“No significa que no haya control alguno”

Con esas palabras, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia tuvo que aclarar sus

comentarios del día de ayer y que pusieron en cuestionamiento el rol que están jugando hoy las

Fuerzas Armadas bajo Estado de Excepción, el trabajo 24/7 de Carabineros y los equipos de

detectives que fiscalizan la actual Ley de Extranjería en el Complejo Fronterizo de Colchane.

Isabel Frías

Periodista UC

Cuando faltaban apenas “días” de dejar su cargo como Fiscal Regional, Raúl Arancibia Cerda no

sólo desordenó la agenda de seguridad pública de Tarapacá. También provocó sorpresa en el líder

nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia Vásquez, quien fue el encargado de salir a “poner

en contexto” la información que puso en duda el trabajo de las Fuerzas Armadas protegiendo la

infraestructura crítica regional, la gestión del personal de Carabineros que previene delitos a lo

largo de los 262 kilómetros de la frontera de Tarapacá con Bolivia y que la PDI tendría personal y

horarios insuficientes para fiscalizar los ingresos y egresos de extranjeros en el Complejo

Fronterizo de Colchane.

El aún fiscal regional Raúl Arancibia no aclaró dos puntos esenciales en el contacto periodístico

que realizó ayer martes, por la mañana: No mencionó que la Ley de Extranjería vigente de 2022

permite los ingresos regulares e irregulares, ya que los legisladores aprobaron la Ley N°21.325 que

califica como una simple falta la entrada clandestina al territorio, donde el principal rol

protagonismo lo tiene Carabineros, gestionando el trámite de autodenuncia.

FISCAL NACIONAL ACLARA

El segundo tema que abrió Arancibia se vincula a la idea de que la Policía de Investigaciones no se

estaría aplicando al tema del narcotráfico como antes: “hoy día debe ser la tercera parte en esa

especialidad, entonces no se entiende», en referencia a los 80 funcionarios acreditados a esa

materia en los tiempos que el persecutor se desempeñó en esa área de trabajo.

Arancibia Cerda incluso especuló respecto del supuesto fenómeno: “a lo mejor se ha estimado,

por estrategia del alto mando policial de que hay que reforzar en otros lados, puede ser, yo no

digo que no estén trabajando, lo que digo es que es aquí donde debe darse la mayor atención y no

se está produciendo necesariamente. Ha habido soluciones, pero temporales», acusó.

En definitiva, según el análisis que hizo Raúl Arancibia, en Colchane se estaría viviendo una

situación “inaudita”, básicamente “sin control” de parte del Estado de Chile de las 18 horas en

adelante. Por ese motivo, el Fiscal Nacional Ángel Valencia puso en duda de inmediato ese

escenario descrito, llamando a la tranquilidad: “El motivo por el cual (Raúl Arancibia) sostiene

aquello, me imagino que debe tener algún fundamento”, matizó el Fiscal Nacional en un contacto

con radio BioBio en Santiago.

Para el mediodía de ayer, por su parte, el fiscal regional de Tarapacá tuvo que convocar (fuera de

programa) a un punto de prensa en las dependencias de Bulnes 445, en Iquique, para intentar

hacer frente a los efectos provocados por sus declaraciones radiales.

En ese lugar precisó que, el supuesto “descontrol” que mencionó, en realidad él los quiso

relacionar con el horario de funcionamiento de las dependencias de la “fiscalización fronteriza”. Y

además retrucó sus propias palabras: «Eso no significa que no haya control alguno». En ese

sentido, reiteró que sería ideal que funcione «las 24 horas del día».

EXISTEN NUEVAS BRECHAS

Al respecto, el Fiscal Ángel Valencia no eludió el meollo del asunto y supo poner el tema en el

lugar correcto, de cara a la ciudadanía y las garantías que debe proporcionar el Estado de Derecho:

“No siempre es prudente informar acerca de las debilidades con las que se cuentan”, aludiendo de

esa manera que tanto las policías como las fiscalías deben manejar mucha información importante

de manera estrictamente confidencial, en particular cuando existen investigaciones que involucran

al negocio ilegal del narcotráfico como a bandas que tienen estructura de crimen organizado.

Valencia Vásquez dijo también: “Vamos a estar siempre preocupados de la situación de la

frontera”, subrayó.

Como es de conocimiento público, la normativa vigente no prohíbe el ingreso a Chile por un paso

no habilitado para ello, ni tampoco sanciona el que ingresen a nuestro país personas que no

acrediten una identidad que sea comprobable por las bases de datos policiales. No obstante, el

persecutor nacional reconoció que “aunque no tenemos responsabilidades en la política

migratoria, hoy en día afecta nuestro trabajo de persecución penal”.

Para efectos del Estado de Excepción que rige en la provincia del Tamarugal, las autoridades han

vuelto a reforzar que esa circunstancia está acotada por Ley al trabajo que prestan los efectivos de

Fuerzas Armadas el resguardo de infraestructura crítica y que, no tiene efectos policiales ni

migratorios alguno, salvo el apoyo directo que proporcionan a instituciones como la PDI y

Carabineros como un elemento disuasivo de reforzamiento: Por Ley, ninguna rama castrense

puede hacer uso de sus armas de fuego contra las personas bajo esa categoría de excepción.

Respecto del Complejo Fronterizo de Colchane, la delegada Presidencial del Tamarugal Camila

Castillo Guerrero puntualizó que ese enclave mantiene “horarios diferenciados, dependiendo del

tipo de transporte que hay que atender, siendo el último de éstos el de los camiones, que cierra a

las 19:30 horas”.

Pasado ese horario, el Complejo de Colchane “no deja de funcionar, sino que solo se termina de

atender tanto a los camiones como a buses e incluso peatones que se encuentren dentro y que

lleva a finalizar esa tarea pasadas las 20:30 horas, sobrepasándose incluso los horarios que tienen

los funcionarios que laboran en ese recinto y que inician sus labores diarias a las 8:30 de la

mañana, de lunes a domingo”.

Castillo Guerrero explicó a El Longino que, tras finalizada la pandemia del coronavirus y a partir del

despliegue militar por infraestructura crítica, “la demanda de atención en Complejo se ha visto

considerablemente aumentada y ello nos ha generado nuevas brechas de las cuales nos estamos

haciendo cargo desde esta Delegación Presidencial Provincial”, cerró.