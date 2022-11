Psiquiatra de SOPNIA lidera investigación para predecir la esquizofrenia y buscar nuevos tratamientos

El doctor Pablo Gaspar explica que este proyecto de investigación implica uno de los esfuerzos

colaborativos mundiales más importantes en relación con la búsqueda de biomarcadores para

predecir la esquizofrenia, lo que no solo los va a apoyar en el proceso diagnóstico, sino también

en el uso racional y búsqueda de nuevas intervenciones.

La esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, crónica, que afecta al 0.7 % de la

población mundial aproximadamente y que es un problema de salud pública en Chile y el mundo.

Está considerada una de las 10 enfermedades más discapacitantes en personas entre 20 y 40 años;

sin embargo, hay muchas cosas que aún se desconocen de esta enfermedad.

En los últimos años, las investigaciones sobre la esquizofrenia se han centrado en su detección

precoz. El psiquiatra y socio de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la infancia (SOPNIA),

Pablo Gaspar, explica que si bien por lo general los primeros episodios de esquizofrenia ocurren en

la adultez, existen los llamados síntomas prodrómicos que se presentan en la adolescencia, entre

los 12 a los 18 años.

“Muchos de estos síntomas prodrómicos (aquellos que preceden a la enfermedad) corresponden

al aislamiento social, ansiedad, depresión y síntomas psicóticos subumbrales, que generan mucha

discapacidad en el adolescente: en el ámbito social, cognitivo, disminución del rendimiento

escolar, alteración de la dinámica familiar, entre otros”, explica el doctor Gaspar.

Una de las investigaciones que está liderando el doctor Gaspar es sobre los biomarcadores que

pueden estar presentes en las personas con esquizofrenia. “Los biomarcadores, en términos

simples, son características que pueden ser sustancias, moléculas, genes, redes neuronales, o

algún tipo de alteración histológica que sirven de base para poder entender, seguir y trazar una

determinada patología, enfermedad mental en este caso, desde el punto de vista diagnóstico y

también terapéutico”, explica el psiquiatra.

En el área terapéutica, el doctor Gaspar explica que con esta investigación se pueden afinar los

tratamientos. Por ejemplo, puede haber personas con alteraciones del discurso y no tantas

alteraciones de la parte genética y en ellos puede ser más importante el desarrollo de estrategias

preventivas asociadas a la psicoterapia de última generación o el uso de nuevas tecnologías como

terapia. Hay otras personas, que pueden tener grupos de biomarcadores alterados más genéticos

o moleculares y en ellos vamos a poder tener un uso más racional de psicofármacos. “En el fondo

el proyecto es una invitación al uso de una medicina de precisión en psiquiatría”, destaca el doctor

Gaspar.

En este sentido, el especialista señala que con esta investigación lo que se busca son un amplio

rango de biomarcadores a distintos niveles en la esquizofrenia. “Esto es un ámbito que lleva más

de 50 años en el estudio de la neurociencia. Se han encontrado algunos con algún interés clínico,

pero aún no se ha podido determinar de qué manera estos biomarcadores pueden tener un peso

diagnóstico en la enfermedad y tampoco el uso de determinados tratamientos efectivos”, agrega

el psiquiatra.

Para esta investigación se estudiarán durante dos años a adolescentes y adultos jóvenes que

tengan riesgo de desarrollar un primer episodio psicótico, a quienes se les realizará un detallado

análisis clínico, de imagenología, de signos vitales, de análisis automatizado del lenguaje, reporte

de su estado diario emocional, entre otros. “Es un análisis a múltiples niveles de los biomarcadores

en esta etapa, para determinar qué personas van a desarrollar un primer episodio psicótico y qué

otras personas que tienen síntomas psicóticos subumbrales no lo van a desarrollar o incluso

aquellos que van a remitir esos síntomas”, explica.

El doctor Gaspar agrega que esto les permitirá determinar no solamente los biomarcadores que

vayan a ser una patología grave, sino cuáles factores biológicos están presentes en personas que

no van a tener estas enfermedades.

El socio de SOPNIA indica que este proyecto se convertirá en uno de los esfuerzos colaborativos

más importante en la historia en relación con la búsqueda de biomarcadores para la esquizofrenia,

y que no solo los apoyará en los procesos diagnósticos, sino también en el uso racional de las

intervenciones. La investigación es financiada por el instituto de salud mental (NIH), el instituto de

administración de drogas y alimentos (FDA), Wellcome Trust, entre otras instituciones de gran

prestigio internacional.