Qué ocurrió con las amenazas de CrisMJ al profesor Lincheo con pistola en mano

Isabel Frías

Periodista U.C.

Sobrecargado de trabajo a raíz de la arista en Tarapacá del Caso Convenios, un solicitado

Eduardo Ríos Briones se inventa tiempo para hablar con El Longino sobre la investigación

concerniente a las amenazas proferidas por el cantante urbano Cristopher Andrés Álvarez

García, conocido por canciones como “Una noche en Medellín” y apodado Cris MJ.

Esa causa el destacado abogado la encabeza en su calidad de fiscal jefe del Ministerio

Público de Iquique y —lejos de ser una anécdota farandulera—se relaciona con un

fenómeno que provoca alarma pública en la ciudadanía por el creciente uso de armas de

fuego en nuestra región y la penetración de la cultura narco, esa que exhibe por internet

desde pistolas automáticas hasta drogas, joyas y automóviles de alta gama como si

aquello fuera motivo de orgullo.

Por ahora —cuando la autoridad persecutora todavía gestiona labores indagatorias— la

opinión pública está a la espera de los delitos que podrían configurarse tras las amenazas

que profirió Cris MJ al profesor de educación física Francisco Lincheo Torrejón, quien se

gana la vida como productor de eventos en Iquique y que ha revelado no solo haber

tenido cuantiosas pérdidas tras el fallido concierto de abril último: Lincheo también ha

reconocido “estar aterrado” con la experiencia, ya que el serenense investigado apuntó a

la cámara con un arma, vocabulario intimidante, aludiendo directamente a su persona en

el video que subió a su cuenta de instagram.



Si esa arma era de fantasía o Cris MJ infringió la Ley 17.798 es solo una de las tantas dudas

que aún persisten sobre los hechos. “Lo que se está investigando —explica el fiscal jefe—

era eventualmente la tenencia o porte de un arma de fuego en su calificación inicial y esa

arma al ser periciada era un arma de juguete y, por tanto, no es ninguna de las armas

especificadas por la Ley, que son sancionables penalmente”, sostiene.

¿Eso quiere decir que este caso se cerraría?

-No, este caso está vigente. Las causas solo tienen dos estados: la calidad de “terminadas”

ya sea por archivo o sentencia; ó se encuentran “vigentes”. No puedo entregar la

información reservada de qué diligencia está en proceso o en calidad de pendiente.

Fuentes confiables aseguran que Cris MJ entregó un arma de fantasía, pero la que usó

en el video fue una pistola genuina y, además, que el arsenal que aseguró poseer en

realidad estaba en dependencias no allanadas.

-Lo que yo puedo decirle ahora es que esta es una causa que se encuentra vigente y que el

arma entregada por el joven a quien se le hizo una entrada de registro a su domicilio en su

oportunidad, no se le encontró ningún tipo de armamento ni tampoco municiones o

partes de armas de fuego, nada que diera indicio de delito y, luego, él (Cristopher Álvarez

García) entregó lo que constituía un objeto no de aquellos regulados por la Ley.

Esa diligencia se hizo uno o dos días de ocurridos los hechos, no lo recuerdo muy bien sin

la carpeta a mano, pero se llevó a efecto de manera muy rápida.

Ahora, respecto de lo que plantea en su pregunta, que lo escuché de varias personas y lo

he leído también, le digo que todas las hipótesis son posibles y yo no descarto ninguna de

las usted manifiesta. Sin embargo, lamentablemente en el ámbito penal nosotros tenemos

que atenernos a lo que encontramos.

En paralelo, existe consenso sobre el aumento de la circulación de armas de fuego en

Tarapacá y surge la preocupación de los padres por su uso en redes sociales de parte de

adolescentes y la Ley no regula las RRSS en esta materia.

-Esto que afirma usted es muy interesante porque, pienso, que efectivamente esa es la

reflexión que debe hacer el periodismo, porque resulta impresionante cómo muchos

casos de porte o tenencia de armas de fuego son descubiertas a raíz de publicaciones de

fotos y videos subidos a redes sociales.

También está el caso de jóvenes que han robado y exhiben por sus redes sociales los

objetos y armas que han robado, transformándose esto en algo ya muy habitual.

Respecto de esa exhibición, ¿no existe tampoco regulación penal?

-No, lamentablemente. Lo único que queda es que cada buen ciudadano lo reporte al

canal o aplicación respectiva. Ahora, lo que la gente hace comúnmente es contestarle a

esa persona el mensaje amenazante o injurioso.

¿Qué debería hacer una persona que sufre este tipo de situaciones por internet?

-Lo correcto es denunciar inmediatamente en la propia aplicación o plataforma porque, si

hay muchas personas que denuncian el hecho, la propia aplicación se encarga de bajar ese

mensaje.

¿Se puede denunciar a la PDI o al Ministerio Público cuando hay “flagrancia” de alguna

amenaza por redes?

-Sí, pero la flagrancia opera en la medida que alguien realice la denuncia formal y yo noto

que en esta ciudad la gente se queja mucho, pero no denuncia y es muy fácil: Entrando a

la Fiscalía pueden hacer sus denuncian en línea, desde su casa; también está la página

“Denuncia Seguro” donde se reciben denuncias en forma totalmente anónima, además de

tener la opción de llamar las 24 horas del día al 600-400-0101 y, si quiere ser asesorado

por un especialista antes, puede comunicarse en *4242. Lo importante, reitero, es que

denuncie y ojalá de manera inmediata.