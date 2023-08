“Queremos dar rango constitucional a la libertad de las personas para elegir”

Lejos del factor “gratuidad” que distinguió la experiencia anterior, la bancada del

Partido Republicano que domina el actual consejo constituyente está enfatizado otorgar

rango constitucional a la libertad de las personas al ejercer sus derechos en educación,

salud y previsión. Así lo explicó a El Longino Ninoska Payauna Vilca, representante por

Tarapacá en el órgano encargado de escribir la nueva Constitución que se plebiscitará el

17 de diciembre, cuando este lunes comienzan a votarse las diferentes enmiendas.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Con 34 años de edad, la militante republicana Ninoska Payauna Vilca, es una de las consejeras

más jóvenes y una de las 4 con formación docente que existe en el Consejo Constituyente,

encargado de redactar el texto de la nueva Constitución Política del Estado de Chile y que —si

nada dispone lo contrario— se plebiscitará el domingo 17 de diciembre de este año.

Nacida y residente en Iquique, Payauna estudió primero en el Colegio República de Italia y después

en el Liceo Comercial Baldomero Wolnitzky, donde se graduó como técnico en contabilidad.

Más tarde se titularía en la Universidad del Mar en la carrera de pedagogía en inglés, actividad que

ejerce como coordinadora pedagógica del Colegio Don Bosco, establecimiento que le congeló su

cargo hasta que complete la tarea para la fue electa, con primera mayoría regional y que finalizará

en noviembre próximo.

Nuestro diario conversó con ella para que nos informara de el proceso que vive dentro del Consejo

por estas semanas, luego que el 17 de julio se marcara el segundo hito del cronograma tras la

inauguración y posterior instalación: A partir de esa última fecha se han ido conociendo las

diferentes enmiendas o propuestas de contenido de parte de los consejeros y bancadas.

La consejera por Tarapacá explica, con palabras más sencillas lo que está ocurriendo en la

Comisión que ella integra, que la designada como N°4 enfocada en lo que comúnmente la gente

asocia a los llamados Derechos Sociales: “Lo que ha sucedido —recalca— es que cada bancada ha

presentado sus enmiendas para la discusión al interior de las distintas comisiones y, en lo que

respecta a nosotros como partido Republicano, por estos días empezamos a analizar

medioambiente, salud y luego continuamos con la libertad de enseñanza”, detalla con una sonrisa

y disposición pedagógica. También ella da luces sobre el ambiente que ha prima en ese espacio de

trabajo: “La discusión de todas estas materias se ha dado en un ambiente bastante positivo, de

mucho diálogo y puntos de encuentros con las diferentes bancadas”, afirma.

¿Hablando del tema de la educación, cuál es el foco que ustedes han enfatizado en esa área?

-Nuestras enmiendas a la educación abordan temas tan importantes para todos como son las

libertades de elección y, por supuesto, respetando el derecho preferente de los padres a elegir el

establecimiento en que se educan sus hijos, de acuerdo a sus preferencias, creencias y valores.

También destacaría que para nosotros es muy relevante la libertad de elección como he señalado,

el deber y derecho preferente de los padres de elegir el establecimiento donde se educación sus

hijos, así como que el Estado sea capaz de asegurar la continuidad del servicio educativo de manera de no interrumpir el proceso de aprendizaje lo cual es primordial para acceder al derecho

a la educación.

Lo digo de otra manera: esta es una enmienda presentada por la bancada republicana porque

consideramos que es relevante que estos derechos puedan ser asegurados a nivel constitucional;

porque en la actualidad los estudiantes no tienen esa posibilidad asegurada y esto en el fondo

perjudica o alimenta la actual deserción escolar y también afecta los resultados en pruebas

estandarizadas como el SIMCE.

Creemos que nuestras enmiendas pueden garantizar a las familias los derechos a la educación y

que no se vulnere ese derecho.



¿Se han opuesto a esta enmienda las otras partes? ¿ha encontrado escollos?

-Estamos en un proceso de discusión todavía y adelantarme a eso sería innecesario. Estamos

abiertos al diálogo, llanos a escuchar y, dentro de ese mismo ambiente, se ha dado aquí dentro de

la Comisión N°4, sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Ahora, ¿de qué tratan las enmiendas republicanas en salud?

-Hemos abordado el derecho a la salud siempre pensando en la persona, porque para nosotros las

personas están en el centro. Y en nuestras enmiendas los chilenos tenemos la posibilidad de elegir

qué sistema y con qué prestadores queremos atendernos, sean públicos o privados. Y, por lo

mismo, estamos proponiendo una Constitución que garantice esa cobertura.

Para nuestra bancada es importante que se garantice a nivel constitucional la libertad de elección,

de tal manera que la persona se dé el tiempo de elegir la prestación o la aseguradora.

Mencionó usted que ya abordaron las enmiendas en materia de medioambiente. ¿Cómo se dio

ese trabajo, sobre todo pensando en la zona Norte que posee grandes reservas de recursos

naturales?

-Lo que ocurre ahí es que, en materia de medio ambiente, no hemos abordado el capito décimo

tercero completo, solo fueron algunas menciones, por lo cual no podría adelantar mucho todavía,

salvo que está en discusión por supuesto y, a medida que va avanzando el debate aquí en la

comisión, vamos a ir acercando algunas posiciones y por supuesto, insisto, siempre abiertos al

diálogo de parte de nosotros como republicanos.

¿Qué nos podría adelantar sobre la posición de su partido en pensiones y seguridad social que es

un tema de enorme interés para la gente?

-Nosotros, como bancada republicana, creemos firmemente en que los cotizantes tienen el

derecho de elegir libremente entre las instituciones que administran sus fondos previsionales; y

garantizando también su propiedad en que en ningún caso puedan ser apropiados, embargados o

expropiados por el Estado y, obviamente, garantizando además la heredabilidad de esos dineros

pertenecientes a las personas. Esta enmienda es fundamental para nosotros.

No hay que olvidar que tuvimos un Proceso de Participación Ciudadana donde escuchamos a

muchas organizaciones de la sociedad civil y hubo una propuesta que reunió más de 10 mil firmas

en el sentir ciudadano y está directamente vinculada a esta enmienda nuestra que fue “Con mi

plata no”.

¿La Comisión 4 también abordará el derecho social a la vivienda?

-Sí y le agradezco la pregunta porque para la bancada republicana es un tema fundamental y allí

presentamos, le adelanto, una enmienda que creemos va en directa ayuda a la clase media y que

consiste en el no-pago de contribuciones para primera vivienda y nos parece justo no tener que

seguir pagándole al Estado por algo que obviamente te pertenece; en otros casos peores en que te

la quiten por el no-pago de esos tributos.

Lo que estamos haciendo en el fondo es poner fin a las contribuciones e impuesto territorial sobre

la vivienda que sirva como residencia principal de una persona o familia.

¿Ustedes tienen contemplado bajar esta información en las regiones? ¿Ha viajado usted a

Tarapacá a compartir estos contenidos?

-Lamentablemente no he podido trasladarme hasta allá porque, como le mencioné, hemos tenido

mucho trabajo y nos hemos abocado a la discusión de las diferentes enmiendas. Después vienen

las votaciones y, por tanto, para la bajada que estamos haciendo tenemos las redes sociales,

algunos están asistiendo a sus regiones dentro de las posibilidades de cercanía o distancia que

tengan. Pero, lo concreto es que estamos en semanas bastante complejas, de mucho diálogo y

discusión.