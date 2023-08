Paro de Profesores

Dr. Eliseo Lara Órdenes

Director Pedagogía en Educación Media

Académico Doctorado Educación y Sociedad

Universidad Andrés Bello – Concepción

En el mundo la educación siempre ha sido un desafío. Gobiernos y sociedades

civiles año tras año, discuten los modos en que las complejidades humanas

manifiestas en la realidad se absorban con prontitud en los sistemas educativos.

Hoy, por ejemplo, inclusión, tecnologías, finanzas, convivencia o inteligencia

artificial, entre otras. Sin embargo, es poca la atención que se pone sobre lo que

dicen los y las docentes, quienes conocen mucho mejor la realidad de las aulas que

viven a diario y que, muchas veces, se tiende a transformar desde miríadas que

poco responden a las necesidades particulares de cada comunidad escolar.

En este escenario, el ministro de Educación tiene siempre un desafío mayor al de

otras carteras, pues se espera de él un reflejo estratégico del Gobierno en el área y

no una simple administración de funcionamiento. En este mismo sentido, el hecho

que la primera magistratura emergiera políticamente desde el moviendo

estudiantil que reclamó una educación pública, gratuita y de calidad, deja en una

posición a priori de mayores expectativas a cumplir por esta cartera. Y ahí es que

resulta significativo el paro docente que viene in crescendo, pues lo que se pide es

en resumidas cuentas dos cosas: 1) el cumplimiento de compromisos de campaña y

2) una agenda común que logre subsanar los estragos que no se han corregido con

las leyes del 2016 y que, en algunos casos, como los SLEP, no han funcionado.

En tal sentido, creo que el ministerio tiene que escuchar más a sus docentes

porque se está alertando una situación que reclama una pronta solución y no una

promesa de largo aliento, no sólo por evitar un conflicto político social como es el

paro de uno de los principales gremios del país, sino porque están expresando la

necesidad de resolver problemas que se pueden ir agrandando hasta llegar a

niveles insolubles.