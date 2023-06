Nueva Zelanda ofrece 100 puestos de trabajo para maestros y maestras de la construcción certificados por ChileValora

Podrán postular quienes además de la certificación requerida, tengan 2 años de experiencia en el

rubro construcción



El programa laboral Construyendo Nueva Zelanda desde Chile, impulsado por la fundación

neozelandesa Abroad Global tiene una alianza con la empresa constructora latina más

importante del país oceánico, Buildhub, la que actualmente mantiene numerosos proyectos

estatales para la construcción de puentes, carreteras, túneles y parques, entre otros.

Trabajar en el extranjero es cada día más accesible en tiempos de globalización, especialmente

ahora que la fundación neozelandesa de beneficencia Abroad Global inició una campaña de

reclutamiento para que 100 trabajadores(as) del rubro de la construcción certificados por

ChileValora desempeñen labores en Nueva Zelanda. Los seleccionados serán parte del programa

Construyendo Nueva Zelanda desde Chile, lo que les permitirá activar una visa de trabajo y tener

un contrato establecido desde Chile, además de otros beneficios para su instalación laboral y

familiar en el país oceánico.

Se trata de 100 cupos disponibles inicialmente para trabajadores o trabajadoras certificadas por

ChileValora en perfiles ocupacionales relativos a la construcción como carpintería en obra gruesa y

terminaciones, albañilería, enfierradura, tabiquería y personas con experiencia en trabajos con

concreto, además de capataces y jefes de obra gruesa. Esto dado que el programa sostiene una

alianza con la empresa latina más importante de Nueva Zelanda, Buildhub, la que actualmente

mantiene numerosos proyectos estatales para la construcción de puentes, carreteras, túneles y

parques, entre otros.

Los seleccionados y seleccionadas con visa aprobada tendrán dos semanas de inducción una vez

que lleguen a Nueva Zelanda, proceso que es acompañado por el equipo de la fundación

reclutadora, para colaborar en la realización de los trámites administrativos necesarios para su

inserción socio laboral, obtener cuenta bancaria o cuenta IRD para cobrar el sueldo y pagar los

impuestos correspondientes, entre otras actividades de la vida diaria. Y para quienes requieran

viajar con la familia, existe la posibilidad de obtener visas de trabajo para la pareja y de estudiante

para hijos o hijas, a través del representante legal migratorio de la fundación que asiste a los

recién llegados.

Cabe destacar que dentro de los requisitos para acceder a este beneficio se pide experiencia de al

menos dos años en el rubro -demostrable con una carta de recomendación-; tener hasta 48 años

de edad; estar certificado por ChileValora en alguno de los perfiles ocupacionales ya señalados; no

tener antecedentes penales; estado de salud compatible con la actividad a desarrollar; así como

también es recomendable –pero no excluyente- tener un nivel funcional o intermedio de inglés,

entre otros.

Cabe señalar que los postulantes deben considerar el costeo de sus pasajes aéreos, la tramitación

de la visa y exámenes médicos. A la tercera semana de estadía se inicia formalmente el trabajo,

por lo que es importante además contar con presupuesto para alojamiento, comida y transporte

durante el primer mes, lo que podría ascender a un gasto aprox. de ochocientos mil pesos

chilenos, gasto que se recupera rápidamente por el nivel de sueldos en Nueva Zelanda.

“Este proceso de reclutamiento impulsado por la Fundación Abroad Global nos llena de orgullo,

pues demuestra fehacientemente el valor de la certificación de competencias laborales que

impulsamos desde ChileValora, como servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo”,

dijo Ximena Rivillo, secretaria ejecutiva de ChileValora, quien a su vez destacó como un verdadero

ejemplo de lo que ya muchas empresas de distintos sectores productivos del país están

demandando en sus procesos de selección, para acreditar la idoneidad, experiencia y capacidades

para desempeñar las labores encomendadas.

