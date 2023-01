Por cobro de IVA a los servicios: “El consumidor final es el que se ve más afectado, el panorama es insostenible”

● Desde el 1 de enero de 2023, entró en vigencia la Ley 21.420, que estipula que

todos los servicios están afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el país.

● Las prestaciones de servicios que antes no debían pagar IVA, quedarán afectas

al impuesto desde esa fecha, debiendo cumplir con la obligación de agregar un

19% al valor del servicio y emitir la documentación exigida por el SII.

Sin dudas que la Ley 21.420, tendrá un alto impacto en la economía local, el que

dependiendo de la mirada puede ser positivo o negativo. En el caso de las Pymes y

Mipymes según analiza Alejandro Parra, CEO de grupo Paradix, plataforma de

negocios que acompaña a los emprendedores en la creación, desarrollo y

posicionamiento de todo tipo de empresas en múltiples industrias, teniendo como

motor principal la innovación, la medida genera “una alerta bastante importante

porque muchas de las empresas que entran en esta dinámica de pagar IVA a los

servicios, jamás, a lo largo de su trayectoria, habían asumido este tipo de impuesto. Lo

que conlleva a que este IVA van a tener que recaudarlo y entregarlo al SII, van a tener

que disponer de una caja, de un capital de trabajo, con el que hoy no cuentan ya que

muchos de sus servicios son pagaderos quizás a 30, 60, 90 días”.

A lo que agrega, “ante este escenario las Pymes y Mipymes, se verán forzadas a tener

un capital adicional para poder pagar dicho impuesto, ya que la génesis de su servicio

no consume crédito fiscal, por ende, la devolución de ese IVA va a ser muy baja”,

sostiene.

Panorama 2023

Para el ejecutivo de Grupo Paradix, el panorama 2023 no es muy alentador, en especial

para las pymes. “Hoy, el plazo de pago es de 40 a 90 días para los servicios, entonces

para nosotros es un tema de alto impacto en la caja, que es donde más duele. Las

empresas y pymes hoy están súper apretadas en ese aspecto, donde las opciones para

financiar cualquier tipo de proyecto son poco viables, los bancos están cerrando

puertas con requerimientos muy exigentes, las tasas de interés están muy altas, lo que

hace que el desarrollo económico sea casi insostenible, y si a eso le agregamos el IVA a

los servicios, se hace muy complejo el escenario para este 2023”, indica.

Asimismo, señala que “hoy todos los servicios que estaban exentos van a pagar,

tendrán que hacerlo. Los únicos que no pagarán son los de áreas de salud, educación y

transporte, todo lo demás quedaría afecto a IVA. Hoy por ejemplo, un servicio

funerario, con todo lo que incluye, incluso la cremación del difunto, tendrá que pagar

IVA. El consumidor final es el que se verá más afectado. Y ni siquiera le hemos sumado

hoy a ese 19% el 6% de la reforma previsional, más el 12% de IPC anual. Es decir, sólo

por reformas tenemos un incremento de un 25% que impacta a las empresas y en

forma consecuente a los trabajadores y al consumidor final. Es demasiado agresivo, no

se ha visualizado el efecto, pero es casi terrorífico”, sentencia.

Sobre cómo las pymes sobrellevarán este complejo escenario, indica que “se viene un

escenario complejo, los bancos están cerrando las puertas, están cambiando las reglas

del juego, en realidad esto lo único que va a fomentar es la informalidad”.

Asimismo, indica que una buena manera de implementación de esta Ley habría sido

que, «en adelante todas las empresas que se vayan a constituir pagaran el IVA, el resto

para atrás no lo hicieran. Es fundamental en estas materias que la cancha se delimite

de aquí para adelante, aquí están haciendo un rayado de cancha súper retroactivo,

entonces no es consistente”, señala el CEO de Grupo Paradix.