PERSONAS MAYORES: ¿UN PACTO HONRADO CON LA SOLEDAD?

Por Carlos Ramirez, jefe de operación social de Hogar de Cristo en Iquique.

“El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.

Este verso, del escritor Gabriel García Márquez, me persigue desde que encontraron muerto a un

hombre de 80 años, con una data de muerte superior a un año, en la región de Coquimbo. Y no se

trata de una muerte aislada, de un “hecho lamentable”, como dirían los políticamente correctos.

Lo mismo sucedió este 2022 en la región del Biobío, La Araucanía, Valparaíso, Arica, Magallanes,

Maule, Antofagasta y otros sectores de nuestro país, donde la vejez es sinónimo de abandono,

soledad y muerte. En cada caso la policía interrogó a extraños: vecinos, transeúntes, cientos de

curiosos que teorizaron sobre las causas de las muertes. «Es inhumano, no tiene nombre”. “Hace

meses que no lo veíamos”. “Nunca salía de la casa”. La cierto es que nadie vio o escuchó nada.

Este año hemos logrado avanzar en problemáticas trascendentales, tales como la perspectiva de

género en programas de acogida y la protección de la niñez, con la promulgación de la ley que

tipifica la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, pero poco se ha hecho para

detener las diversas formas de maltrato contra los adultos mayores: económicas, sicológicas,

físicas y patrimoniales.

Esta vergonzosa realidad exige de nuestra causa transitar hacia programas más personalizados y

preventivos, priorizando modalidades de atención domiciliaria y ambulatoria, que estén instalados

en el territorio, donde la desatención, el aislamiento físico y la soledad, que es una de las formas

más duras de maltrato a los adultos mayores, amenaza la vida de 200 mil adultos mayores que

viven bajo la línea de la pobreza, en Chile.

Por eso, en los próximos dos años, Hogar de Cristo irá transformando sus residencias en una red

de servicios de cuidados domiciliarios, extensa y personalizada. Una nueva estrategia social para

este Chile diverso y con mayor pobreza que enfrentamos este 2023 que se inicia. Un Chile, que nos

obliga a ser más ágiles y flexibles, centrándonos en las personas mayores, convencidos de que el

secreto de una buena vejez es la dignidad y no un pacto honrado con la soledad.