial y militares en el control fronterizo:

Daniel Quinteros Rojas, Delegado Presidencial de Tarapacá, en conversación exclusiva con Diario El Longino y LoginoTV, desarrolló los temas que hoy están afectando a la Región. Analizó los escenarios de seguridad en Tarapacá, el plan implementación de la infraestructura crítica, la delincuencia y las próximas medidas que tomará el Gobierno respecto al tema.

Consultado por la sensación de inseguridad que existe en la región y, especialmente en las ciudades que concentran la mayor población como lo son Iquique y Alto Hospicio, el representante del Presidente en la Región comenzó su análisis enfatizando en el “calado de la crisis”. Daniel Quinteros recalcó el trabajo que se viene realizando, junto a otros organismos, pero es importante reconocer lo profundo y grave de la situación. “Es imposible no empatizar con el dolor de las víctimas, con el dolor de los familiares de las víctimas y con una comunidad que ve como la delincuencia y particularmente el uso de armas de fuego, ha visto amenazada su vida. Eso nos pone un desafío como región y como gobierno de alcanzar un nivel mayor de seguridad.” En ese sentido, Quinteros Rojas, aseguró que el trabajo se está realizando en función de encontrar los mejores mecanismos y herramientas e instrumentos que permitan alcanzar mayor seguridad. “Nosotros hemos recibido a dirigentes, víctimas y familiares de víctimas, Hemos conversado con cada uno de ellos conversar y siempre disponibles a dialogar siempre en un marco de respeto con un dialogo franco”.

Estado Excepción

Daniel Quinteros al referirse a la implementación de un Estado Excepción es claro en indicar que “cuando la gente nos pide militares en frontera, ese llamado fue escuchado por el Gobierno, pero queríamos tener una medida que fuera permanente y no excepcional. Debíamos tener a los militares con facultades y no sin ellas”. En ese contexto, el Delegado Presidencial, recordó que hace un año, cuando se decreta estado excepción en la Provincia del Tamarugal, la presencia de los militares en la frontera no fue lo más efectivo, dado que no tenían las facultades para poder ejercer el control migratorio. “Hoy lo que hemos hecho, con el proyecto de infraestructura crítica, es lograr tener militares en la frontera de manera permanente y con facultades que permiten hacer control de identidad, registrar a vestimentas o pertenencias de las personas que transiten en la zona de frontera y, por último, si existe las sospecha que se está cometiendo un delito, los militares estarán facultados para detener a las personas y ponerlas a disposición de las respectivas policías”.

Infraestructura crítica y reconducción

El Delegado aseguró que la idea de la implementación de plan de infraestructura crítica es el mejor mecanismo para resolver la crisis migratoria. Al mismo y en el mismo tenor, aseguró que esta herramienta debía ir acompañada otras medidas como es el caso de la reconducción, en los casos que corresponda. “Para implementar una figura como la reconducción era necesario activar un dialogo bilateral, pero también avanzar en estrategias multilaterales en la región, por lo que tenemos en un problema internacional y las crisis internacionales se resuelven con respuestas multilaterales” indicó. En ese mismo contexto, aseguró que no se puede pedir que una región o un municipio como lo es Colchane, “se haga cargo de una crisis del tamaño que tenemos en frente”.

Daniel Quinteros, también recordó esta crisis migratoria es la de mayor número de desplazamientos forzados sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, agregó que a esta altura ya se superó lo sucedido el flujo de migración producto de la crisis siria. “El tamaño de la crisis que tenemos en frente, requiere de un sinnúmero de estrategias. Por supuesto que la infraestructura crítica ayuda, pero no se agota ahí. Necesitamos activar mecanismos bilaterales con Bolivia y también más equipamiento y tecnología”.

En cuanto al proceso que se implementará en la zona de frontera y la posibilidad de nutrir de mayor tecnología a las policías y militares en el control fronterizo, Daniel Quinteros aseguró que también se está trabajando en la implementación de mayores medidas para alcanzar ese mayor nivel de seguridad que la ciudadanía exige. “Hay un tema que es tremendamente importante, sobre todo para las familias y víctimas de la violencia, es dar con los responsables de estos hechos. Acá no hay que olvidar que los homicidios, los robos tienen autores que deben ser perseguidos y atrapados. Si bien es algo que depende del ministerio público y las policías, nosotros siempre estaremos disponibles para apoyar ese trabajo.”

