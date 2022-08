Qué ocurre si usted no vota en septiembre

Dado que aún existen sectores que desconocen que el próximo plebiscito tiene carácter obligatorio, resulta oportuno recordar los efectos (en dinero) que corren en caso que una persona no asista a sufragar el próximo 4 de septiembre.

Isabel Frías

Periodista U.C.

En medio de la refriega electoral y las franjas de propaganda realizadas de los comandos por el Apruebo y por el Rechazo, muchos han pasado por alto que este referéndum es diferente al plebiscito de entrada y a cualquiera otra votación anterior: En primerísimo lugar ocurre que acá no existen candidatos ni, por tanto, rostros asociados a ninguna de las dos opciones.

En segundo término, está el hecho legal que las modificaciones constitucionales establecieron no solo la obligatoriedad de ir a votar, sino que –además– existen sanciones en dinero para quienes no asistan a votar la jornada de este domingo 4 de septiembre próximo.

DISPOSICIÓN LEGAL

En esa Ley de Reforma Constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019 se definió que el voto en este referéndum será obligatorio: En el Artículo 142 se indica que “la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta”.

Y, a reglón seguido, advierte: “El sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile”, lo cual implica que los chilenos residentes en el extranjero no están obligados a concurrir a los consulados a manifestar sus opciones.

El ciudadano que no sufragara –dice el texto– será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales y no incurrirá en esta sanción en cuatro situaciones específicas: “El ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica”. Asimismo, aquellas personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, se eximirán de la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia excepcional.

No obstante todo lo anterior, la normativa vigente no establece un período de excusas antes del Plebiscito de salida, sin embargo si alguien no cumple con la obligación de ir a votar, esta persona deberá acreditar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local respectivo cuando sea notificado con posterioridad al referéndum, cuyo aviso llegará al domicilio electoral registrado.

Lo que sí es muy concreto es que el juez a cargo de la causa y, de no contar ni demostrar con ninguna de las causales de eximición, «el ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales», es decir, con montos que van desde los $29 mil hasta los $176 mil para beneficio del Fisco chileno.

NOTIFICACION AL JUZGADO

En relación a los plazos de notificación, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle explicó que ese organismo tiene «la obligación de denunciar a todas las personas que no voten. Lo que vamos a hacer y no va a ser muy inmediato, porque nosotros tenemos que revisar los padrones electorales. Tenemos un plazo de un año para denunciar, pero lo haremos, creo, tres o cuatro meses después, porque tenemos que revisar a mano todos los padrones de mesa y ver qué personas votaron y no votaron de acuerdo con las firmas».

«Revisamos padrón por padrón, sacando a los electores que votaron o no se hace con la pistola, con el código de barras. Eso hace un archivo de los que votaron y no votaron. Los que no votaron van a ser denunciados todos al Juzgado de Policía Local. La ley no contempla una excusa administrativa ante el Servicio Electoral. Solo hay excusas ante el juez de policía local, quien debe citar a las personas y ahí se pueden excusar», aseveró en conversación con El Mercurio. Al ser consultado por si sigue vigente el recurso de constancia ante Carabineros para anunciar la inasistencia a votar, Tagle señaló que todavía puede realizarse, sin embargo, insistió en que no es un método de excusa, por lo que eventualmente la persona debe asistir, de igual forma, ante el Juzgado de Garantía Local.

Lamentablemente en la Constitución no hay ninguna excusa administrativa y será el juzgado el que resuelve sobre el monto de la multa y lo que el juez resuelva.

Cabe destacar que los jueces de policía local se “informarán” de la no asistencia solo mediante oficio del Servel y –por tanto– tras el conocimiento de la infracción corresponderá al juez de policía local de la comuna donde se cometieron las infracciones será quien resuelva finalmente la procedencia o improcedencia de la sanción, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.287.

Un detalle en el margen: Las eventuales notificaciones de infracción llegarán “materialmente” a la dirección inscrita y quienes no vivan allí no se enterarán de manera oportuna respecto del juicio en su contra.