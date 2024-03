Negativa del Ministerio del Trabajo a aceptar fondos regionales pone en riesgo al Proempleo de Arica

· El Gobernador Regional Jorge Díaz aclaró que todo lo que el Gobierno Regional pudo haber hecho ya lo hizo y subrayó que la decisión hoy está exclusivamente en el Gobierno central.

El Gobernador Regional de Arica y Parinacota Jorge Díaz Ibarra informó que la continuidad del programa de Proempleo regional que beneficia a cerca de 900 familias, está en serio riesgo este año 2024 porque la Subsecretaría del Trabajo indicó que no está disponible para recibir los fondos del Gobierno Regional que sustentan esta iniciativa.

Jorge Díaz se reunió el jueves 29 de febrero en Santiago con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien le comunicó esta decisión basada en una representación o cuestionamiento hecho por la Contraloría General de la República a la forma que utiliza la Delegación Presidencial para entregar estos recursos regionales (trato directo y no licitación) a las entidades encargadas de la ejecución de los programas de Proempleo (por lo general las corporaciones Corfal y Codesser).

“Lo primero es que el Gobierno Regional junto al Consejo Regional durante dos oportunidades ha aprobado recursos para que se pueda desarrollar este programa pero la traba actual es que desde la Subsecretaría del Trabajo me informaron ayer (jueves 29 de febrero) en una reunión en Santiago con el subsecretario Giorgio Boccardo, que ellos no están disponibles para aceptar los recursos por ciertas situaciones administrativas que ocurrieron en la ejecución del programa del año 2023 en la Delegación Presidencial y, por lo tanto, se genera ahí una dificultad porque el Gobierno Regional está en disposición de entregar los recursos, pero no tenemos quién esté en disposición de recibirlos”, manifestó el Gobernador Díaz.

RECURSOS APROBADOS POR EL CORE

El Gobernador Jorge Díaz aclaró que el Consejo Regional ha aprobado alrededor de seis mil millones de pesos para la continuidad de este programa (casi 4 mil millones en 2023 y cerca de 2 mil millones en febrero 2024), “pero no tenemos una contraparte que esté dispuesta ahora a recibirlos y, por lo tanto, se dificulta que el programa pueda tener un horizonte de tiempo en que se pueda ejecutar”.

La autoridad regional agregó que “el mensaje es bien poco feliz para las trabajadoras de Proempleo porque ya no está en manos del Gobierno Regional realizar ninguna acción tendiente a que esto pueda superarse, porque el Gobierno Regional y el Consejo Regional ya hicieron todo lo que tenían que hacer, aprobaron los recursos, los recursos están disponibles, están en tramitación los decretos, sin embargo, desde la Subsecretaría del Trabajo no los quieren recibir. Infelizmente hoy no hay buenas noticias para las trabajadoras de Proempleo mientras la Subsecretaría no tome la decisión de aceptar los recursos del Gobierno Regional y ejecutar el programa”.

REUNIÓN

Debido a esta situación el Sindicato de Trabajadoras de Proempleo se reunió el viernes 1 de marzo en el edificio de la Delegación Presidencial Regional (San Marcos 157) con el delegado presidencial Ricardo Sanzana y la seremi del Trabajo Jennifer Lazo. También asistieron al encuentro, para colaborar en busca de una solución, el Gobernador Jorge Díaz, consejeros regionales, la concejala de Arica Dolores Cautivo y equipos técnicos del Gobierno Regional.

El resultado de la reunión fue dado a conocer posteriormente por las autoridades a un grupo de trabajadoras de Proempleo que llegó a manifestarse al edificio de la Delegación Presidencial.

PASOS QUE SEGUIR

El Gobernador Jorge Díaz dijo que, según lo conversado en la cita, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1) El delegado presidencial regional agotará las instancias con la Subsecretaría del Trabajo para que revierta esta decisión y acepte los recursos regionales que dan continuidad al programa. La idea es que el ministerio lleve a cabo el proceso a través de una licitación pública y no mediante un trato directo como se ha hecho hasta el momento.

2) El Gobierno Regional ha comenzado a trabajar en una eventual alternativa mediante la Glosa 03 del Presupuesto Regional que le permita actuar como ente ejecutor del programa. El caso debe ser revisado por la Dirección de Presupuestos y luego por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El gobernador dijo que abordó este tema con la Dirección Nacional de Presupuestos y con la Subsecretaría de Desarrollo Social, en una reunión que sostuvo en Santiago en compañía del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador José Miguel Insulza.

3) Se evalúa que el Proempleo sea ejecutado a través de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), pero esto requiere la voluntad de las municipalidades.

LLAMADO A CUSTODIOS

El Gobernador Regional Jorge Díaz hizo además un urgente llamado a todas las entidades que actualmente son custodios del Proempleo (Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, municipios, Carabineros, etcétera), con la finalidad de que puedan contratar en forma permanente o transitoria al personal de Proempleo que durante años les ha prestado servicios con fondos regionales. Esto permitiría mitigar en parte el impacto de la decisión adoptada por el Ministerio del Trabajo. “Me parece que sería lo justo, que puedan devolverle la mano a las trabajadoras y absorber parte de las contrataciones mientras se buscan algunas posibilidades”, dijo el Gobernador Jorge Díaz.