Pasajeros de Jet Smart se quedaron en tierra

Varados en el aeropuerto Diego Aracena quedaron ayer más de 100 viajeros que tenían vuelo a Santiago y Concepción, a las 9 de la mañana en Jet Smart. Al llegar al terminal aéreo se enteraron que la compañía había suspendido el vuelo aduciendo razones climáticas.

Como es habitual los viajantes no encontraron a ningún ejecutivo para les solucionara el impasse, recibiendo de parte de los funcionarios en el stand del aeropuerto la respuesta que “se les pagaría el pasaje de regreso a Iquique o Alto Hospicio”.

A través de un despacho en directo desde el terminal aéreo, Radio La Mega dio cuenta de la situación y fueron los afectados quien comentaron lo sucedido, recalcando que ningún ejecutivo de la empresa concurrió para dar una explicación valedera de lo sucedido y lo único que obtuvieron fue el pago del pasaje desde Chucumata a Iquique o Alto Hospicio

Miguel, trabajador de una compañía minera quien retornaba al Biobío tras su turno, lamentó que se sigan vulnerando los derechos de los consumidores y dijo que los pasajeros se organizaran para presentar las demandas contra la aerolínea.

“Llegamos a la hora programada pero no se podía embarcar porque estaba retrasado y después a se nos dice que está cancelado. No hay procedimiento, no hay conductas para hacer las cosas como corresponde, Nadie se hace responsable. Ahora ellos dicen que una condición climática impide volar, que la temperatura congeló las alas, pero tenemos fotos de Concepción con un sol radiante en este momento”.

Agrego el afectado que todo es por un problema mecánico que la compañía no quiso asumir.

“Acá es un problema mecánico, pero al decir que hay un problema mecánico significa que tienes que hacerte responsable. En este contexto, un protocolo es tener otro avión. Pero otra cosa más grave es que estamos solos, no hay nadie para dejar una constancia de la situación. La funcionaria del mesón sólo cumple las órdenes que recibe, nadie da solución. Es lamentable porque aquí hay gente que trabaja, y regresa a sus hogares en otras ciudades, no tiene dónde alojar, ellos están pagando solamente el traslado de vuelta a Iquique en transfer, o sea, a mí me pagan el traslado a donde yo quiera y no hay quien me pague a mí el almuerzo, o el alojamiento de estos días que esperare el próximo vuelo. Ahora estaban reprogramando inicialmente para mañana a las 9 horas, pero se acabaron esos cupos de pasaje, entonces la alternativa es para el día martes. Trabajo dos semana y me iba al descanso, estoy perdiendo estos días que tengo que estar con mi familia porque no es grato”.

Respecto a las consecuencias el viajero manifestó que hubo unión de los afectados para iniciar las acciones legales correspondientes, ya que no es primera vez que sucede algo similar con dicha empresa.

“Nadie está respondiendo por nuestros derechos una vez más, porque en este país no se cumplen las cosas. En este país no se supervisa que se cumplan las leyes. Formamos un grupo de whatsapp, el cual vamos a realizar un seguimiento de las denuncias. La idea es hacer una demanda colectiva porque esto ya no puede quedarse quieto para que le pase a muchas personas. No es primer caso que pasa, acá han pasado un montón de situaciones y la gente no ha sido compensada. Honestamente digo no les va a salir tan facial la cosa a Jet Smart, nos vamos a organizar y vamos a presentar la demanda por todos los perjuicios que esto ha causado”.