“Como vemos acá, la certificación de competencias laborales a través de ChileValora permite a

nuestros trabajadores y trabajadoras acceder a nuevos y mejores empleos aportando a la mayor

empleabilidad que requiere el país, y también permite a las empresas tener certeza de contratar a

la persona correcta que requiere para su necesidad productiva”, sostuvo.

El director de Abroad Global Chile, Patricio Barrera, destacó que es un trabajo conjunto para que

trabajadores(as) chilenos puedan concretar el anhelo de trabajar en Nueva Zelanda. “Este

programa nace en plena pandemia. El gobierno neozelandés decidió inyectar un capital económico

para impulsar la economía del país a través del rubro de la construcción, así se le dio

reconocimiento a la calidad del trabajo de los latinos en el país. Para esto tenemos dos aliados en

el país oceánico, uno es Synergy Advisory, que apoya al postulante en todos los trámites

migratorios ya que tienen agentes facultados por el gobierno de ese país para representar a

quienes son parte del programa laboral y sus familias. El otro actor importante en esto es la

empresa constructora Builhud, que contrata a los trabajadores que llegan”.

Las postulaciones al programa Construyendo Nueva Zelanda desde Chile comienzan los primeros

días de junio y se extenderán hasta el 15 de agosto de este año, tiempo que permite la posibilidad

de obtener una certificación de competencias laborales a través de ChileValora, debido a que en

promedio este proceso administrativo dura dos meses. Para mayor información, los

interesados(as) pueden visitar la web www.chilevalora.cl, llamar al fono: 600 300 1999 o escribir

al mail *protected email* .

En 2022 y a modo piloto, 14 trabajadores certificados por ChileValora en perfiles de la

construcción viajaron hasta la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, y hasta hoy se encuentran

trabajando.

Gonzalo Oyarce (37 años), carpintero en obra gruesa, se enteró en 2022 de la alianza entre Abroad

Global y ChileValora, y no escatimó en realizar el proceso de certificación en competencias

laborales y postular a uno de los puestos de trabajo en el país oceánico. Lleva seis meses en Nueva

Zelanda. Actualmente realiza labores propias del rubro y hasta recibió un premio de parte de la

empresa Builhub.

“A través de ChileValora pude obtener este trabajo. Acá estoy construyendo un hospital, en el

área de enfierradura, tengo trabajo por harto tiempo porque la obra está empezando, es un

trabajo duro, pero hasta un premio me dieron como proyectista de hormigón”, dijo orgulloso.

Felipe Yáñez (39 años), trabajó varios años en Chile en el rubro construcción hasta que supo sobre

la posibilidad de trabajar en el extranjero. “Tener la certificación de ChileValora me permitió

aplicar para ingresar al programa laboral de Nueva Zelanda. Llegué haciendo encofrado en obra

gruesa, ahora hago revestimientos con placas de aluminio y piedra. Mi familia viene pronto, estoy

buscando colegio y esperando que puedan experimentar lo mismo que yo en este país”, señaló el

trabajador, quien lleva tres meses en el país oceánico y que por saber hablar inglés se ha podido

desenvolver con mayor facilidad. “Por suerte tengo una buena base del idioma, lo que me permite

comunicarme con mis compañeros de trabajo y entender instrucciones del jefe de la obra. Si

alguien quiere venir desde Chile y no maneja el inglés, recomiendo que empiece a prepararse con

eso, porque el idioma acá abre más puertas laborales, como en mi caso”.

En la Región de Tarapacá, 383 personas poseen una certificación de competencias laborales de

ChileValora en los perfiles requeridos en esta oportunidad en Nueva Zelanda; 144 maestros

carpinteros de obra gruesa, 97 maestros albañiles, 64 maestros concreteros, 55 jefes de obra y 23

maestros enfierradores. Sin contar a quienes realicen el proceso de certificación entre junio y julio,

que también alcanzarán a postular al programa Construyendo Nueva Zelanda desde Chile.