¿Es correcto hacer una relación entre el alza de la delincuencia y la crisis migratoria?

Consultado al respecto, no sólo su rol de Delegado Presidencial, sino que también su calidad de Sociólogo, Daniel Quinteros respondió. “Esta es una pregunta compleja, dado que se espera que se diga que efectivamente son fenómenos relacionados. Si bien hay una relación, pero hay que mirar con detenimiento dónde está esa unión entre estos dos fenómenos, que no están directamente relacionados, pero si inciden el uno sobre el otro. Hemos tenido, a partir del descontrol que se produjo con el ingreso por fronteras, un ingreso desregulado y sin la posibilidad que las instituciones del Estado tuvieran un control adecuado de quien está ingresando. Hay tres preguntas para las cuales hoy no tenemos respuestas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? y ¿Cuántos son? Hoy existen estimaciones e informes de cuantos son y donde se localizan, pero no existe un dado cierto o fidedigno que nos ayudan a responder esas tres preguntas. Evidentemente, cuando se producen fenómenos de desregulación de la movilidad humana, efectivamente entra gente que legítimamente busca mejores horizontes, sino que también el aprovechamiento de bandas de crimen organizado que están hoy día lucrando con estas ventajas que les ofreció u ofrece esta desregulación para traficar armar, droga… traficando con personas. Efectivamente hay mayor participación de extranjeros en comisión de delitos, pero también, hay casos en que son víctimas y esa es una realidad que también hay que mirar. Entonces son fenómenos que pueden estar relacionados por la dinámica en que se han desarrollado, pero es muy distinto a establecer que migración es igual a delincuencia. Porque todo quién tiene un vecino, una vecina, un trabajador o trabajadora, que sea migrante, sabe que han venido a buscar un futuro mejor, que han venido a trabajar y aportar a nuestro país. Hay que distinguir entre aquellos que vienen a aportar y quiénes son los que vienen a poner en jaque nuestra seguridad.

Medidas concretas

Luego de la marcha que llegó hasta el frontis de la Delegación Presidencial el viernes 27 de enero recién pasado, Daniel Quinteros nos comentó que se reunieron con los representantes de esta y con las familias de las víctimas. “Nosotros respetamos este tipo de manifestaciones y nos hemos reunido a fin de seguir apoyando a las personas, por ejemplo, con el programa de apoyo a víctimas y en otras materias que podemos llegar con mayor seguridad, hay que perseguir a los responsables, pero también hay que hacerse cargo de la situación en que quedan las víctimas”.

“Como delegación presidencial tenemos el deber legal de resguardar el orden público y la seguridad de las personas. Tenemos responsabilidades compartidas con otras instituciones del estado. Hay medidas de prevención situacional, de mejoramiento luminarias, mejoramiento de espacios públicos, que requiere el aporte y participación de los municipios, por ejemplo, en medidas como OS14, que permite que Carabineros patrulle junto a inspectores y nosotros estamos colaborando en que eso se agilice lo más posible.” “Estamos apoyando el trabajo en materia de crimen organizado, con recursos importantes, como se hizo el año pasado con 6 mil cien millones de pesos, destinados a financiar el plan regional contra el crimen organizado”.

Quinteros indicó que este plan cuenta con 71 medidas que pretenden fortalecer los procesos de prevención, investigación y persecución penal, tanto al Ministerio Público y las policías y todos los organismos públicos que tienen facultades de fiscalización.

“Estamos trabajando en materia legislativa, en un proyecto contra el crimen organizado que permita especificar los delitos de asociación ilícita, que permita también atacar el poder financiero de estas organizaciones con la figura del comiso, y así poder retirar todos los bienes adquiridos ilícitamente a partir de acciones ilegales y también darles mayor protección a las víctimas”.

El delegado presidencial indicó que han recogido la voces y necesidades de la ciudadanía por medidas urgentes “particularmente en Alto Hospicio, por ejemplo, con los recursos que tenemos, tenemos un grupo especializado de Carabineros que hoy está patrullando las calles de la ciudad, y con mucha fuerza este despliegue especializado logró detener el fin de semana pasado 30 personas. Esto contribuye no solo a una mayor sensación de seguridad, sino que también a una seguridad material, despejando los espacios públicos y llegando con detenciones a aquellas personas que ponen en jaque la seguridad de nuestros vecinos y vecinas” finalizó.