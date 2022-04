Pedro Rodríguez cruzó la meta en el maratón 126 de Boston

Las calles de Boston, la ciudad de los Celtics en el baloncesto de la NBA y los Red Sox en el béisbol de la MLB, tuvieron en la edición 126 de su maratón la expedición del dragón iquiqueño Pedro Rodríguez Marín. El fondista del club Dragones Running cronometró 2 horas 41 minutos para los 42 kilómetros y 195 metros.

Si bien reconoce que no fue el rendimiento que esperaba y sufrió complicaciones físicas, Rodríguez destacó que la expedición por Estados Unidos le deja variadas experiencias para su próximo desafío callejero Chicago Marathon, el domingo 9 de octubre, pero sobretodo contento de haber cumplido con la tarea de terminarla.

“Fue una maratón dura y fuerte. El circuito creo que es un tobogán, paré en el kilómetro 35 por calambre y reduje el ritmo para seguir y terminar. Tuve que recibir asistencia, paré como 2 minutos y pude seguir, me dije debo terminar y para evitar las molestia del calambre baje el ritmo y cruce la meta. Estas carreras al final uno tiene que terminarlas sea como sea”, manifestó en su primera reflexión tras cruzar la meta.

¿Qué te deja de enseñanza los para los futuros maratones, lo vivido en Boston?

– Bueno, creo que el maratón de Boston es de lo más duros por la subida y bajada que tiene en su trazado. La enseñanza que me deja es seguir entrenando muchas subida y así seguir entrenando muy duro para correr en octubre la maratón de Chicago, uno de los seis majors de las pruebas de fondo. Lo importante que al final, como te dije la pude terminar ya que fueron muchos calambres. Así contento de haber cumplido con la tarea de terminarla. Registré 2 horas 41 minutos lejos de mí mejor tiempo que hice en Berlín, pero estoy contento por haber terminado ya que la verdad fue muy muy dura y llegar a la meta es cumplir.

FACTORES

Analizando lo que fue su expedición por la capital del estado de Massachusetts, Rodríguez conversó con el programa deportivo multimedial Meeting Deportivo www.meetingdeportivo.com, que conduce Marcelo Briones y se emite por emisora WESX 1230 AM de Boston; mencionando los factores que incidieron en el rendimiento.

“El clima estuvo bien frio en la mañana, pero con sol, los días previos tuvimos nevazón. Durante la carrera hubo viento muy fuerte y en curvas venia en contra, la pasé complicado con el frío”, comentó durante la emisión.

Respecto a la complejidad que tiene la ruta de Boston, señala que con sus pendientes no hay comparación de los sitios donde entrena.

“Preparo subida en el camino al aeropuerto, pero no se compara con el maratón de Boston. Así que claro, o sea, trabajé otros músculos que quizá nunca había trabajado entrenando ya que el circuito que yo entreno no es de las características como la del maratón de Boston, que la verdad te vuelvo a decir eran muchos toboganes. Entrene mucho, hubo semanas que saque 170 kilómetros pero jamás había sufrido tanto en una maratón como en esta por los calambres. Había tenido en Santiago un par de calambres pero acá la verdad que sufrí mucho, en el kilómetro 30 venía aguantando el sufrimiento por la carrera de subir, bajar, subir, bajar. Se me hizo cuesta arriba la maratón, en ningún momento pensé en retirarme, si venían los calambres, no me dejaban correr, se me acalambró la cadera y en un momento acalambrar los brazos, yo creo que eso fue el frío, pero bien pude terminar y lograr llegar a la meta y me llevo este gran recuerdo y hazaña para mi ciudad Iquique, así que contento por eso”.

En el resumen final señala que esto servirá de parámetro nuevo para su entrenamiento de la próxima carrera, “no fue mi día, es lo que hablábamos que uno se cuida de la comida, se cuida de todos los aspectos, pero también la maratón tiene que tiene que ser el día exacto. A lo mejor era el día pero no era el circuito. Pero te vuelvo a decir que me voy muy contento con haber terminado la maratón, luego de tremendos calambres. El circuito me jugó una mala pasada y dar vuelta la página, ya pasó el maratón, pasaron las semanas de entrenamiento ahora toca un poco de descanso y volver a retomar y claro lo mejor ahora a buscar una maratón que sea plana. Chicago creo que es plana, pero es la ciudad de los vientos y a lo mejor me tendré que ir a Punta Arenas a preparar para el mes de octubre”.