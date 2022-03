¿Por qué es importante usar la mascarilla si estamos sanos?

Esta es una pregunta que hemos escuchado a menudo, quizás más de lo

que quisiéramos, por ello es muy importante considerar que para que se

produzca una enfermedad debe existir al menos una persona que sea

susceptible, un agente que cause la enfermedad (virus o bacterias, por

ejemplo) y el ambiente adecuado.

La comunidad negacionista del COVID-19 ha cuestionado, entre otras

cosas, el uso de la mascarilla por toda la población y no solo por los

enfermos, argumentando principalmente que al ser personas sanas se les

estaría privando de sus libertades individuales al obligarlos a

utilizarlas. Claro que no están enfermas, ya que no presentan síntomas

de la enfermedad (tos, secreciones, fiebre, etc., en casos leves), pero

lamentablemente personas sin síntomas, es decir no enfermas, son

portadoras del virus, y al desconocerlo y no usar mascarilla en sus

interacciones sociales, pueden propagarlo y contagiar al resto, es

decir, a aquellos sujetos susceptibles de enfermar.

Esto me recuerda una historia de principios del 1900 en Nueva York, de

una portadora crónica de _Salmonella typhi_, que es el microorganismo

que provoca la fiebre tifoidea, una infección intestinal grave y que se

transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados con

deposiciones de personas enfermas o portadoras (puede ser por un mal

manejo de excretas o un inadecuado lavado de manos al preparar

alimentos). Esta señora, conocida popularmente como Maria Tifoidea, no

tuvo la enfermedad, pero era portadora de la bacteria, y se comprobó

que en cada casa donde trabajó como cocinera las familias se

contagiaron de esta patología, provocando cuadros graves que

requirieron hospitalización e incluso les provocaron la muerte. Llegó

a ser la causante de al menos 10 brotes de fiebre tifoidea durante los

años que estuvo activa.

En el caso del COVID-19 la transmisión es aún más fácil, solo

requiere una interacción cercana, ya que se propaga por las gotitas de

saliva a las que todos estamos expuestos día a día, tanto en nuestras

casas, como en el medio de transporte y lugares de trabajo. Cada

interacción social de una persona enferma o portadora con una persona

susceptible trae consigo el riesgo de provocar una infección que no

sabemos será leve, grave o mortal, ya que desconocemos el grado de

susceptibilidad de quien se expone.

Es por esto que se insiste en la utilización de la mascarilla, ya que

no podemos saber con certeza quienes son los portadores asintomáticos,

por lo que al utilizarla todos disminuimos el riesgo para las personas

susceptibles, más ahora en la que la búsqueda activa de casos por

medio de un test de PCR o antígeno ha disminuido en forma radical.

Tenemos una gran responsabilidad social para evitar lo más que sea

posible la propagación de esta enfermedad, todavía no estamos en el

momento de relajar esta medida.

Natalia Castillo Académica Escuela de Técnico de Nivel Superior en

Enfermería Universidad de Las Américas